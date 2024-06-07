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Путин вспомнил о роли Анатолия Собчака в создании ПМЭФ - РИА Новости, 07.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
15:06 07.06.2024 (обновлено: 15:07 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/putin-1951375937.html
Путин вспомнил о роли Анатолия Собчака в создании ПМЭФ
Путин вспомнил о роли Анатолия Собчака в создании ПМЭФ - РИА Новости, 07.06.2024
Путин вспомнил о роли Анатолия Собчака в создании ПМЭФ
Президент России Владимир Путин вспомнил о роли бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака в создании и организации Петербургского международного... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:06
2024-06-07T15:07
пмэф-2024
экономика
россия
санкт-петербург
владимир путин
анатолий собчак
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил о роли бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака в создании и организации Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Надо благодарить Анатолия Александровича Собчака. Он был инициатором создания Петербургского экономического форума и первым его организатором. Мы только помогали ему тогда сделать эти первые шаги. Теперь действительно это превратилось в такую востребованную и очень нужную масштабную площадку", - сказал Путин в ходе встречи с губернатором Санкт-Петербурга. Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. За прошедшие годы ПМЭФ стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://radiosputnik.ru/20240607/pmef-1951255666.html
https://ria.ru/20240603/putin-1950141266.html
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экономика, россия, санкт-петербург, владимир путин, анатолий собчак
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Анатолий Собчак
Путин вспомнил о роли Анатолия Собчака в создании ПМЭФ

Путин вспомнил о роли Анатолия Собчака в создании и организации ПМЭФ

© РИА Новости / Борис Бабанов | Перейти в медиабанкIII внеочередной Съезд народных депутатов СССР. Выступает народный депутат СССР Анатолий Собчак
III внеочередной Съезд народных депутатов СССР. Выступает народный депутат СССР Анатолий Собчак - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Борис Бабанов
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III внеочередной Съезд народных депутатов СССР. Выступает народный депутат СССР Анатолий Собчак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил о роли бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака в создании и организации Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«
"Надо благодарить Анатолия Александровича Собчака. Он был инициатором создания Петербургского экономического форума и первым его организатором. Мы только помогали ему тогда сделать эти первые шаги. Теперь действительно это превратилось в такую востребованную и очень нужную масштабную площадку", - сказал Путин в ходе встречи с губернатором Санкт-Петербурга.
LIVE_СПУТНИК: Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2024
Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ-2024. ВИДЕО
Вчера, 14:58
Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации.
За прошедшие годы ПМЭФ стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Песков рассказал о международных контактах Путина на ПМЭФ
3 июня, 12:35
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияСанкт-ПетербургВладимир ПутинАнатолий Собчак
 
 
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