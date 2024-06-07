https://ria.ru/20240607/putin-1951375937.html
Путин вспомнил о роли Анатолия Собчака в создании ПМЭФ
Путин вспомнил о роли Анатолия Собчака в создании ПМЭФ - РИА Новости, 07.06.2024
Путин вспомнил о роли Анатолия Собчака в создании ПМЭФ
Президент России Владимир Путин вспомнил о роли бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака в создании и организации Петербургского международного... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:06
2024-06-07T15:06
2024-06-07T15:07
пмэф-2024
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил о роли бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака в создании и организации Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Надо благодарить Анатолия Александровича Собчака. Он был инициатором создания Петербургского экономического форума и первым его организатором. Мы только помогали ему тогда сделать эти первые шаги. Теперь действительно это превратилось в такую востребованную и очень нужную масштабную площадку", - сказал Путин в ходе встречи с губернатором Санкт-Петербурга. Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. За прошедшие годы ПМЭФ стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
https://radiosputnik.ru/20240607/pmef-1951255666.html
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экономика, россия, санкт-петербург, владимир путин, анатолий собчак
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Анатолий Собчак
Путин вспомнил о роли Анатолия Собчака в создании ПМЭФ
Путин вспомнил о роли Анатолия Собчака в создании и организации ПМЭФ