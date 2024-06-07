"Война начинается". В Лондоне раскрыли ошибку НАТО в отношении России
Самуэли: в НАТО ошибочно полагают, что смогут легко победить Россию
Флаг НАТО . Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Лидеры НАТО ведут недальновидную политику по отношению к России и не учатся на ошибках истории, заявил профессор Лондонского Института глобальной политики Джордж Самуэли в эфире YouTube-канала британского политика Джорджа Гэллоуэя.
"Это поколение дураков просто играет в слепой блеф, рассчитывая на то, что заставит Россию отступить. В этом состоит нелепый план Макрона, который безуспешно пытается запудрить мозги российским лидерам. <…> Война начинается, когда у одной стороны создается нелепое и неверное впечатление, что она может одержать легкую победу, а другая сторона просто сдастся. И именно это НАТО ошибочно думает о России", — говорит эксперт.
Профессор также считает, что провокации в отношении России лишь подтверждают невежество западных политиков. Самуэли обосновывает это тем, что все действующие лидеры родились уже после окончания мировой войны и неспособны в полной мере осознать, к чему она может привести.
На прошлой неделе американская администрация разрешила украинцам применять передаваемое им вооружение против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области, но оставила в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами Atacms и другими средствами дальнего огневого поражения.
Президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ на полях ПМЭФ в Санкт-Петербурге заявил, что поставки Западом оружия Киеву являются прямым участием в конфликте, так как украинские военные не могут самостоятельно нанести удар ракетами ATACMS или Storm Shadow. Путин не исключил возможности поставок российского оружия в те регионы, где можно наносить удары по чувствительным объектам государств, вооружающих Украину.