https://ria.ru/20240607/razvitie-1951465060.html
"РумелкоАгро-Молоко" вложит в развитие ивановского завода 1 млрд рублей
"РумелкоАгро-Молоко" вложит в развитие ивановского завода 1 млрд рублей - РИА Новости, 07.06.2024
"РумелкоАгро-Молоко" вложит в развитие ивановского завода 1 млрд рублей
Новый собственник ивановского молокозавода "РумелкоАгро-Молоко" намерен вложить в модернизацию производства около одного миллиарда рублей, сообщает пресс-служба РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:34
2024-06-07T17:34
2024-06-07T17:34
ивановская область
ивановская область
станислав воскресенский
алексей мельников
владимир лисин
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Новый собственник ивановского молокозавода "РумелкоАгро-Молоко" намерен вложить в модернизацию производства около одного миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства Ивановской области. Детали реализации инвестпроекта закреплены соглашением, которое подписали губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и руководитель компании "РумелкоАгро-Молоко" Алексей Мельник в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума. На Ивановском молокозаводе создадут около 300 рабочих мест. Также в планах серьезное увеличение производства к уровню ранее существовавшего предприятия. Для этого сейчас полностью реконструируются производственные помещения, ведется монтаж новых линий, отладка оборудования. Фактически в Ивановской области появится новый крупный молокозавод. Реализация проекта обеспечит увеличение налоговых поступлений в бюджет региона и страны. Поставщиками молока для переработки станут животноводческие комплексы группы "РумелкоАгро" в Тверской области, а также ивановские поставщики молока. Реализовывать готовую продукцию в первую очередь будут в Ивановской области. Крупный молокоперерабатывающий завод, основанный в 1929 году, из-за финансовых проблем прекратил работу 2,5 года назад. В октябре 2023 года на предприятие пришел новый собственник – бизнесмен Владимир Лисин. Компания предпринимателя "РумелкоАгро-Молоко" восстанавливает молокоперерабатывающее предприятие, первые тестовые испытания планируется провести в августе 2024 года. Сроки реализации всего инвестиционного проекта – до 31 декабря 2026 года. Делегация Ивановской области принимает участие в работе Петербургского международного экономического форума. В ее составе, которую возглавляет Воскресенский, – представители предприятий, бизнес-объединений, региональных институтов развития. В рабочей программе главы региона – участие в дискуссиях по проблематике достижения национальных целей и развития малых городов. Также на полях форума подписан ряд соглашений. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231014/molokozavod-1902799894.html
https://ria.ru/20230921/podgotovka-1897880858.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ивановская область, станислав воскресенский, алексей мельников, владимир лисин, пмэф
Ивановская область, Ивановская область, Станислав Воскресенский, Алексей Мельников, Владимир Лисин, ПМЭФ
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Новый собственник ивановского молокозавода "РумелкоАгро-Молоко" намерен вложить в модернизацию производства около одного миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства Ивановской области.
Детали реализации инвестпроекта закреплены соглашением, которое подписали губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский
и руководитель компании "РумелкоАгро-Молоко" Алексей Мельник
в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума.
На Ивановском молокозаводе создадут около 300 рабочих мест. Также в планах серьезное увеличение производства к уровню ранее существовавшего предприятия. Для этого сейчас полностью реконструируются производственные помещения, ведется монтаж новых линий, отладка оборудования. Фактически в Ивановской области появится новый крупный молокозавод. Реализация проекта обеспечит увеличение налоговых поступлений в бюджет региона и страны.
Поставщиками молока для переработки станут животноводческие комплексы группы "РумелкоАгро" в Тверской области, а также ивановские поставщики молока. Реализовывать готовую продукцию в первую очередь будут в Ивановской области.
Крупный молокоперерабатывающий завод, основанный в 1929 году, из-за финансовых проблем прекратил работу 2,5 года назад. В октябре 2023 года на предприятие пришел новый собственник – бизнесмен Владимир Лисин
. Компания предпринимателя "РумелкоАгро-Молоко" восстанавливает молокоперерабатывающее предприятие, первые тестовые испытания планируется провести в августе 2024 года. Сроки реализации всего инвестиционного проекта – до 31 декабря 2026 года.
Делегация Ивановской области принимает участие в работе Петербургского международного экономического форума. В ее составе, которую возглавляет Воскресенский, – представители предприятий, бизнес-объединений, региональных институтов развития. В рабочей программе главы региона – участие в дискуссиях по проблематике достижения национальных целей и развития малых городов. Также на полях форума подписан ряд соглашений.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.