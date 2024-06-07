https://ria.ru/20240607/putin-1951470451.html

Государство может быть эффективным собственником, заявил Путин

Государство может быть эффективным собственником, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024

Государство может быть эффективным собственником, заявил Путин

Государство может быть эффективным собственником и во многих отраслях это демонстрирует, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T17:41

2024-06-07T17:41

2024-06-07T18:21

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владимир путин

санкт-петербург

россия

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Государство может быть эффективным собственником и во многих отраслях это демонстрирует, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2024."Оказалось, что и государство может быть все-таки эффективным собственником, и во многих случаях это демонстрирует, особенно в таких отраслях, которые связаны с большими вложениями, с большими инвестициями", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240607/putin-1951485723.html

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Наталья Макарова

владимир путин, санкт-петербург, россия, экономика