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ПСБ: образовательные программы обеспечат рост доли женщин-инвесторов

ПСБ: образовательные программы обеспечат рост доли женщин-инвесторов - РИА Новости, 07.06.2024

ПСБ: образовательные программы обеспечат рост доли женщин-инвесторов

В России отмечается положительная тенденция вовлеченности женщин в розничные инвестиции, во многом за счет разнообразия инвестиционных инструментов и повышения... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T20:31

2024-06-07T20:31

2024-06-07T20:31

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В России отмечается положительная тенденция вовлеченности женщин в розничные инвестиции, во многом за счет разнообразия инвестиционных инструментов и повышения финансово-инвестиционной грамотности женщин, сообщила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова, выступая модератором на панельной сессии "Женское лидерство в инвестициях", организованной ПСБ в рамках ПМЭФ. Подгузова отметила, что за пять лет доля женщин-инвесторов выросла в три раза. "Интерес женской части населения к инвестициям связан с тем, что многие из них рассматривают инвестиции как основу своей финансовой свободы и дополнительную поддержку семьи. Полученные средства от вложений они обычно направляют на образование, медицинские услуги, путешествия, покупку недвижимости и даже на ремонт. При этом мы отмечаем общее повышение доступности инвестиционных инструментов, наличие просветительских и образовательных проектов, выход на новый уровень финансовой и инвестиционной грамотности женщин. По этой причине женский спрос на инвестиции при наличии достаточного уровня поддержки будет гарантировать рост доли женщин в инвестиционной сфере", - приводит пресс-служба банка слова Подгузовой. На сессии в целом обсуждалась роль общественных организаций и государства в поддержке проектов и программ в интересах женщин, влияние женского лидерства в инвестициях на социально-экономическое развитие национальных экономик, наиболее эффективные инвестиции в новых экономических условиях и другие вопросы. Участниками дискуссии стали первый зампредседателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по федеративному устройству региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Галина Карелова, первый заместитель генерального директора компании Иннопрактика Наталья Попова, генеральный директор, председатель правления Корпорации МСП Александр Исаевич и другие. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20231018/investitsii-1903694668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, север, вера подгузова, галина карелова, наталия попова, совет федерации рф, иннопрактика, корпорация мсп, псб (банк псб), промсвязьбанк