https://ria.ru/20240607/razvitie-1951465060.html

"РумелкоАгро-Молоко" вложит в развитие ивановского завода 1 млрд рублей

"РумелкоАгро-Молоко" вложит в развитие ивановского завода 1 млрд рублей - РИА Новости, 07.06.2024

"РумелкоАгро-Молоко" вложит в развитие ивановского завода 1 млрд рублей

Новый собственник ивановского молокозавода "РумелкоАгро-Молоко" намерен вложить в модернизацию производства около одного миллиарда рублей, сообщает пресс-служба РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T17:34

2024-06-07T17:34

2024-06-07T17:34

ивановская область

ивановская область

станислав воскресенский

алексей мельников

владимир лисин

пмэф

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Новый собственник ивановского молокозавода "РумелкоАгро-Молоко" намерен вложить в модернизацию производства около одного миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства Ивановской области. Детали реализации инвестпроекта закреплены соглашением, которое подписали губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и руководитель компании "РумелкоАгро-Молоко" Алексей Мельник в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума. На Ивановском молокозаводе создадут около 300 рабочих мест. Также в планах серьезное увеличение производства к уровню ранее существовавшего предприятия. Для этого сейчас полностью реконструируются производственные помещения, ведется монтаж новых линий, отладка оборудования. Фактически в Ивановской области появится новый крупный молокозавод. Реализация проекта обеспечит увеличение налоговых поступлений в бюджет региона и страны. Поставщиками молока для переработки станут животноводческие комплексы группы "РумелкоАгро" в Тверской области, а также ивановские поставщики молока. Реализовывать готовую продукцию в первую очередь будут в Ивановской области. Крупный молокоперерабатывающий завод, основанный в 1929 году, из-за финансовых проблем прекратил работу 2,5 года назад. В октябре 2023 года на предприятие пришел новый собственник – бизнесмен Владимир Лисин. Компания предпринимателя "РумелкоАгро-Молоко" восстанавливает молокоперерабатывающее предприятие, первые тестовые испытания планируется провести в августе 2024 года. Сроки реализации всего инвестиционного проекта – до 31 декабря 2026 года. Делегация Ивановской области принимает участие в работе Петербургского международного экономического форума. В ее составе, которую возглавляет Воскресенский, – представители предприятий, бизнес-объединений, региональных институтов развития. В рабочей программе главы региона – участие в дискуссиях по проблематике достижения национальных целей и развития малых городов. Также на полях форума подписан ряд соглашений. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20231014/molokozavod-1902799894.html

https://ria.ru/20230921/podgotovka-1897880858.html

ивановская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ивановская область, станислав воскресенский, алексей мельников, владимир лисин, пмэф