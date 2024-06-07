Рейтинг@Mail.ru
Швыдкой отреагировал на индексации пенсий работающим пенсионерам - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:39 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/shvydkoy-1951535287.html
Швыдкой отреагировал на индексации пенсий работающим пенсионерам
Швыдкой отреагировал на индексации пенсий работающим пенсионерам - РИА Новости, 07.06.2024
Швыдкой отреагировал на индексации пенсий работающим пенсионерам
Спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что положительно относится к решению главы... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T20:39
2024-06-07T20:39
россия
владимир путин
михаил швыдкой
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908699740_0:120:3106:1867_1920x0_80_0_0_20861dfb0d809c60e01d5106138aaa28.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что положительно относится к решению главы государства индексировать пенсии работающим пенсионерам, подчеркнув, что сам таковым является. Ранее президент России Владимир Путин предложил возобновить индексацию пенсий работающих пенсионеров с 2025 года, отметив, что ресурсы на это есть. "Я, как работающий пенсионер, отношусь к этому в высшей степени положительно", - сказал Швыдкой в кулуарах ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240607/golikova-1951517602.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908699740_44:0:2775:2048_1920x0_80_0_0_71e1b21abb0b4b72929826afb065eb71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, михаил швыдкой
Россия, Владимир Путин, Михаил Швыдкой
Швыдкой отреагировал на индексации пенсий работающим пенсионерам

Швыдкой положительно относится к индексации пенсий работающим пенсионерам

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСпециальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой
Специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой . Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что положительно относится к решению главы государства индексировать пенсии работающим пенсионерам, подчеркнув, что сам таковым является.
Ранее президент России Владимир Путин предложил возобновить индексацию пенсий работающих пенсионеров с 2025 года, отметив, что ресурсы на это есть.
О мировой экономике и внутренних тенденциях. Пленарное заседание ПМЭФ
© РИА Новости / Иван Секретарев | Перейти в медиабанк

Пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина стало самым ожидаемым мероприятием форума.

Президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания, ПМЭФ-2024

Пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина стало самым ожидаемым мероприятием форума.

© РИА Новости / Иван Секретарев
Перейти в медиабанк
1 из 11
© POOL | Перейти в медиабанк

Свое видение мировых тенденций в экономике также изложили президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва и президент многонационального государства Боливия Луис Альберто Арсе Катакора.

Президент РФ Владимир Путин перед пленарным заседанием Петербургского международного экономического форума

Свое видение мировых тенденций в экономике также изложили президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва и президент многонационального государства Боливия Луис Альберто Арсе Катакора.

© POOL
Перейти в медиабанк
2 из 11
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Модератором дискуссии выступил политолог, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.

Сбор гостей перед пленарным заседанием

Модератором дискуссии выступил политолог, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
3 из 11
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Главной темой выступления российского лидера стали структурные сдвиги в российской экономике.

Сбор гостей перед пленарным заседанием

Главной темой выступления российского лидера стали структурные сдвиги в российской экономике.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
4 из 11
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Президент коснулся различных областей, от транспорта и международной кооперации до поддержки пенсионеров и семей с детьми.

Президент РФ во время пленарного заседания, ПМЭФ-2024

Президент коснулся различных областей, от транспорта и международной кооперации до поддержки пенсионеров и семей с детьми.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
5 из 11
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В свою очередь, глава Боливии подчеркнул важность сотрудничества с БРИКС.

Участники на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

В свою очередь, глава Боливии подчеркнул важность сотрудничества с БРИКС.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
6 из 11
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Президент Зимбабве поблагодарил Путина за поставку удобрений и пригласил российских инвесторов в страну.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак

Президент Зимбабве поблагодарил Путина за поставку удобрений и пригласил российских инвесторов в страну.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
7 из 11
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Пленарное заседание прошло под пристальными взорами множества гостей.

Первый заместитель генерального директора Компании Иннопрактика Наталья Попова и помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко

Пленарное заседание прошло под пристальными взорами множества гостей.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
8 из 11
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Среди зрителей оказались ведущие бизнесмены, политики, общественные деятели, а также представители зарубежных делегаций.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Среди зрителей оказались ведущие бизнесмены, политики, общественные деятели, а также представители зарубежных делегаций.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
9 из 11
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

После выступлений лидеры трех стран продолжили обсуждение актуальных вопросов, стоящих на повестке.

Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании

После выступлений лидеры трех стран продолжили обсуждение актуальных вопросов, стоящих на повестке.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 11
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Среди прочего, участники затронули геополитические проблемы, в частности, ситуацию на Украине.

Президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания, ПМЭФ-2024

Среди прочего, участники затронули геополитические проблемы, в частности, ситуацию на Украине.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
11 из 11

Пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина стало самым ожидаемым мероприятием форума.

© РИА Новости / Иван Секретарев
Перейти в медиабанк
1 из 11

Свое видение мировых тенденций в экономике также изложили президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва и президент многонационального государства Боливия Луис Альберто Арсе Катакора.

© POOL
Перейти в медиабанк
2 из 11

Модератором дискуссии выступил политолог, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
3 из 11

Главной темой выступления российского лидера стали структурные сдвиги в российской экономике.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
4 из 11

Президент коснулся различных областей, от транспорта и международной кооперации до поддержки пенсионеров и семей с детьми.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
5 из 11

В свою очередь, глава Боливии подчеркнул важность сотрудничества с БРИКС.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
6 из 11

Президент Зимбабве поблагодарил Путина за поставку удобрений и пригласил российских инвесторов в страну.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
7 из 11

Пленарное заседание прошло под пристальными взорами множества гостей.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
8 из 11

Среди зрителей оказались ведущие бизнесмены, политики, общественные деятели, а также представители зарубежных делегаций.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
9 из 11

После выступлений лидеры трех стран продолжили обсуждение актуальных вопросов, стоящих на повестке.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 11

Среди прочего, участники затронули геополитические проблемы, в частности, ситуацию на Украине.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
11 из 11
«
"Я, как работающий пенсионер, отношусь к этому в высшей степени положительно", - сказал Швыдкой в кулуарах ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Голикова: на индексацию пенсий работающим пенсионерам нужно 100 млрд рублей
Вчера, 19:39
 
РоссияВладимир ПутинМихаил Швыдкой
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала