https://ria.ru/20240607/putin-1951502532.html

Россия будет частью многополярного гармоничного мира, заявил Путин

Россия будет частью многополярного гармоничного мира, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024

Россия будет частью многополярного гармоничного мира, заявил Путин

Россия будет частью многополярного гармоничного мира, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T18:53

2024-06-07T18:53

2024-06-07T19:27

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия будет частью многополярного гармоничного мира, заявил президент РФ Владимир Путин."Вы сказали про Петербург, я смотрю на картинку слева, картинку справа... С этой стороны – это стрелка Васильевского острова, Ростральные колонны, здание биржи, Исаакий – это вид со стороны Эрмитажа, но, если мы перейдем на эту сторону и посмотрим в обратную, то есть на здание Двенадцати коллегий, либо на Эрмитаж, будет также красиво. А почему? А потому что всё это сделано на основе важнейшего принципа и закона, который называется гармония. Мы свою политику будем строить именно на этих основаниях – гармонично. И Россия безусловно будет частью этого многополярного гармоничного мира. И естественно будем опираться и на европейскую культуру, поскольку его носителями является, безусловно, русский народ, но с не меньшим уважение будем относится к культуре и традиции других народов Российской Федерации", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2024.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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"Россия будет частью гармоничного многополярного мира": завершающая речь Путина на пленарной сессии ПМЭФ Путин завершил дискуссию на ПМЭФ словами о том, что Россия будет частью гармоничного многополярного мира. Президент отметил, что страна будет опираться на европейскую культуру, но с таким же уважением будет относиться к традициям других своих народов: "в этом единстве наша сила". 2024-06-07T18:53 true PT0M30S

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россия, владимир путин, в мире, санкт-петербург