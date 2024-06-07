https://ria.ru/20240607/razrabotka-1951467529.html

СПбГУ будет участвовать в разработке проектов "БИМа"

СПбГУ будет участвовать в разработке проектов "БИМа" - РИА Новости, 07.06.2024

СПбГУ будет участвовать в разработке проектов "БИМа"

На Петербургском международном экономическом форуме Ивановская область и Санкт-Петербургский государственный университет договорились о сотрудничестве по... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T17:37

2024-06-07T17:37

2024-06-07T17:49

ивановская область

ивановская область

россия

станислав воскресенский

санкт-петербургский государственный университет

пмэф

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме Ивановская область и Санкт-Петербургский государственный университет договорились о сотрудничестве по развитию научных направлений в рамках кампуса "БИМ", а также в области подготовки высококвалифицированных кадров для региона, совместных научных исследований, культурных и научно-образовательных мероприятий, сообщает пресс-служба правительства Ивановской области. Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и первый проректор по стратегическому развитию и партнерству Санкт-Петербургского университета Анастасия Ярмош. Взаимодействие вуза и правительства региона началось по инициативе Воскресенского для разработки и реализации совместных проектов для развития области. Так, к разработке направлений научно-образовательного центра "БИМ" подключились эксперты Санкт-Петербургского государственного университета. "В рамках сотрудничества запланировано проведение научных исследований и разработок с использованием инфраструктуры Научного парка СПбГУ - центра коллективного пользования с современным оборудованием для проведения передовых научных исследований. Для ученых Ивановской области станут доступны исследования на базе Научного парка СПбГУ, который включает 22 ресурсных центра. Также подписанное соглашение предполагает организацию совместных образовательных, научно-исследовательских и инновационных проектов с образовательными и иными организациями Ивановской области, проведение учебно-научных мероприятий для талантливых детей региона. В перспективе планируется разработка и реализация сетевых образовательных программ бакалавриата и магистратуры, программ дополнительного профессионального образования и организация целевой подготовки кадров в интересах региона. Научно-образовательное пространство "Большая Ивановская мануфактура" создают в рамках национального проекта "Наука и университеты". Ивановская область вошла в число регионов-победителей конкурсного отбора Минобрнауки РФ. Реализация проекта кампуса "БИМ" позволит подготовить кадры и заложить основы качественно новой экономики в регионе с развитием высокотехнологичных производств и формированием высокооплачиваемых рабочих мест, а также перезапустить знаковое для Иванова пространство – фабричный квартал, давший начало городу. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20230921/podgotovka-1897880858.html

https://ria.ru/20231129/kampus_bim-1912650651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ивановская область, россия, станислав воскресенский, санкт-петербургский государственный университет, пмэф