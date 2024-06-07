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Путин поручил отреставрировать более тысячи объектов культурного наследия

Путин поручил отреставрировать более тысячи объектов культурного наследия - РИА Новости, 07.06.2024

Путин поручил отреставрировать более тысячи объектов культурного наследия

Президент России Владимир Путин заявил, что к 2030 году в РФ должно быть отреставрировано более тысячи объектов исторического и культурного наследия. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T16:00

2024-06-07T16:00

2024-06-07T16:15

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что к 2030 году в РФ должно быть отреставрировано более тысячи объектов исторического и культурного наследия."Отдельным направлением станет реставрация и реконструкция объектов культурного и исторического наследия. К 2030 году по всей стране надо привести в порядок не менее тысячи таких объектов, дать им вторую жизнь, чтобы они служили людям, служили сбережению и укреплению нашей идентичности, украшали города и села, повышали их туристическую привлекательность", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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Кирилл Волков

россия, владимир путин, новости культуры