https://ria.ru/20240607/pushilin-1951562868.html

Киевский режим совершил два чудовищных теракта, заявил Пушилин

Киевский режим совершил два чудовищных теракта, заявил Пушилин - РИА Новости, 08.06.2024

Киевский режим совершил два чудовищных теракта, заявил Пушилин

Киевский режим совершил два чудовищных теракта, в Луганске и Херсонской области, заявил глава ДНР Денис Пушилин и принес соболезнования семьям погибших. РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-07T23:43

2024-06-07T23:43

2024-06-08T02:03

специальная военная операция на украине

луганск

херсонская область

донецкая народная республика

денис пушилин

леонид пасечник

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Киевский режим совершил два чудовищных теракта, в Луганске и Херсонской области, заявил глава ДНР Денис Пушилин и принес соболезнования семьям погибших. "Киевский режим сегодня устроил два очередных чудовищных теракта в братских регионах... Глубокие соболезнования родным и близким погибших. Жители Донецкой Народной Республики разделяют боль утрат", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона. Он также пожелал скорейшего выздоровления всем раненым. Украинская армия вечером 7 июня обстреляла магазин в селе Садовое Херсонской области. По последним данным главы региона Сальдо, погибли 22 мирных жителя, 15 пострадали, среди них пять в очень тяжёлом состоянии. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что в пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силами ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. В одном из многоэтажных домов полностью обрушился подъезд. Под завалами находятся люди, спасатели работают над их эвакуацией.

https://ria.ru/20240607/udar-1951553754.html

https://ria.ru/20240607/mid-1951559862.html

луганск

херсонская область

донецкая народная республика

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луганск, херсонская область , донецкая народная республика, денис пушилин, леонид пасечник, вооруженные силы украины