https://ria.ru/20240607/spetsialisty-1951448605.html
В Луганск направили специалистов филиала Центра медицины катастроф
В Луганск направили специалистов филиала Центра медицины катастроф - РИА Новости, 07.06.2024
В Луганск направили специалистов филиала Центра медицины катастроф
Специалисты южного филиала Федерального центра медицины катастроф Минздрава России направлены в Луганск для помощи пострадавшим после обстрела, сообщил помощник РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:06
2024-06-07T17:06
2024-06-07T17:22
луганск
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
алексей кузнецов
леонид пасечник
луганская народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951282650_0:303:1440:1113_1920x0_80_0_0_d2ff3b814afee7d3c3d0e2c79ca4d913.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Специалисты южного филиала Федерального центра медицины катастроф Минздрава России направлены в Луганск для помощи пострадавшим после обстрела, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов."Проводятся телемедицинские консультации с федеральными клиниками. В Луганск дополнительно направлены специалисты южного филиала Федерального центра медицины катастроф Минздрава России",- сказал Кузнецов журналистам.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силам ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. Он отметил, что в одном из многоэтажных домов полностью обрушен подъезд. Под завалами находятся люди, спасатели работают над их эвакуацией.
https://ria.ru/20240607/slutskiy-1951444844.html
луганск
россия
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951282650_0:168:1440:1248_1920x0_80_0_0_30fdb7e75ff097715b8fa7aba21c9813.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганск, вооруженные силы украины, россия, алексей кузнецов, леонид пасечник, луганская народная республика
Луганск, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Алексей Кузнецов, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика
В Луганск направили специалистов филиала Центра медицины катастроф
Минздрав: в ЛНР направили специалистов южного филиала Центра медицины катастроф