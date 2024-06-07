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Киевский режим совершил два чудовищных теракта, заявил Пушилин
Киевский режим совершил два чудовищных теракта, заявил Пушилин - РИА Новости, 08.06.2024
Киевский режим совершил два чудовищных теракта, заявил Пушилин
Киевский режим совершил два чудовищных теракта, в Луганске и Херсонской области, заявил глава ДНР Денис Пушилин и принес соболезнования семьям погибших. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-07T23:43
2024-06-07T23:43
2024-06-08T02:03
специальная военная операция на украине
луганск
херсонская область
донецкая народная республика
денис пушилин
леонид пасечник
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Киевский режим совершил два чудовищных теракта, в Луганске и Херсонской области, заявил глава ДНР Денис Пушилин и принес соболезнования семьям погибших. "Киевский режим сегодня устроил два очередных чудовищных теракта в братских регионах... Глубокие соболезнования родным и близким погибших. Жители Донецкой Народной Республики разделяют боль утрат", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона. Он также пожелал скорейшего выздоровления всем раненым. Украинская армия вечером 7 июня обстреляла магазин в селе Садовое Херсонской области. По последним данным главы региона Сальдо, погибли 22 мирных жителя, 15 пострадали, среди них пять в очень тяжёлом состоянии. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что в пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силами ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. В одном из многоэтажных домов полностью обрушился подъезд. Под завалами находятся люди, спасатели работают над их эвакуацией.
https://ria.ru/20240607/udar-1951553754.html
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луганск, херсонская область , донецкая народная республика, денис пушилин, леонид пасечник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины
Киевский режим совершил два чудовищных теракта, заявил Пушилин
Глава ДНР Пушилин: Киев совершил два чудовищных теракта в новых регионах России