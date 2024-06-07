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"Война начинается". В Лондоне раскрыли ошибку НАТО в отношении России - РИА Новости, 07.06.2024
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16:43 07.06.2024 (обновлено: 16:49 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/samueli-1951424677.html
"Война начинается". В Лондоне раскрыли ошибку НАТО в отношении России
"Война начинается". В Лондоне раскрыли ошибку НАТО в отношении России - РИА Новости, 07.06.2024
"Война начинается". В Лондоне раскрыли ошибку НАТО в отношении России
Лидеры НАТО ведут недальновидную политику по отношению к России и не учатся на ошибках истории, заявил профессор Лондонского Института глобальной политики... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:43
2024-06-07T16:49
специальная военная операция на украине
россия
лондон
харьковская область
владимир путин
джордж гэллоуэй
нато
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Лидеры НАТО ведут недальновидную политику по отношению к России и не учатся на ошибках истории, заявил профессор Лондонского Института глобальной политики Джордж Самуэли в эфире YouTube-канала британского политика Джорджа Гэллоуэя."Это поколение дураков просто играет в слепой блеф, рассчитывая на то, что заставит Россию отступить. В этом состоит нелепый план Макрона, который безуспешно пытается запудрить мозги российским лидерам. &lt;…&gt; Война начинается, когда у одной стороны создается нелепое и неверное впечатление, что она может одержать легкую победу, а другая сторона просто сдастся. И именно это НАТО ошибочно думает о России", — говорит эксперт.Профессор также считает, что провокации в отношении России лишь подтверждают невежество западных политиков. Самуэли обосновывает это тем, что все действующие лидеры родились уже после окончания мировой войны и неспособны в полной мере осознать, к чему она может привести.На прошлой неделе американская администрация разрешила украинцам применять передаваемое им вооружение против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области, но оставила в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами Atacms и другими средствами дальнего огневого поражения.Президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ на полях ПМЭФ в Санкт-Петербурге заявил, что поставки Западом оружия Киеву являются прямым участием в конфликте, так как украинские военные не могут самостоятельно нанести удар ракетами ATACMS или Storm Shadow. Путин не исключил возможности поставок российского оружия в те регионы, где можно наносить удары по чувствительным объектам государств, вооружающих Украину.
https://ria.ru/20240607/peskov-1951276944.html
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россия, лондон, харьковская область, владимир путин, джордж гэллоуэй, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Лондон, Харьковская область, Владимир Путин, Джордж Гэллоуэй, НАТО
"Война начинается". В Лондоне раскрыли ошибку НАТО в отношении России

Самуэли: в НАТО ошибочно полагают, что смогут легко победить Россию

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Лидеры НАТО ведут недальновидную политику по отношению к России и не учатся на ошибках истории, заявил профессор Лондонского Института глобальной политики Джордж Самуэли в эфире YouTube-канала британского политика Джорджа Гэллоуэя.
"Это поколение дураков просто играет в слепой блеф, рассчитывая на то, что заставит Россию отступить. В этом состоит нелепый план Макрона, который безуспешно пытается запудрить мозги российским лидерам. <…> Война начинается, когда у одной стороны создается нелепое и неверное впечатление, что она может одержать легкую победу, а другая сторона просто сдастся. И именно это НАТО ошибочно думает о России", — говорит эксперт.
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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Профессор также считает, что провокации в отношении России лишь подтверждают невежество западных политиков. Самуэли обосновывает это тем, что все действующие лидеры родились уже после окончания мировой войны и неспособны в полной мере осознать, к чему она может привести.
На прошлой неделе американская администрация разрешила украинцам применять передаваемое им вооружение против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области, но оставила в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами Atacms и другими средствами дальнего огневого поражения.
Президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ на полях ПМЭФ в Санкт-Петербурге заявил, что поставки Западом оружия Киеву являются прямым участием в конфликте, так как украинские военные не могут самостоятельно нанести удар ракетами ATACMS или Storm Shadow. Путин не исключил возможности поставок российского оружия в те регионы, где можно наносить удары по чувствительным объектам государств, вооружающих Украину.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛондонХарьковская областьВладимир ПутинДжордж ГэллоуэйНАТО
 
 
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