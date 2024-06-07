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СМИ: Спилберг помог подготовить речь Байдена на мероприятии во Франции - РИА Новости, 07.06.2024
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22:00 07.06.2024 (обновлено: 22:01 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/spilberg-1951550669.html
СМИ: Спилберг помог подготовить речь Байдена на мероприятии во Франции
СМИ: Спилберг помог подготовить речь Байдена на мероприятии во Франции - РИА Новости, 07.06.2024
СМИ: Спилберг помог подготовить речь Байдена на мероприятии во Франции
Американский режиссер Стивен Спилберг помог с подготовкой речи президента США Джо Байдена на мероприятии во Франции по случаю 80-летия высадки союзников в... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T22:00
2024-06-07T22:01
в мире
нормандия
сша
франция
стивен спилберг
джо байден
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Американский режиссер Стивен Спилберг помог с подготовкой речи президента США Джо Байдена на мероприятии во Франции по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источник. "Режиссер Стивен Спилберг, мастер драматических сцен на берегах Нормандии, помог подготовить президента (США) Джо Байдена к его речи", - пишет издание со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Газета утверждает, что Спилберг находился в помещении, где Байден проводил финальную репетицию. Белый дом не сообщил, зачем режиссер присутствовал там и получил ли он какое-либо вознаграждение за свои советы, команда Спилберга также не прокомментировала ситуацию, отмечает издание. Байден с супругой находится в турне по Франции, где, в частности, принимает участие в юбилейных мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии. Россия при этом не была приглашена на празднование.
https://ria.ru/20240606/bayden-1951083633.html
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в мире, нормандия, сша, франция, стивен спилберг, джо байден, великая отечественная война (1941-1945)
В мире, Нормандия, США, Франция, Стивен Спилберг, Джо Байден, Великая Отечественная война (1941-1945)
СМИ: Спилберг помог подготовить речь Байдена на мероприятии во Франции

Daily Mail: Спилберг помог подготовить речь Байдена на мероприятии во Франции

© Фото : Jamie McCarthy/Getty Images for 20th Century StudiosРежиссер Стивен Спилберг
Режиссер Стивен Спилберг - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : Jamie McCarthy/Getty Images for 20th Century Studios
Режиссер Стивен Спилберг . Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Американский режиссер Стивен Спилберг помог с подготовкой речи президента США Джо Байдена на мероприятии во Франции по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источник.
«
"Режиссер Стивен Спилберг, мастер драматических сцен на берегах Нормандии, помог подготовить президента (США) Джо Байдена к его речи", - пишет издание со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Газета утверждает, что Спилберг находился в помещении, где Байден проводил финальную репетицию. Белый дом не сообщил, зачем режиссер присутствовал там и получил ли он какое-либо вознаграждение за свои советы, команда Спилберга также не прокомментировала ситуацию, отмечает издание.
Байден с супругой находится в турне по Франции, где, в частности, принимает участие в юбилейных мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии. Россия при этом не была приглашена на празднование.
Президент США Джо Байден на церемонии по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии. 6 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
"Ничего святого". Байдена осудили за сравнение Украины с Нормандией
6 июня, 17:05
 
В миреНормандияСШАФранцияСтивен СпилбергДжо БайденВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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