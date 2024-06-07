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В Луганск направили специалистов филиала Центра медицины катастроф - РИА Новости, 07.06.2024
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17:06 07.06.2024 (обновлено: 17:22 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/spetsialisty-1951448605.html
В Луганск направили специалистов филиала Центра медицины катастроф
В Луганск направили специалистов филиала Центра медицины катастроф - РИА Новости, 07.06.2024
В Луганск направили специалистов филиала Центра медицины катастроф
Специалисты южного филиала Федерального центра медицины катастроф Минздрава России направлены в Луганск для помощи пострадавшим после обстрела, сообщил помощник РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:06
2024-06-07T17:22
луганск
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
алексей кузнецов
леонид пасечник
луганская народная республика
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Специалисты южного филиала Федерального центра медицины катастроф Минздрава России направлены в Луганск для помощи пострадавшим после обстрела, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов."Проводятся телемедицинские консультации с федеральными клиниками. В Луганск дополнительно направлены специалисты южного филиала Федерального центра медицины катастроф Минздрава России",- сказал Кузнецов журналистам.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силам ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. Он отметил, что в одном из многоэтажных домов полностью обрушен подъезд. Под завалами находятся люди, спасатели работают над их эвакуацией.
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луганск
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луганск, вооруженные силы украины, россия, алексей кузнецов, леонид пасечник, луганская народная республика
Луганск, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Алексей Кузнецов, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика
В Луганск направили специалистов филиала Центра медицины катастроф

Минздрав: в ЛНР направили специалистов южного филиала Центра медицины катастроф

© фото очевидцаПодъезд жилого дома в Луганске, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Подъезд жилого дома в Луганске, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
© фото очевидца
Подъезд жилого дома в Луганске, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Специалисты южного филиала Федерального центра медицины катастроф Минздрава России направлены в Луганск для помощи пострадавшим после обстрела, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
«
"Проводятся телемедицинские консультации с федеральными клиниками. В Луганск дополнительно направлены специалисты южного филиала Федерального центра медицины катастроф Минздрава России",- сказал Кузнецов журналистам.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силам ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. Он отметил, что в одном из многоэтажных домов полностью обрушен подъезд. Под завалами находятся люди, спасатели работают над их эвакуацией.
Подъезд жилого дома в Луганске, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганскВооруженные силы УкраиныРоссияАлексей КузнецовЛеонид ПасечникЛуганская Народная Республика
 
 
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