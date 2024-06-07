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ПСБ: образовательные программы обеспечат рост доли женщин-инвесторов - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
20:31 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/programmy-1951532953.html
ПСБ: образовательные программы обеспечат рост доли женщин-инвесторов
ПСБ: образовательные программы обеспечат рост доли женщин-инвесторов - РИА Новости, 07.06.2024
ПСБ: образовательные программы обеспечат рост доли женщин-инвесторов
В России отмечается положительная тенденция вовлеченности женщин в розничные инвестиции, во многом за счет разнообразия инвестиционных инструментов и повышения... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T20:31
2024-06-07T20:31
пмэф-2024
россия
север
вера подгузова
галина карелова
наталия попова
совет федерации рф
иннопрактика
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В России отмечается положительная тенденция вовлеченности женщин в розничные инвестиции, во многом за счет разнообразия инвестиционных инструментов и повышения финансово-инвестиционной грамотности женщин, сообщила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова, выступая модератором на панельной сессии "Женское лидерство в инвестициях", организованной ПСБ в рамках ПМЭФ. Подгузова отметила, что за пять лет доля женщин-инвесторов выросла в три раза. "Интерес женской части населения к инвестициям связан с тем, что многие из них рассматривают инвестиции как основу своей финансовой свободы и дополнительную поддержку семьи. Полученные средства от вложений они обычно направляют на образование, медицинские услуги, путешествия, покупку недвижимости и даже на ремонт. При этом мы отмечаем общее повышение доступности инвестиционных инструментов, наличие просветительских и образовательных проектов, выход на новый уровень финансовой и инвестиционной грамотности женщин. По этой причине женский спрос на инвестиции при наличии достаточного уровня поддержки будет гарантировать рост доли женщин в инвестиционной сфере", - приводит пресс-служба банка слова Подгузовой. На сессии в целом обсуждалась роль общественных организаций и государства в поддержке проектов и программ в интересах женщин, влияние женского лидерства в инвестициях на социально-экономическое развитие национальных экономик, наиболее эффективные инвестиции в новых экономических условиях и другие вопросы. Участниками дискуссии стали первый зампредседателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по федеративному устройству региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Галина Карелова, первый заместитель генерального директора компании Иннопрактика Наталья Попова, генеральный директор, председатель правления Корпорации МСП Александр Исаевич и другие. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, север, вера подгузова, галина карелова, наталия попова, совет федерации рф, иннопрактика, корпорация мсп, псб (банк псб), промсвязьбанк
ПМЭФ-2024, Россия, Север, Вера Подгузова, Галина Карелова, Наталия Попова, Совет Федерации РФ, Иннопрактика, Корпорация МСП, ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк

ПСБ: образовательные программы обеспечат рост доли женщин-инвесторов

© iStock.com / Petar ChernaevБизнес-леди
Бизнес-леди - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© iStock.com / Petar Chernaev
Бизнес-леди
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В России отмечается положительная тенденция вовлеченности женщин в розничные инвестиции, во многом за счет разнообразия инвестиционных инструментов и повышения финансово-инвестиционной грамотности женщин, сообщила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова, выступая модератором на панельной сессии "Женское лидерство в инвестициях", организованной ПСБ в рамках ПМЭФ.
Подгузова отметила, что за пять лет доля женщин-инвесторов выросла в три раза.
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"Интерес женской части населения к инвестициям связан с тем, что многие из них рассматривают инвестиции как основу своей финансовой свободы и дополнительную поддержку семьи. Полученные средства от вложений они обычно направляют на образование, медицинские услуги, путешествия, покупку недвижимости и даже на ремонт. При этом мы отмечаем общее повышение доступности инвестиционных инструментов, наличие просветительских и образовательных проектов, выход на новый уровень финансовой и инвестиционной грамотности женщин. По этой причине женский спрос на инвестиции при наличии достаточного уровня поддержки будет гарантировать рост доли женщин в инвестиционной сфере", - приводит пресс-служба банка слова Подгузовой.
На сессии в целом обсуждалась роль общественных организаций и государства в поддержке проектов и программ в интересах женщин, влияние женского лидерства в инвестициях на социально-экономическое развитие национальных экономик, наиболее эффективные инвестиции в новых экономических условиях и другие вопросы.
Участниками дискуссии стали первый зампредседателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по федеративному устройству региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Галина Карелова, первый заместитель генерального директора компании Иннопрактика Наталья Попова, генеральный директор, председатель правления Корпорации МСП Александр Исаевич и другие.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024РоссияСеверВера ПодгузоваГалина КареловаНаталия ПоповаСовет Федерации РФИннопрактикаКорпорация МСППСБ (Банк ПСБ)Промсвязьбанк
 
 
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