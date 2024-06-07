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В Госдуме предложили закрепить приоритет российских соцсетей - РИА Новости, 07.06.2024
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09:16 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/sotsseti-1951217649.html
В Госдуме предложили закрепить приоритет российских соцсетей
В Госдуме предложили закрепить приоритет российских соцсетей - РИА Новости, 07.06.2024
В Госдуме предложили закрепить приоритет российских соцсетей
Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в интервью РИА Новости на ПМЭФ предложил законодательно закрепить приоритет российских соцсетей при... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T09:16
2024-06-07T09:16
общество
технологии
россия
антон горелкин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в интервью РИА Новости на ПМЭФ предложил законодательно закрепить приоритет российских соцсетей при выкладывании русскоязычного контента. "Я считаю, что нужно закрепить законодательно приоритетное право выкладывать русскоязычный контент на российских площадках. А уже затем, например, через сутки можно выкладывать на иностранных каких-то площадках, не важно где. Но нужно закрепить законодательно приоритетное право за площадками, которые зарегистрированы в России или приземлены в России", - сказал Горелкин. Депутат отметил, что это вполне естественно с учетом уникальной международной ситуации, о которой никто не мог подумать еще несколько лет назад. "Новые реалии рождают новые подходы и, как мне представляется, нам нужно четко, выверенно очертить круг, в котором работают русскоязычные блогеры на русскоязычную аудиторию. Поэтому я не называл бы это запретом - мы же не запрещаем им выкладывать контент на иностранных платформах, мы закрепим эксклюзивное право и запретим давать денег тем блогерам, которые выкладывают этот контент в иностранных социальных сетях эксклюзивно", - подчеркнул он. По словам Горелкина, в нынешней ситуации нужно поддерживать российские площадки, какими бы они с точки зрения блогеров не были неидеальными и с какими бы недостатками они не сталкивались. "Все-таки чем больше мы будем поддерживать в данной международной ситуации российские площадки, тем быстрее они станут более массовыми и более интересными", - добавил парламентарий. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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общество, технологии, россия, антон горелкин, госдума рф
Общество, Технологии, Россия, Антон Горелкин, Госдума РФ
В Госдуме предложили закрепить приоритет российских соцсетей

В ГД предложили закрепить приоритет соцсетей России при выкладывании контента

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в интервью РИА Новости на ПМЭФ предложил законодательно закрепить приоритет российских соцсетей при выкладывании русскоязычного контента.
"Я считаю, что нужно закрепить законодательно приоритетное право выкладывать русскоязычный контент на российских площадках. А уже затем, например, через сутки можно выкладывать на иностранных каких-то площадках, не важно где. Но нужно закрепить законодательно приоритетное право за площадками, которые зарегистрированы в России или приземлены в России", - сказал Горелкин.
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Депутат отметил, что это вполне естественно с учетом уникальной международной ситуации, о которой никто не мог подумать еще несколько лет назад.
"Новые реалии рождают новые подходы и, как мне представляется, нам нужно четко, выверенно очертить круг, в котором работают русскоязычные блогеры на русскоязычную аудиторию. Поэтому я не называл бы это запретом - мы же не запрещаем им выкладывать контент на иностранных платформах, мы закрепим эксклюзивное право и запретим давать денег тем блогерам, которые выкладывают этот контент в иностранных социальных сетях эксклюзивно", - подчеркнул он.
По словам Горелкина, в нынешней ситуации нужно поддерживать российские площадки, какими бы они с точки зрения блогеров не были неидеальными и с какими бы недостатками они не сталкивались. "Все-таки чем больше мы будем поддерживать в данной международной ситуации российские площадки, тем быстрее они станут более массовыми и более интересными", - добавил парламентарий.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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