https://ria.ru/20240607/samueli-1951424677.html

"Война начинается". В Лондоне раскрыли ошибку НАТО в отношении России

"Война начинается". В Лондоне раскрыли ошибку НАТО в отношении России - РИА Новости, 07.06.2024

"Война начинается". В Лондоне раскрыли ошибку НАТО в отношении России

Лидеры НАТО ведут недальновидную политику по отношению к России и не учатся на ошибках истории, заявил профессор Лондонского Института глобальной политики... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T16:43

2024-06-07T16:43

2024-06-07T16:49

специальная военная операция на украине

россия

лондон

харьковская область

владимир путин

джордж гэллоуэй

нато

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Лидеры НАТО ведут недальновидную политику по отношению к России и не учатся на ошибках истории, заявил профессор Лондонского Института глобальной политики Джордж Самуэли в эфире YouTube-канала британского политика Джорджа Гэллоуэя."Это поколение дураков просто играет в слепой блеф, рассчитывая на то, что заставит Россию отступить. В этом состоит нелепый план Макрона, который безуспешно пытается запудрить мозги российским лидерам. <…> Война начинается, когда у одной стороны создается нелепое и неверное впечатление, что она может одержать легкую победу, а другая сторона просто сдастся. И именно это НАТО ошибочно думает о России", — говорит эксперт.Профессор также считает, что провокации в отношении России лишь подтверждают невежество западных политиков. Самуэли обосновывает это тем, что все действующие лидеры родились уже после окончания мировой войны и неспособны в полной мере осознать, к чему она может привести.На прошлой неделе американская администрация разрешила украинцам применять передаваемое им вооружение против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области, но оставила в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами Atacms и другими средствами дальнего огневого поражения.Президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ на полях ПМЭФ в Санкт-Петербурге заявил, что поставки Западом оружия Киеву являются прямым участием в конфликте, так как украинские военные не могут самостоятельно нанести удар ракетами ATACMS или Storm Shadow. Путин не исключил возможности поставок российского оружия в те регионы, где можно наносить удары по чувствительным объектам государств, вооружающих Украину.

https://ria.ru/20240607/peskov-1951276944.html

https://ria.ru/20240607/zapad-1951255906.html

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россия, лондон, харьковская область, владимир путин, джордж гэллоуэй, нато