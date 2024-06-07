Швыдкой отреагировал на индексации пенсий работающим пенсионерам

Швыдкой положительно относится к индексации пенсий работающим пенсионерам
Пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина стало самым ожидаемым мероприятием форума.
Пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина стало самым ожидаемым мероприятием форума.
Свое видение мировых тенденций в экономике также изложили президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва и президент многонационального государства Боливия Луис Альберто Арсе Катакора.
Свое видение мировых тенденций в экономике также изложили президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва и президент многонационального государства Боливия Луис Альберто Арсе Катакора.
Модератором дискуссии выступил политолог, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.
Модератором дискуссии выступил политолог, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.
Главной темой выступления российского лидера стали структурные сдвиги в российской экономике.
Главной темой выступления российского лидера стали структурные сдвиги в российской экономике.
Президент коснулся различных областей, от транспорта и международной кооперации до поддержки пенсионеров и семей с детьми.
Президент коснулся различных областей, от транспорта и международной кооперации до поддержки пенсионеров и семей с детьми.
В свою очередь, глава Боливии подчеркнул важность сотрудничества с БРИКС.
В свою очередь, глава Боливии подчеркнул важность сотрудничества с БРИКС.
Президент Зимбабве поблагодарил Путина за поставку удобрений и пригласил российских инвесторов в страну.
Президент Зимбабве поблагодарил Путина за поставку удобрений и пригласил российских инвесторов в страну.
Пленарное заседание прошло под пристальными взорами множества гостей.
Пленарное заседание прошло под пристальными взорами множества гостей.
Среди зрителей оказались ведущие бизнесмены, политики, общественные деятели, а также представители зарубежных делегаций.
Среди зрителей оказались ведущие бизнесмены, политики, общественные деятели, а также представители зарубежных делегаций.
После выступлений лидеры трех стран продолжили обсуждение актуальных вопросов, стоящих на повестке.
После выступлений лидеры трех стран продолжили обсуждение актуальных вопросов, стоящих на повестке.
Среди прочего, участники затронули геополитические проблемы, в частности, ситуацию на Украине.
Среди прочего, участники затронули геополитические проблемы, в частности, ситуацию на Украине.
Пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина стало самым ожидаемым мероприятием форума.
Свое видение мировых тенденций в экономике также изложили президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва и президент многонационального государства Боливия Луис Альберто Арсе Катакора.
Модератором дискуссии выступил политолог, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.
Главной темой выступления российского лидера стали структурные сдвиги в российской экономике.
Президент коснулся различных областей, от транспорта и международной кооперации до поддержки пенсионеров и семей с детьми.
В свою очередь, глава Боливии подчеркнул важность сотрудничества с БРИКС.
Президент Зимбабве поблагодарил Путина за поставку удобрений и пригласил российских инвесторов в страну.
Пленарное заседание прошло под пристальными взорами множества гостей.
Среди зрителей оказались ведущие бизнесмены, политики, общественные деятели, а также представители зарубежных делегаций.
После выступлений лидеры трех стран продолжили обсуждение актуальных вопросов, стоящих на повестке.
Среди прочего, участники затронули геополитические проблемы, в частности, ситуацию на Украине.