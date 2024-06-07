В Белграде назвали многовекторную политику единственным выходом для Сербии
Министр Попович: многовекторная политика Сербии действительно дает плоды
© AP Photo / Darko VojinovicФлаг Сербии в Белграде
© AP Photo / Darko Vojinovic
Флаг Сербии в Белграде. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Сербия продолжит единственную возможную для себя многовекторную внешнюю политику, развивая отношения с ЕС, с Россией и Китаем, заявил министр без портфеля в сербском правительстве Ненад Попович на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Многовекторная политика Сербии - это единственная, которая возможна, и она действительно дает плоды. Сербия последние 12 лет с приходом президента (Александра) Вучича, нового правительства - действительно экономический лидер юго-восточной Европы. И мы продолжим сотрудничество с Евросоюзом и евроинтеграцию, но не забываем наших традиционных партнеров, прежде всего Россию и Китай ", - сказал министр на сессии в рамках ПМЭФ. Он отдельно поблагодарил Россию за стабильную поддержку Сербии на политических площадках, в особенности по вопросу Косово.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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