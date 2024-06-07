Рейтинг@Mail.ru
Вучич отверг обвинения оппонентов в том, что Сербия становится вассалом КНР - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/serbiya-1951393231.html
Вучич отверг обвинения оппонентов в том, что Сербия становится вассалом КНР
Вучич отверг обвинения оппонентов в том, что Сербия становится вассалом КНР - РИА Новости, 07.06.2024
Вучич отверг обвинения оппонентов в том, что Сербия становится вассалом КНР
Президент Сербии Александр Вучич отверг обвинения оппонентов в том, что официальный Белград превращается в вассала Пекина, и рассказал о новых совместных... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:32
2024-06-07T15:32
в мире
китай
сербия
александр вучич
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1594:2048:2745_1920x0_80_0_0_a5d6858da2e7699e38e86016394abf04.jpg
БЕЛГРАД, 7 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич отверг обвинения оппонентов в том, что официальный Белград превращается в вассала Пекина, и рассказал о новых совместных проектах с КНР. В пятницу глава сербского государства с послом КНР Ли Мином и членами правительства осмотрели в пригороде Белграда первый из пяти полученных по контракту скоростных пассажирских поездов производства CRRC Changchun Railway Vehicles. Состав планируется пустить на линии Белград – Суботица до границы с Венгрией, несколько участков этой дороги также строили китайские госкомпании. Сербские журналисты попросили Вучича прокомментировать обвинения политических оппонентов в том, что официальный Белград становится вассалом Пекина. "В последнее время у меня нет сил и энергии, чтобы спорить. Сербия и сербский народ – не вассалы, мы – свободная страна, и Китай уважает нас", - заявил Вучич, трансляцию вело агентство Танюг. Он уточнил, что последний из пяти поездов по контракту с китайским производителем должен прибыть в Сербию до конца 2025 года. Модернизацию железной дороги на участке Белград – Суботица, по его словам, планируется завершить и запустить движение до 1 декабря. "Мы надеемся, что получим и фабрику от КНР, мы им показывали разные места, предложили несколько вариантов в Чуприи, Нише, Алексинаце, Кралево, использовать, что можно, в Смедеревска-Паланке, посмотрим, что скажут наши китайские друзья. Надеюсь на фабрику поездов, и будем работать над этим, мы пока недостаточно готовы по ряду причин, но работаем над этим. Через три дня после визита (председателя КНР - ред.) Си Цзиньпина они уже прислали делегацию", - подчеркнул сербский лидер.
https://ria.ru/20230527/balkany-1874454798.html
https://ria.ru/20240408/genotsid-1938428546.html
китай
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1210:2048:2745_1920x0_80_0_0_b7c2d6bf40aeb8252a5ea2d4f46ad059.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сербия, александр вучич, си цзиньпин
В мире, Китай, Сербия, Александр Вучич, Си Цзиньпин
Вучич отверг обвинения оппонентов в том, что Сербия становится вассалом КНР

Вучич: Сербия — не вассал Китая, а свободная страна, пользующаяся уважением

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 7 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич отверг обвинения оппонентов в том, что официальный Белград превращается в вассала Пекина, и рассказал о новых совместных проектах с КНР.
В пятницу глава сербского государства с послом КНР Ли Мином и членами правительства осмотрели в пригороде Белграда первый из пяти полученных по контракту скоростных пассажирских поездов производства CRRC Changchun Railway Vehicles. Состав планируется пустить на линии Белград – Суботица до границы с Венгрией, несколько участков этой дороги также строили китайские госкомпании.
Боснийские сербы во время акции протеста. Баня-Лука, Босния и Герцеговина - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
Между Европой и Россией: сербы выбирают "другой мир"
27 мая 2023, 08:00
Сербские журналисты попросили Вучича прокомментировать обвинения политических оппонентов в том, что официальный Белград становится вассалом Пекина. "В последнее время у меня нет сил и энергии, чтобы спорить. Сербия и сербский народ – не вассалы, мы – свободная страна, и Китай уважает нас", - заявил Вучич, трансляцию вело агентство Танюг.
Он уточнил, что последний из пяти поездов по контракту с китайским производителем должен прибыть в Сербию до конца 2025 года. Модернизацию железной дороги на участке Белград – Суботица, по его словам, планируется завершить и запустить движение до 1 декабря.
"Мы надеемся, что получим и фабрику от КНР, мы им показывали разные места, предложили несколько вариантов в Чуприи, Нише, Алексинаце, Кралево, использовать, что можно, в Смедеревска-Паланке, посмотрим, что скажут наши китайские друзья. Надеюсь на фабрику поездов, и будем работать над этим, мы пока недостаточно готовы по ряду причин, но работаем над этим. Через три дня после визита (председателя КНР - ред.) Си Цзиньпина они уже прислали делегацию", - подчеркнул сербский лидер.
Войска спецназа хорватской армии маршируют во время военного парада, посвященного 20-й годовщине операции Буря - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Урок для России: Путин помнит, как Запад решил "сербский вопрос"
8 апреля, 08:00
 
В миреКитайСербияАлександр ВучичСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала