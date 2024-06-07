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Рязанский губернатор: рейтинг инвестклимата — прекрасная система координат - РИА Новости, 07.06.2024
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Рязанская область
 
20:39 07.06.2024
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Рязанский губернатор: рейтинг инвестклимата — прекрасная система координат
Рязанский губернатор: рейтинг инвестклимата — прекрасная система координат - РИА Новости, 07.06.2024
Рязанский губернатор: рейтинг инвестклимата — прекрасная система координат
Губернатор Рязанской области Павел Малков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) назвал Национальный рейтинг инвестиционного климата... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T20:39
2024-06-07T20:39
рязанская область
рязанская область
россия
павел малков
пмэф
агентство стратегических инициатив (аси)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) назвал Национальный рейтинг инвестиционного климата системой координат, благодаря которой видно, как регион развивается. В пятницу на ПМЭФ состоялась презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. Рязанская область вошла в число лидеров динамики рейтинга. "Я хочу поблагодарить Агентство стратегических инициатив за то, что у нас есть такая прекрасная система координат, где мы видим себя, как развиваемся, как двигаемся, ну и самое главное, где слабые стороны, на которые нужно дополнительно обратить внимание", - отметил Малков при вручении награды. По данным пресс-службы правительства региона, за последний год в Рязанской области удалось серьезно снизить бюрократию в работе с инвесторами, обеспечить индивидуальное сопровождение каждого проекта в режиме "одного окна". Так, время согласования проектов сокращено за прошлый год на 30%, повышена оперативность в вопросах присоединения к инженерным сетям, упрощены процедуры получения кредитных ресурсов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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рязанская область, россия, павел малков, пмэф, агентство стратегических инициатив (аси)
Рязанская область, Рязанская область, Россия, Павел Малков, ПМЭФ, Агентство стратегических инициатив (АСИ)

Рязанский губернатор: рейтинг инвестклимата — прекрасная система координат

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков
© Фотохост-агентство РИА Новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) назвал Национальный рейтинг инвестиционного климата системой координат, благодаря которой видно, как регион развивается.
В пятницу на ПМЭФ состоялась презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. Рязанская область вошла в число лидеров динамики рейтинга.
«
"Я хочу поблагодарить Агентство стратегических инициатив за то, что у нас есть такая прекрасная система координат, где мы видим себя, как развиваемся, как двигаемся, ну и самое главное, где слабые стороны, на которые нужно дополнительно обратить внимание", - отметил Малков при вручении награды.
По данным пресс-службы правительства региона, за последний год в Рязанской области удалось серьезно снизить бюрократию в работе с инвесторами, обеспечить индивидуальное сопровождение каждого проекта в режиме "одного окна". Так, время согласования проектов сокращено за прошлый год на 30%, повышена оперативность в вопросах присоединения к инженерным сетям, упрощены процедуры получения кредитных ресурсов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
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Рязанская областьРязанская областьРоссияПавел МалковПМЭФАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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