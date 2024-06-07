https://ria.ru/20240607/proekty-1951505413.html

Группа "Илим" намерена реализовать в Приангарье проекты на 16 млрд рублей

Группа "Илим" намерена реализовать в Приангарье проекты на 16 млрд рублей - РИА Новости, 07.06.2024

Группа "Илим" намерена реализовать в Приангарье проекты на 16 млрд рублей

Инвестиционные проекты на сумму более 16 миллиардов рублей намерена реализовать в Иркутской области группа "Илим", соглашение об этом заключено на Петербургском РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T19:03

2024-06-07T19:03

2024-06-07T19:03

иркутская область

иркутская область

братск

россия

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илим

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ИРКУТСК, 7 июн — РИА Новости. Инвестиционные проекты на сумму более 16 миллиардов рублей намерена реализовать в Иркутской области группа "Илим", соглашение об этом заключено на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. "В рамках работы Петербургского международного экономического форума правительство Иркутской области и группа "Илим" заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в Братске будут реализованы инвестиционные проекты на сумму 16,3 млрд рублей", - говорится в сообщении. Подписи под документом поставили губернатор Приангарья Игорь Кобзев и генеральный директор компании Алексей Ломко. Документ предусматривает сотрудничество по вопросам социально-экономического развития Приангарья, в том числе по реализации на предприятии группы "Илим" в Братске инвестиционных проектов, связанных с увеличением объемов выпуска продукции, повышением ее качества и конкурентоспособности, а также со снижением экологической нагрузки на окружающею среду. По словам губернатора региона Игоря Кобзева, группа "Илим" – надежный партнер региона, крупнейший инвестор лесопромышленного комплекса России. В настоящее время компания завершает в Иркутской области реализацию очередного масштабного проекта. Основной объект – новый целлюлозно-картонный комбинат, введенный в эксплуатацию в этом году. Общий объем инвестиций в проект составил 129 миллиардов рублей. Кроме этого, при участии группы "Илим" в Усть-Илимске осуществляется модернизация аэропорта. Также рамках XXVII Петербургского международного экономического форума правительство Иркутской области в пятницу подписало соглашения с "Газпром нефть" о сотрудничестве по поставкам в регион современных российских моторных и индустриальных масел. ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. Регионы Сибирского федерального округа представляют свой экономический и инвестиционный потенциал на едином стенде "Большая Сибирь". Иркутская область планирует подписать на ПМЭФ более 20 соглашений о сотрудничестве.

https://ria.ru/20240607/soglashenie-1950982930.html

https://ria.ru/20231024/soglasheniya-1904921429.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

иркутская область, братск, россия, игорь кобзев, илим, газпром, пмэф