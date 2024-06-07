https://ria.ru/20240607/putin-1951370612.html
Путин провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга
Путин провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга - РИА Новости, 07.06.2024
Путин провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга
Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:55
2024-06-07T14:55
2024-06-07T15:38
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Встреча, которая была показала в эфире телеканала "Россия 24", состоялась на полях Петербургского международного экономического форума. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240605/beglov-1950542401.html
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россия, санкт-петербург, владимир путин, александр беглов
ПМЭФ-2024, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Александр Беглов
Путин провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга
Путин провел рабочую встречу с губернатором Петербурга Бегловым