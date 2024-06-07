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В ЛНР сохраняется риск обрушения конструкций подъезда пятиэтажного дома - РИА Новости, 07.06.2024
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16:54 07.06.2024 (обновлено: 17:04 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/risk-1951439527.html
В ЛНР сохраняется риск обрушения конструкций подъезда пятиэтажного дома
В ЛНР сохраняется риск обрушения конструкций подъезда пятиэтажного дома - РИА Новости, 07.06.2024
В ЛНР сохраняется риск обрушения конструкций подъезда пятиэтажного дома
Риск обрушения поврежденных конструкций подъезда пятиэтажного дома, поврежденного при ракетном обстреле Луганска украинскими войсками, все еще сохраняется,... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:54
2024-06-07T17:04
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
в мире
луганск
леонид пасечник
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Риск обрушения поврежденных конструкций подъезда пятиэтажного дома, поврежденного при ракетном обстреле Луганска украинскими войсками, все еще сохраняется, сообщили в правительстве ЛНР.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силам ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. Он отметил, что в одном из многоэтажных домов полностью обрушен подъезд. Под завалами находятся люди, спасатели работают над их эвакуацией."В пятиэтажном доме по адресу г. Луганск, кв. Ватутина, 22 разрушен один из подъездов, сохраняется риск обрушения поврежденных конструкций. Более тщательное обследование этого объекта будет выполнено после разбора завалов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства региона.Отмечается, что расселение людей из одного из поврежденных домов не потребуется, дом подлежит восстановлению.Кроме того, по указанию председателя правительства ЛНР Сергея Козлова для обследования пострадавших в результате сегодняшнего ракетного удара домов Минстроем ЛНР привлечена специализированная организация.&quot;В данный момент минстрой ЛНР ведет сбор информации относительно объема необходимой помощи для восстановления повреждений зданий. Специалисты продолжают работы по обследованию поврежденных объектов&quot;, - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20240607/slutskiy-1951444844.html
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луганская народная республика, в мире, луганск, леонид пасечник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, В мире, Луганск, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины
В ЛНР сохраняется риск обрушения конструкций подъезда пятиэтажного дома

В Луганске сохраняется риск обрушения конструкций подъезда пятиэтажного дома

© РИА НовостиПодъезд жилого дома в Луганске, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Подъезд жилого дома в Луганске, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
© РИА Новости
Подъезд жилого дома в Луганске, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Риск обрушения поврежденных конструкций подъезда пятиэтажного дома, поврежденного при ракетном обстреле Луганска украинскими войсками, все еще сохраняется, сообщили в правительстве ЛНР.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силам ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. Он отметил, что в одном из многоэтажных домов полностью обрушен подъезд. Под завалами находятся люди, спасатели работают над их эвакуацией.
Подъезд жилого дома в Луганске, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
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«
"В пятиэтажном доме по адресу г. Луганск, кв. Ватутина, 22 разрушен один из подъездов, сохраняется риск обрушения поврежденных конструкций. Более тщательное обследование этого объекта будет выполнено после разбора завалов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства региона.
Отмечается, что расселение людей из одного из поврежденных домов не потребуется, дом подлежит восстановлению.
Кроме того, по указанию председателя правительства ЛНР Сергея Козлова для обследования пострадавших в результате сегодняшнего ракетного удара домов Минстроем ЛНР привлечена специализированная организация.
«

"В данный момент минстрой ЛНР ведет сбор информации относительно объема необходимой помощи для восстановления повреждений зданий. Специалисты продолжают работы по обследованию поврежденных объектов", - говорится в сообщении ведомства.

Подъезд многоквартирного жилого дома, обрушенный в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВ миреЛуганскЛеонид ПасечникВооруженные силы Украины
 
 
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