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Государство может быть эффективным собственником, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
17:41 07.06.2024 (обновлено: 18:21 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/putin-1951470451.html
Государство может быть эффективным собственником, заявил Путин
Государство может быть эффективным собственником, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
Государство может быть эффективным собственником, заявил Путин
Государство может быть эффективным собственником и во многих отраслях это демонстрирует, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:41
2024-06-07T18:21
пмэф-2024
владимир путин
санкт-петербург
россия
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Государство может быть эффективным собственником и во многих отраслях это демонстрирует, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2024."Оказалось, что и государство может быть все-таки эффективным собственником, и во многих случаях это демонстрирует, особенно в таких отраслях, которые связаны с большими вложениями, с большими инвестициями", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20240607/putin-1951485723.html
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владимир путин, санкт-петербург, россия, экономика
ПМЭФ-2024, Владимир Путин, Санкт-Петербург, Россия, Экономика
Государство может быть эффективным собственником, заявил Путин

Путин: государство может быть эффективным собственником и демонстрирует это

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Государство может быть эффективным собственником и во многих отраслях это демонстрирует, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2024.
«
"Оказалось, что и государство может быть все-таки эффективным собственником, и во многих случаях это демонстрирует, особенно в таких отраслях, которые связаны с большими вложениями, с большими инвестициями", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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