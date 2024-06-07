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Глава РСПП призвал поощрять бизнес к сокращению работников - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
15:03 07.06.2024 (обновлено: 15:04 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/shokhin-1951374656.html
Глава РСПП призвал поощрять бизнес к сокращению работников
Глава РСПП призвал поощрять бизнес к сокращению работников - РИА Новости, 07.06.2024
Глава РСПП призвал поощрять бизнес к сокращению работников
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в интервью телеканалу "Россия 24" призвал поощрять предприятия к сокращению... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:03
2024-06-07T15:04
пмэф-2024
экономика
россия
александр шохин
российский союз промышленников и предпринимателей
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в интервью телеканалу "Россия 24" призвал поощрять предприятия к сокращению работников и снимать ограничения на сверхурочную работу в условиях нехватки трудовых ресурсов в России. "Я вспоминал сегодня ковидные времена: тогда объективно надо было сохранять рабочие места. И критерии сохранности рабочих мест – это было обязательное условие представления кредитов на зарплату в том числе", - напомнил Шохин на полях ПМЭФ. "Сейчас надо поощрять работодателей за то, что они сокращают работников, высвобождают их, то есть повышают производительность труда", - заявил он. Работники, по его словам, в свою очередь смогут проходить переобучение и перераспределяться в другие места. Кроме того, по словам главы РСПП, сейчас в России действует много ограничений на так называемое "экстенсивное использование рабочей силы" - это сверхурочные работы, дополнительные смены на производстве и так далее. При этом предприятия часто не могут нанять нужное количество сотрудников. "Надо посмотреть, можно коллективным договором между профсоюзом и работодателем найти оптимальное решение, чтобы они (работники – ред.) и деньги могли получить, и не сгорели на работе, как говорилось раньше", - сказал Шохин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240607/kotyakov-1951206472.html
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экономика, россия, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Александр Шохин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Глава РСПП призвал поощрять бизнес к сокращению работников

Шохин призвал поощрять сокращение персонала

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент РСПП Александр Шохин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей
Президент РФ Владимир Путин и президент РСПП Александр Шохин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент РФ Владимир Путин и президент РСПП Александр Шохин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в интервью телеканалу "Россия 24" призвал поощрять предприятия к сокращению работников и снимать ограничения на сверхурочную работу в условиях нехватки трудовых ресурсов в России.
«
"Я вспоминал сегодня ковидные времена: тогда объективно надо было сохранять рабочие места. И критерии сохранности рабочих мест – это было обязательное условие представления кредитов на зарплату в том числе", - напомнил Шохин на полях ПМЭФ.
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"Сейчас надо поощрять работодателей за то, что они сокращают работников, высвобождают их, то есть повышают производительность труда", - заявил он. Работники, по его словам, в свою очередь смогут проходить переобучение и перераспределяться в другие места.
Кроме того, по словам главы РСПП, сейчас в России действует много ограничений на так называемое "экстенсивное использование рабочей силы" - это сверхурочные работы, дополнительные смены на производстве и так далее. При этом предприятия часто не могут нанять нужное количество сотрудников.
"Надо посмотреть, можно коллективным договором между профсоюзом и работодателем найти оптимальное решение, чтобы они (работники – ред.) и деньги могли получить, и не сгорели на работе, как говорилось раньше", - сказал Шохин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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