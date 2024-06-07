В ЛНР сохраняется риск обрушения конструкций подъезда пятиэтажного дома
В Луганске сохраняется риск обрушения конструкций подъезда пятиэтажного дома
© РИА НовостиПодъезд жилого дома в Луганске, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
© РИА Новости
Подъезд жилого дома в Луганске, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Риск обрушения поврежденных конструкций подъезда пятиэтажного дома, поврежденного при ракетном обстреле Луганска украинскими войсками, все еще сохраняется, сообщили в правительстве ЛНР.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силам ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. Он отметил, что в одном из многоэтажных домов полностью обрушен подъезд. Под завалами находятся люди, спасатели работают над их эвакуацией.
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"В пятиэтажном доме по адресу г. Луганск, кв. Ватутина, 22 разрушен один из подъездов, сохраняется риск обрушения поврежденных конструкций. Более тщательное обследование этого объекта будет выполнено после разбора завалов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства региона.
Отмечается, что расселение людей из одного из поврежденных домов не потребуется, дом подлежит восстановлению.
Кроме того, по указанию председателя правительства ЛНР Сергея Козлова для обследования пострадавших в результате сегодняшнего ракетного удара домов Минстроем ЛНР привлечена специализированная организация.
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"В данный момент минстрой ЛНР ведет сбор информации относительно объема необходимой помощи для восстановления повреждений зданий. Специалисты продолжают работы по обследованию поврежденных объектов", - говорится в сообщении ведомства.