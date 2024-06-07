Вучич отверг обвинения оппонентов в том, что Сербия становится вассалом КНР
Вучич: Сербия — не вассал Китая, а свободная страна, пользующаяся уважением
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 7 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич отверг обвинения оппонентов в том, что официальный Белград превращается в вассала Пекина, и рассказал о новых совместных проектах с КНР.
В пятницу глава сербского государства с послом КНР Ли Мином и членами правительства осмотрели в пригороде Белграда первый из пяти полученных по контракту скоростных пассажирских поездов производства CRRC Changchun Railway Vehicles. Состав планируется пустить на линии Белград – Суботица до границы с Венгрией, несколько участков этой дороги также строили китайские госкомпании.
Между Европой и Россией: сербы выбирают "другой мир"
27 мая 2023, 08:00
Сербские журналисты попросили Вучича прокомментировать обвинения политических оппонентов в том, что официальный Белград становится вассалом Пекина. "В последнее время у меня нет сил и энергии, чтобы спорить. Сербия и сербский народ – не вассалы, мы – свободная страна, и Китай уважает нас", - заявил Вучич, трансляцию вело агентство Танюг.
Он уточнил, что последний из пяти поездов по контракту с китайским производителем должен прибыть в Сербию до конца 2025 года. Модернизацию железной дороги на участке Белград – Суботица, по его словам, планируется завершить и запустить движение до 1 декабря.
"Мы надеемся, что получим и фабрику от КНР, мы им показывали разные места, предложили несколько вариантов в Чуприи, Нише, Алексинаце, Кралево, использовать, что можно, в Смедеревска-Паланке, посмотрим, что скажут наши китайские друзья. Надеюсь на фабрику поездов, и будем работать над этим, мы пока недостаточно готовы по ряду причин, но работаем над этим. Через три дня после визита (председателя КНР - ред.) Си Цзиньпина они уже прислали делегацию", - подчеркнул сербский лидер.