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Египет готов покупать больше пшеницы у России, заявил Минсельхоз - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
14:08 07.06.2024 (обновлено: 14:42 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/pshenitsa-1951337983.html
Египет готов покупать больше пшеницы у России, заявил Минсельхоз
Египет готов покупать больше пшеницы у России, заявил Минсельхоз - РИА Новости, 07.06.2024
Египет готов покупать больше пшеницы у России, заявил Минсельхоз
Египет готов покупать больше российской пшеницы, заявила журналистам в кулуарах ПМЭФ министр сельского хозяйства Оксана Лут. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:08
2024-06-07T14:42
пмэф-2024
египет
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
турция
оксана лут
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Египет готов покупать больше российской пшеницы, заявила журналистам в кулуарах ПМЭФ министр сельского хозяйства Оксана Лут."Вот сегодня была встреча с Египтом, Египет готовы покупать больше пшеницы, потому что для них это ключевой продукт, один из ключевых продуктов, и у них активно очень растет население в силу разных причин. Поэтому здесь мы не видим каких-то сложностей. Временные меры, нет вопросов, мы переориентируемся. Дальше будем смотреть на торговлю с Турцией, которая в любом случае остается нашим стратегическим партнером", - заявила министр.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240607/pshenitsa-1951344685.html
египет
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египет, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика, турция, оксана лут
ПМЭФ-2024, Египет, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Экономика, Турция, Оксана Лут
Египет готов покупать больше пшеницы у России, заявил Минсельхоз

Глава Минсельхоза Лут: Египет готов покупать больше пшеницы у России

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Египет готов покупать больше российской пшеницы, заявила журналистам в кулуарах ПМЭФ министр сельского хозяйства Оксана Лут.
«
"Вот сегодня была встреча с Египтом, Египет готовы покупать больше пшеницы, потому что для них это ключевой продукт, один из ключевых продуктов, и у них активно очень растет население в силу разных причин. Поэтому здесь мы не видим каких-то сложностей. Временные меры, нет вопросов, мы переориентируемся. Дальше будем смотреть на торговлю с Турцией, которая в любом случае остается нашим стратегическим партнером", - заявила министр.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Россия переориентирует предназначенную Турции пшеницу на другие страны
Вчера, 14:19
 
ПМЭФ-2024ЕгипетРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)ЭкономикаТурцияОксана Лут
 
 
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