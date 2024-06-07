https://ria.ru/20240607/shokhin-1951374656.html

Глава РСПП призвал поощрять бизнес к сокращению работников

Глава РСПП призвал поощрять бизнес к сокращению работников - РИА Новости, 07.06.2024

Глава РСПП призвал поощрять бизнес к сокращению работников

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в интервью телеканалу "Россия 24" призвал поощрять предприятия к сокращению... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:03

2024-06-07T15:03

2024-06-07T15:04

пмэф-2024

экономика

россия

александр шохин

российский союз промышленников и предпринимателей

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в интервью телеканалу "Россия 24" призвал поощрять предприятия к сокращению работников и снимать ограничения на сверхурочную работу в условиях нехватки трудовых ресурсов в России. "Я вспоминал сегодня ковидные времена: тогда объективно надо было сохранять рабочие места. И критерии сохранности рабочих мест – это было обязательное условие представления кредитов на зарплату в том числе", - напомнил Шохин на полях ПМЭФ. "Сейчас надо поощрять работодателей за то, что они сокращают работников, высвобождают их, то есть повышают производительность труда", - заявил он. Работники, по его словам, в свою очередь смогут проходить переобучение и перераспределяться в другие места. Кроме того, по словам главы РСПП, сейчас в России действует много ограничений на так называемое "экстенсивное использование рабочей силы" - это сверхурочные работы, дополнительные смены на производстве и так далее. При этом предприятия часто не могут нанять нужное количество сотрудников. "Надо посмотреть, можно коллективным договором между профсоюзом и работодателем найти оптимальное решение, чтобы они (работники – ред.) и деньги могли получить, и не сгорели на работе, как говорилось раньше", - сказал Шохин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240607/kotyakov-1951206472.html

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экономика, россия, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей