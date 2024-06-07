Пасечник рассказал, какие условия при передаче шахт поставили инвесторам
Пасечник: передавая шахты в ЛНР инвесторам поставили условия по их модернизации
Шахта "Карбонит" в селе Золотое-2. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Передавая угольные шахты в ЛНР инвесторам были поставлены условия по их модернизации, обеспечению безопасности и достойной зарплате шахтерам, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.
Ранее сообщалось, что в четверг в ходе ПМЭФ были подписаны инвестиционные соглашения о передаче в аренду инвесторам угольных шахт в ЛНР и ДНР. Документы о передаче были подписаны между ООО "Торговый Дом "Донские угли" и Луганской народной республикой, инвестору в ЛНР перейдут в аренду пять шахт и ряд вспомогательных производств.
"Передавая шахты инвесторам, в первую очередь, мы ставим перед ними задачи и подписываем соответствующие договоры о передаче аренды: первое - неукоснительное соблюдение правил безопасности в рамках федерального законодательства РФ. Второе - это, конечно же, дальнейшее развитие, модернизация производства. Не так, чтобы, условно, взяли шахту, ее использовали, деньги заработали, угробили, бросили. А для того, чтобы туда делали соответствующие вливания, чтобы, в общем-то, воспроизводились новые лавы. Для того, чтобы туда опускалось хорошее современное горно-шахтное оборудование, чтобы соблюдались, еще раз повторю, условия безопасности. Ну и, последний момент, это, конечно же, социальный (пакет – ред.), чтобы шахтеры имели достойную заработную плату", - сказал Пасечник, добавив, что инвесторы уже начали выплачивать первые зарплаты сотрудникам.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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