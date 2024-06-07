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Швыдкой отреагировал на индексации пенсий работающим пенсионерам

Швыдкой отреагировал на индексации пенсий работающим пенсионерам - РИА Новости, 07.06.2024

Швыдкой отреагировал на индексации пенсий работающим пенсионерам

Спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что положительно относится к решению главы... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T20:39

2024-06-07T20:39

2024-06-07T20:39

россия

владимир путин

михаил швыдкой

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что положительно относится к решению главы государства индексировать пенсии работающим пенсионерам, подчеркнув, что сам таковым является. Ранее президент России Владимир Путин предложил возобновить индексацию пенсий работающих пенсионеров с 2025 года, отметив, что ресурсы на это есть. "Я, как работающий пенсионер, отношусь к этому в высшей степени положительно", - сказал Швыдкой в кулуарах ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240607/golikova-1951517602.html

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россия, владимир путин, михаил швыдкой