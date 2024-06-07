https://ria.ru/20240607/pshenitsa-1951337983.html
Египет готов покупать больше пшеницы у России, заявил Минсельхоз
Египет готов покупать больше пшеницы у России, заявил Минсельхоз - РИА Новости, 07.06.2024
Египет готов покупать больше пшеницы у России, заявил Минсельхоз
Египет готов покупать больше российской пшеницы, заявила журналистам в кулуарах ПМЭФ министр сельского хозяйства Оксана Лут. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:08
2024-06-07T14:08
2024-06-07T14:42
пмэф-2024
египет
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Египет готов покупать больше российской пшеницы, заявила журналистам в кулуарах ПМЭФ министр сельского хозяйства Оксана Лут."Вот сегодня была встреча с Египтом, Египет готовы покупать больше пшеницы, потому что для них это ключевой продукт, один из ключевых продуктов, и у них активно очень растет население в силу разных причин. Поэтому здесь мы не видим каких-то сложностей. Временные меры, нет вопросов, мы переориентируемся. Дальше будем смотреть на торговлю с Турцией, которая в любом случае остается нашим стратегическим партнером", - заявила министр.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240607/pshenitsa-1951344685.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика, турция, оксана лут
ПМЭФ-2024, Египет, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Экономика, Турция, Оксана Лут
Египет готов покупать больше пшеницы у России, заявил Минсельхоз
Глава Минсельхоза Лут: Египет готов покупать больше пшеницы у России