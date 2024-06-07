Рейтинг@Mail.ru
Группа "Илим" намерена реализовать в Приангарье проекты на 16 млрд рублей - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иркутская область
Иркутская область
 
19:03 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/proekty-1951505413.html
Группа "Илим" намерена реализовать в Приангарье проекты на 16 млрд рублей
Группа "Илим" намерена реализовать в Приангарье проекты на 16 млрд рублей - РИА Новости, 07.06.2024
Группа "Илим" намерена реализовать в Приангарье проекты на 16 млрд рублей
Инвестиционные проекты на сумму более 16 миллиардов рублей намерена реализовать в Иркутской области группа "Илим", соглашение об этом заключено на Петербургском РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T19:03
2024-06-07T19:03
иркутская область
иркутская область
братск
россия
игорь кобзев
илим
газпром
пмэф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950396675_0:355:3009:2048_1920x0_80_0_0_c526d30bfe8dac0154554713c6a7d6ef.jpg
ИРКУТСК, 7 июн — РИА Новости. Инвестиционные проекты на сумму более 16 миллиардов рублей намерена реализовать в Иркутской области группа "Илим", соглашение об этом заключено на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. "В рамках работы Петербургского международного экономического форума правительство Иркутской области и группа "Илим" заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в Братске будут реализованы инвестиционные проекты на сумму 16,3 млрд рублей", - говорится в сообщении. Подписи под документом поставили губернатор Приангарья Игорь Кобзев и генеральный директор компании Алексей Ломко. Документ предусматривает сотрудничество по вопросам социально-экономического развития Приангарья, в том числе по реализации на предприятии группы "Илим" в Братске инвестиционных проектов, связанных с увеличением объемов выпуска продукции, повышением ее качества и конкурентоспособности, а также со снижением экологической нагрузки на окружающею среду. По словам губернатора региона Игоря Кобзева, группа "Илим" – надежный партнер региона, крупнейший инвестор лесопромышленного комплекса России. В настоящее время компания завершает в Иркутской области реализацию очередного масштабного проекта. Основной объект – новый целлюлозно-картонный комбинат, введенный в эксплуатацию в этом году. Общий объем инвестиций в проект составил 129 миллиардов рублей. Кроме этого, при участии группы "Илим" в Усть-Илимске осуществляется модернизация аэропорта. Также рамках XXVII Петербургского международного экономического форума правительство Иркутской области в пятницу подписало соглашения с "Газпром нефть" о сотрудничестве по поставкам в регион современных российских моторных и индустриальных масел. ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. Регионы Сибирского федерального округа представляют свой экономический и инвестиционный потенциал на едином стенде "Большая Сибирь". Иркутская область планирует подписать на ПМЭФ более 20 соглашений о сотрудничестве.
https://ria.ru/20240607/soglashenie-1950982930.html
https://ria.ru/20231024/soglasheniya-1904921429.html
иркутская область
братск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950396675_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de2a0174bd89b1b965e7b389ede6f9f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иркутская область, братск, россия, игорь кобзев, илим, газпром, пмэф
Иркутская область, Иркутская область, Братск, Россия, Игорь Кобзев, Илим, Газпром, ПМЭФ

Группа "Илим" намерена реализовать в Приангарье проекты на 16 млрд рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкИнформационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума
Информационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 7 июн — РИА Новости. Инвестиционные проекты на сумму более 16 миллиардов рублей намерена реализовать в Иркутской области группа "Илим", соглашение об этом заключено на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
"В рамках работы Петербургского международного экономического форума правительство Иркутской области и группа "Илим" заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в Братске будут реализованы инвестиционные проекты на сумму 16,3 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Рабочий в машинном зале энергоблока №4 с реактором БН-800 на Белоярской атомной электростанции имени И.В. Курчатова - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Приангарье и Эн+ подписали соглашение о возведении генерирующих мощностей
Вчера, 09:00
Подписи под документом поставили губернатор Приангарья Игорь Кобзев и генеральный директор компании Алексей Ломко. Документ предусматривает сотрудничество по вопросам социально-экономического развития Приангарья, в том числе по реализации на предприятии группы "Илим" в Братске инвестиционных проектов, связанных с увеличением объемов выпуска продукции, повышением ее качества и конкурентоспособности, а также со снижением экологической нагрузки на окружающею среду.
По словам губернатора региона Игоря Кобзева, группа "Илим" – надежный партнер региона, крупнейший инвестор лесопромышленного комплекса России. В настоящее время компания завершает в Иркутской области реализацию очередного масштабного проекта. Основной объект – новый целлюлозно-картонный комбинат, введенный в эксплуатацию в этом году. Общий объем инвестиций в проект составил 129 миллиардов рублей. Кроме этого, при участии группы "Илим" в Усть-Илимске осуществляется модернизация аэропорта.
Также рамках XXVII Петербургского международного экономического форума правительство Иркутской области в пятницу подписало соглашения с "Газпром нефть" о сотрудничестве по поставкам в регион современных российских моторных и индустриальных масел.
ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. Регионы Сибирского федерального округа представляют свой экономический и инвестиционный потенциал на едином стенде "Большая Сибирь". Иркутская область планирует подписать на ПМЭФ более 20 соглашений о сотрудничестве.
Улан-Батор, Монголия - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Предприниматели Приангарья подписали в Монголии соглашения о сотрудничестве
24 октября 2023, 14:02
 
Иркутская областьИркутская областьБратскРоссияИгорь КобзевИлимГазпромПМЭФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала