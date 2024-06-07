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Михаил Сивцев: спортивные игры "Дети Азии" — это про дружбу и единение

Михаил Сивцев: спортивные игры "Дети Азии" — это про дружбу и единение - РИА Новости, 07.06.2024

Михаил Сивцев: спортивные игры "Дети Азии" — это про дружбу и единение

В конце июня в Якутске стартуют VIII Игры "Дети Азии", инициатором и идейным вдохновителем которых был первый президент Республики Саха (Якутия) Михаил... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T14:18

2024-06-07T14:18

2024-06-07T14:18

viii международные спортивные игры "дети азии"

интервью

якутск

азия

россия

михаил николаев

лилия ахаимова

северо-восточный федеральный университет

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В конце июня в Якутске стартуют VIII Игры "Дети Азии", инициатором и идейным вдохновителем которых был первый президент Республики Саха (Якутия) Михаил Николаев. Об организации Игр, составе участников, а также о значимости мероприятия для молодежи и региона рассказал в интервью РИА Новости в ходе ПМЭФ генеральный директор Дирекции по подготовке и проведению VIII Игр "Дети Азии" Михаил Сивцев.- Из каких стран вы ожидаете в этом году участников, какова будет численность команд? По каким видам спорта пройдут состязания?- В Играх имеют возможность участвовать 45 стран - членов Олимпийского союза Азии. По различным причинам не все страны приезжают, но тем не менее сегодня мы уже видим подтверждение от 25 стран, все они приедут и будут соревноваться по 24 видам спорта. В целом, азиатские страны активно участвуют, в этот раз после небольшого перерыва вновь приедет китайская сборная. Общее количество членов спортивных делегаций ожидается более трех тысяч человек, и это очень внушительные цифры. Из этих трех тысяч чуть более 1,3 тысячи человек – это ребята из федеральных округов и регионов Российской Федерации. Всего с 1996 года, когда состоялись первые игры, в них приняли участие более 15 тысяч детей и юношей из сорока стран Азии.- В этот раз добавились какие-то новые виды спорта, которых не было на предыдущих Играх?- Скалолазание включили в демонстрационную программу. Для этого специально при поддержке Фонда поддержки олимпийцев построили отдельный скалодром внутри имеющегося спортивного комплекса. Если говорить про виды спорта, которые не входят в Олимпийскую программу, то это наши традиционные виды: якутские национальные прыжки, перетягивание палки (мас-рестлинг) – довольно популярный у нас вид спорта. Есть единоборства азиатских народов – борьба кураш, алыш. А из интеллектуальных видов, кроме шахмат, у нас будут соревнования по игре Го.- Как проходили отборочные турниры, велика ли была конкуренция?- Каждая страна сама формулирует принципы отбора. Мы точно знаем, что такие страны как Монголия, Казахстан, Узбекистан обращают особое внимание на участие в этих Играх и формируют команды на государственном уровне, из числа юношеских сборных, выставляя на Игры сильных спортсменов. Если смотреть по федеральным округам, то достаточно серьезно подходят к формированию команд Сибирский федеральный округ, Уральский федеральный округ. Сама же Республика Саха (Якутия) на правах хозяйки и организатора имеет право выставлять сразу две сборные команды. Когда первый президент республики задумывал это мероприятие, он хотел увидеть уровень спортивной подготовки якутских ребят в сравнении с ребятами из других стран, и этот замысел сегодня реализуется. Да, в нашу команду обязательно попадают члены сборной страны, являющиеся уроженцами Якутии, но в целом две сборные – это достаточно большое количество спортсменов (порядка 400 человек), уровень подготовки которых мы сможем оценить.- Что дает участие в Играх самим детям – какие для них открываются перспективы?- Из этих 15 тысяч ребят, которые участвовали в Играх "Дети Азии" с момента их основания, достаточно много чемпионов Азии, есть и олимпийские чемпионы, например, чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова. Продолжений истории спортивной карьеры после наших Игр достаточно много, есть значимые результаты. Поэтому сегодня руководство республики и продолжает уделять особое внимание этому проекту, а Минспорта России его поддерживает. Но мы говорим не только о спортивных результатах: Игры "Дети Азии" дают юным спортсменам возможность сравнить себя со сверстниками из других стран, что редко удается на другой площадке. Тот же юноша или девушка из Сибирского федерального округа, чтобы выступить на чемпионате Азии, должен пройти очень серьезный отбор на уровне страны. Ну и, конечно, проведение Игр дает такие очевидные результаты, как формирование у молодежи правильного отношения к своему здоровью, к своему телу, любви к спорту.- Игры впервые в 1996 году были проведены в Якутске и теперь вновь возвращаются в этот город. Насколько это влияет на развитие спортивной инфраструктуры и юношеского спорта в городе и республике в целом?- Если обратиться к истории, то для первых Игр в 1996 году в Якутске было построено лишь несколько новых спортивных объектов. И к каждым следующим Играм инфраструктура развивалась: были построены современные, отвечающие международным стандартам спортивные объекты. В этом году в Якутске введен в эксплуатацию новый многофункциональный спортивный зал и еще один спортзал тренировочного типа был построен в пригороде. Таким образом, спортивная инфраструктура из года в год под влиянием Игр "Дети Азии" продолжает развиваться. Но развивается не только спортивная инфраструктура: в рамках Игр идет подготовка, ремонт, строительство новых дорог, развязок, маршрутов. Идет строительство новых домов, активно происходит переселение из ветхого и аварийного жилья. Есть целые улицы и даже микрорайоны, которые появились в Якутске конкретно в рамках подготовки к Играм "Дети Азии".- Известно, что правительство республики уделяет особое внимание организации Игр и особенно – вопросам безопасности. Расскажите об этих аспектах.- Работа идет по всем направлениям, не только в сфере безопасности. В подготовке к VIII Играм "Дети Азии" задействовано огромное количество людей, простых жителей Якутии. Готовятся работники общественного питания, водители, переводчики. Но, действительно, без обеспечения полноценной безопасности такое мероприятие провести невозможно. С учетом трагических событий в Москве организаторы заново пересмотрели антитеррористическую защищенность объектов, противопожарные меры. Полностью по-новому посмотрели на вопрос обеспечения специальными техническими средствами безопасности. Сегодня спортивные объекты уже оснащены обновленными системами пожарной сигнализации, видеонаблюдения, идет усиление по линии правоохранительных органов. И это не только внутри спортивных объектов, это – комплексные решения. Если брать совсем дальний периметр, то есть интегрированная система аккредитации, проверка, изучение персональных данных. Сейчас идет работа по ограничению отдельных видов предпринимательской деятельности, связанной с продажей алкогольной продукции. Отдельная история - транспортная безопасность. Целый комплекс мероприятий касается информационной безопасности, защиты от атак на средства связи. В общем, это многогранная деятельность по всем направлениям.- Участие волонтеров в таких мероприятиях уже стало обычным делом: мы видим, насколько это эффективно для организации событий и как много дает самим волонтерам. Вы привлекаете волонтерские группы?- Всего у нас будут работать 1900 волонтеров по девятнадцати функциональным направлениям. Начиная с внешнего периметра, где они работают в сервисе встреч и проводов в аэропортах, далее - в транспортном обеспечении, в центрах аккредитации, в центрах размещения, на объектах размещения, на объектах питания. Также они будут помогать наградной службе. Ну и очень достойная для волонтёра функция – атташе, сопровождающий команду. В этом году среди желающих стать волонтёрами мы увидели большую конкуренцию – было подано более 5000 заявок со всей России, из Казахстана, Кыргызстана и даже из Омана. И это при том, что концепция Игр не предполагает оплату их проезда.Для волонтера, как и для спортсмена, участие в Играх – это большая ответственность. Мы видим в этом огромный потенциал и возможности для молодежи нашей республики и других городов-организаторов, потому что молодым предоставляется возможность общаться со сверстниками из других мест, выступая в роли хозяина. Это настоящий, без пафоса, патриотизм. Они разделяют ответственность с организаторами, и это очень четко закладывается в них. Вот это ключевая ценность для волонтеров. Ну и кроме волонтеров еще задействованы тысячи детишек для участия в культурной программе. Они приезжают из разных уголков республики и представляют различные творческие коллективы, но в театрализованном представлении (в частности, на церемонии открытия) участвуют одной командой.- Предусмотрена ли какая-то развлекательная программа. Если да, то какая, как будет организован досуг участников?- Для церемонии открытия министерство культуры привлекает наших артистов различных театров и готовит представления, связанные с демонстрацией нашей культуры, традиций. Кстати, на территории республики проживают практически все народности, которые есть в Российской Федерации - это 120 национальностей и народов. На площадках Деревни спортсменов предусмотрены развлекательные программы, которые будут проводиться силами местных артистов, в том числе театрального коллектива Северо-Восточного федерального университета. Для жителей города готовятся на различных площадках выступления творческих коллективов, идет подготовка экспозиций в музеях. Также готовится отдельный культурный парк, который будет работать все дни проведения VIII Игр, и там ежедневно вечером будут проходить выступления артистов для разных поколений. Так, для молодежи мы постарались пригласить любимого артиста: к нам планирует приехать яркая звезда - уроженка Якутии, которая сегодня выступает на уровне российской эстрады. Выступят местные творческие коллективы, которые любит, так сказать, "молодежь среднего возраста". А по утрам на территории парка будут работать развлекательные программы для детей. Параллельно на этой площадке будут проходить соревнования по уличным видам спорта – баскетбол 3 на 3 и танцевальный спорт брейк-данс. Практически для всех слоев населения республики, спортсменов и гостей мы постарались предусмотреть разнообразную культурную программу. Также юных спортсменов и гостей Игр ждут экскурсии по достопримечательностям. Кроме того, традиционно у нас летом проходит связанный с солнцестоянием национальный праздник Ысыах (якутский Новый год), который календарно попадает в программу VIII Игр "Дети Азии". Праздник демонстрирует наше единство, собирая в одном месте порядка 200 тысяч человек.- Как вы видите дальнейшее развитие Игр "Дети Азии", их значимость в современном мире и для современной молодежи?- Я считаю, что у Игр "Дети Азии" есть огромный потенциал. Во-первых, это один из немногих мультиспортивных проектов для юношеского возраста. Второе: этот проект все-таки – про дружбу, про дружбу народов, а не только про спортивную конкуренцию. Пока что он проходит на азиатском континенте, но уже есть интерес со стороны государств и субъектов РФ, которые расположены на европейской части. Если этот проект развивать дальше, то можно получить большую площадку единения, дружбы для детей нашей страны и Евразии в целом. Тот регион, та страна, которая заявляет готовность принимать Игры, тем самым делает непосредственный вклад в свою молодежь. Участие молодежи не только в соревнованиях, но и в организации Игр (в качестве волонтеров, участников культурной программы) формирует их ответственность за будущее своего региона, своей территории уже в юношеском возрасте, и они будут это нести в течение всей жизни. Став уже специалистами, они в любом случае будут стремиться делать что-то хорошее для своей территории.

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Алёна Пава

интервью, якутск, азия, россия, михаил николаев, лилия ахаимова, северо-восточный федеральный университет, дети азии, дети азии, международные спортивные игры (мси) "дети азии"