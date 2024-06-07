https://ria.ru/20240607/sotsseti-1951217649.html

В Госдуме предложили закрепить приоритет российских соцсетей

В Госдуме предложили закрепить приоритет российских соцсетей - РИА Новости, 07.06.2024

В Госдуме предложили закрепить приоритет российских соцсетей

Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в интервью РИА Новости на ПМЭФ предложил законодательно закрепить приоритет российских соцсетей при... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T09:16

2024-06-07T09:16

2024-06-07T09:16

общество

технологии

россия

антон горелкин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в интервью РИА Новости на ПМЭФ предложил законодательно закрепить приоритет российских соцсетей при выкладывании русскоязычного контента. "Я считаю, что нужно закрепить законодательно приоритетное право выкладывать русскоязычный контент на российских площадках. А уже затем, например, через сутки можно выкладывать на иностранных каких-то площадках, не важно где. Но нужно закрепить законодательно приоритетное право за площадками, которые зарегистрированы в России или приземлены в России", - сказал Горелкин. Депутат отметил, что это вполне естественно с учетом уникальной международной ситуации, о которой никто не мог подумать еще несколько лет назад. "Новые реалии рождают новые подходы и, как мне представляется, нам нужно четко, выверенно очертить круг, в котором работают русскоязычные блогеры на русскоязычную аудиторию. Поэтому я не называл бы это запретом - мы же не запрещаем им выкладывать контент на иностранных платформах, мы закрепим эксклюзивное право и запретим давать денег тем блогерам, которые выкладывают этот контент в иностранных социальных сетях эксклюзивно", - подчеркнул он. По словам Горелкина, в нынешней ситуации нужно поддерживать российские площадки, какими бы они с точки зрения блогеров не были неидеальными и с какими бы недостатками они не сталкивались. "Все-таки чем больше мы будем поддерживать в данной международной ситуации российские площадки, тем быстрее они станут более массовыми и более интересными", - добавил парламентарий. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240210/dokhody-1926545201.html

https://ria.ru/20240529/analog-1949182173.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, россия, антон горелкин, госдума рф