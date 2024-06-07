https://ria.ru/20240607/serbiya-1951393231.html

Вучич отверг обвинения оппонентов в том, что Сербия становится вассалом КНР

Вучич отверг обвинения оппонентов в том, что Сербия становится вассалом КНР - РИА Новости, 07.06.2024

Вучич отверг обвинения оппонентов в том, что Сербия становится вассалом КНР

Президент Сербии Александр Вучич отверг обвинения оппонентов в том, что официальный Белград превращается в вассала Пекина, и рассказал о новых совместных... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:32

2024-06-07T15:32

2024-06-07T15:32

в мире

китай

сербия

александр вучич

си цзиньпин

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БЕЛГРАД, 7 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич отверг обвинения оппонентов в том, что официальный Белград превращается в вассала Пекина, и рассказал о новых совместных проектах с КНР. В пятницу глава сербского государства с послом КНР Ли Мином и членами правительства осмотрели в пригороде Белграда первый из пяти полученных по контракту скоростных пассажирских поездов производства CRRC Changchun Railway Vehicles. Состав планируется пустить на линии Белград – Суботица до границы с Венгрией, несколько участков этой дороги также строили китайские госкомпании. Сербские журналисты попросили Вучича прокомментировать обвинения политических оппонентов в том, что официальный Белград становится вассалом Пекина. "В последнее время у меня нет сил и энергии, чтобы спорить. Сербия и сербский народ – не вассалы, мы – свободная страна, и Китай уважает нас", - заявил Вучич, трансляцию вело агентство Танюг. Он уточнил, что последний из пяти поездов по контракту с китайским производителем должен прибыть в Сербию до конца 2025 года. Модернизацию железной дороги на участке Белград – Суботица, по его словам, планируется завершить и запустить движение до 1 декабря. "Мы надеемся, что получим и фабрику от КНР, мы им показывали разные места, предложили несколько вариантов в Чуприи, Нише, Алексинаце, Кралево, использовать, что можно, в Смедеревска-Паланке, посмотрим, что скажут наши китайские друзья. Надеюсь на фабрику поездов, и будем работать над этим, мы пока недостаточно готовы по ряду причин, но работаем над этим. Через три дня после визита (председателя КНР - ред.) Си Цзиньпина они уже прислали делегацию", - подчеркнул сербский лидер.

https://ria.ru/20230527/balkany-1874454798.html

https://ria.ru/20240408/genotsid-1938428546.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, сербия, александр вучич, си цзиньпин