https://ria.ru/20240607/pshenitsa-1951337983.html

Египет готов покупать больше пшеницы у России, заявил Минсельхоз

Египет готов покупать больше пшеницы у России, заявил Минсельхоз - РИА Новости, 07.06.2024

Египет готов покупать больше пшеницы у России, заявил Минсельхоз

Египет готов покупать больше российской пшеницы, заявила журналистам в кулуарах ПМЭФ министр сельского хозяйства Оксана Лут. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T14:08

2024-06-07T14:08

2024-06-07T14:42

пмэф-2024

египет

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

турция

оксана лут

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Египет готов покупать больше российской пшеницы, заявила журналистам в кулуарах ПМЭФ министр сельского хозяйства Оксана Лут."Вот сегодня была встреча с Египтом, Египет готовы покупать больше пшеницы, потому что для них это ключевой продукт, один из ключевых продуктов, и у них активно очень растет население в силу разных причин. Поэтому здесь мы не видим каких-то сложностей. Временные меры, нет вопросов, мы переориентируемся. Дальше будем смотреть на торговлю с Турцией, которая в любом случае остается нашим стратегическим партнером", - заявила министр.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240607/pshenitsa-1951344685.html

египет

россия

турция

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

египет, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика, турция, оксана лут