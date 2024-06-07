Рейтинг@Mail.ru
Пасечник рассказал, какие условия при передаче шахт поставили инвесторам - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
07:30 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/shakhty-1951207107.html
Пасечник рассказал, какие условия при передаче шахт поставили инвесторам
Пасечник рассказал, какие условия при передаче шахт поставили инвесторам - РИА Новости, 07.06.2024
Пасечник рассказал, какие условия при передаче шахт поставили инвесторам
Передавая угольные шахты в ЛНР инвесторам были поставлены условия по их модернизации, обеспечению безопасности и достойной зарплате шахтерам, заявил глава ЛНР... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T07:30
2024-06-07T07:30
пмэф-2024
экономика
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
леонид пасечник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798098878_0:158:3076:1888_1920x0_80_0_0_7a2eba017971a6dae8a000702bb4d0f8.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Передавая угольные шахты в ЛНР инвесторам были поставлены условия по их модернизации, обеспечению безопасности и достойной зарплате шахтерам, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ. Ранее сообщалось, что в четверг в ходе ПМЭФ были подписаны инвестиционные соглашения о передаче в аренду инвесторам угольных шахт в ЛНР и ДНР. Документы о передаче были подписаны между ООО "Торговый Дом "Донские угли" и Луганской народной республикой, инвестору в ЛНР перейдут в аренду пять шахт и ряд вспомогательных производств. "Передавая шахты инвесторам, в первую очередь, мы ставим перед ними задачи и подписываем соответствующие договоры о передаче аренды: первое - неукоснительное соблюдение правил безопасности в рамках федерального законодательства РФ. Второе - это, конечно же, дальнейшее развитие, модернизация производства. Не так, чтобы, условно, взяли шахту, ее использовали, деньги заработали, угробили, бросили. А для того, чтобы туда делали соответствующие вливания, чтобы, в общем-то, воспроизводились новые лавы. Для того, чтобы туда опускалось хорошее современное горно-шахтное оборудование, чтобы соблюдались, еще раз повторю, условия безопасности. Ну и, последний момент, это, конечно же, социальный (пакет – ред.), чтобы шахтеры имели достойную заработную плату", - сказал Пасечник, добавив, что инвесторы уже начали выплачивать первые зарплаты сотрудникам. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240603/ugol-1950081374.html
https://ria.ru/20231016/modernizatsiya-1903129021.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798098878_11:0:2740:2047_1920x0_80_0_0_306bc9092e00fda58feb43b9b1e12a21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, леонид пасечник
ПМЭФ-2024, Экономика, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Россия, Леонид Пасечник
Пасечник рассказал, какие условия при передаче шахт поставили инвесторам

Пасечник: передавая шахты в ЛНР инвесторам поставили условия по их модернизации

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкШахта "Карбонит" в селе Золотое-2
Шахта Карбонит в селе Золотое-2 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Шахта "Карбонит" в селе Золотое-2. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Передавая угольные шахты в ЛНР инвесторам были поставлены условия по их модернизации, обеспечению безопасности и достойной зарплате шахтерам, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.
Ранее сообщалось, что в четверг в ходе ПМЭФ были подписаны инвестиционные соглашения о передаче в аренду инвесторам угольных шахт в ЛНР и ДНР. Документы о передаче были подписаны между ООО "Торговый Дом "Донские угли" и Луганской народной республикой, инвестору в ЛНР перейдут в аренду пять шахт и ряд вспомогательных производств.
Склад угля - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ЕС стал закупать уголь в полтора раза дороже после санкций против России
3 июня, 06:08
"Передавая шахты инвесторам, в первую очередь, мы ставим перед ними задачи и подписываем соответствующие договоры о передаче аренды: первое - неукоснительное соблюдение правил безопасности в рамках федерального законодательства РФ. Второе - это, конечно же, дальнейшее развитие, модернизация производства. Не так, чтобы, условно, взяли шахту, ее использовали, деньги заработали, угробили, бросили. А для того, чтобы туда делали соответствующие вливания, чтобы, в общем-то, воспроизводились новые лавы. Для того, чтобы туда опускалось хорошее современное горно-шахтное оборудование, чтобы соблюдались, еще раз повторю, условия безопасности. Ну и, последний момент, это, конечно же, социальный (пакет – ред.), чтобы шахтеры имели достойную заработную плату", - сказал Пасечник, добавив, что инвесторы уже начали выплачивать первые зарплаты сотрудникам.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Деньги - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
ФРТ: в ДНР новый участник свободной экономической зоны модернизирует шахту
16 октября 2023, 18:26
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛеонид Пасечник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала