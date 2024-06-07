https://ria.ru/20240607/spetsialisty-1951448605.html

В Луганск направили специалистов филиала Центра медицины катастроф

В Луганск направили специалистов филиала Центра медицины катастроф - РИА Новости, 07.06.2024

В Луганск направили специалистов филиала Центра медицины катастроф

Специалисты южного филиала Федерального центра медицины катастроф Минздрава России направлены в Луганск для помощи пострадавшим после обстрела, сообщил помощник РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T17:06

2024-06-07T17:06

2024-06-07T17:22

луганск

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

россия

алексей кузнецов

леонид пасечник

луганская народная республика

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Специалисты южного филиала Федерального центра медицины катастроф Минздрава России направлены в Луганск для помощи пострадавшим после обстрела, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов."Проводятся телемедицинские консультации с федеральными клиниками. В Луганск дополнительно направлены специалисты южного филиала Федерального центра медицины катастроф Минздрава России",- сказал Кузнецов журналистам.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силам ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. Он отметил, что в одном из многоэтажных домов полностью обрушен подъезд. Под завалами находятся люди, спасатели работают над их эвакуацией.

https://ria.ru/20240607/slutskiy-1951444844.html

луганск

россия

луганская народная республика

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луганск, вооруженные силы украины, россия, алексей кузнецов, леонид пасечник, луганская народная республика