https://ria.ru/20240607/spilberg-1951550669.html

СМИ: Спилберг помог подготовить речь Байдена на мероприятии во Франции

СМИ: Спилберг помог подготовить речь Байдена на мероприятии во Франции - РИА Новости, 07.06.2024

СМИ: Спилберг помог подготовить речь Байдена на мероприятии во Франции

Американский режиссер Стивен Спилберг помог с подготовкой речи президента США Джо Байдена на мероприятии во Франции по случаю 80-летия высадки союзников в... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T22:00

2024-06-07T22:00

2024-06-07T22:01

в мире

нормандия

сша

франция

стивен спилберг

джо байден

великая отечественная война (1941-1945)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761505510_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_6ab4ac4dfb7b475f302f243413f21ca3.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Американский режиссер Стивен Спилберг помог с подготовкой речи президента США Джо Байдена на мероприятии во Франции по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источник. "Режиссер Стивен Спилберг, мастер драматических сцен на берегах Нормандии, помог подготовить президента (США) Джо Байдена к его речи", - пишет издание со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Газета утверждает, что Спилберг находился в помещении, где Байден проводил финальную репетицию. Белый дом не сообщил, зачем режиссер присутствовал там и получил ли он какое-либо вознаграждение за свои советы, команда Спилберга также не прокомментировала ситуацию, отмечает издание. Байден с супругой находится в турне по Франции, где, в частности, принимает участие в юбилейных мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии. Россия при этом не была приглашена на празднование.

https://ria.ru/20240606/bayden-1951083633.html

нормандия

сша

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нормандия, сша, франция, стивен спилберг, джо байден, великая отечественная война (1941-1945)