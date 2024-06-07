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Глава Крыма назвал причастных к двум ударам в новых регионах нелюдями - РИА Новости, 07.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:46 07.06.2024 (обновлено: 23:47 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/prichastnye-1951563177.html
Глава Крыма назвал причастных к двум ударам в новых регионах нелюдями
Глава Крыма назвал причастных к двум ударам в новых регионах нелюдями - РИА Новости, 07.06.2024
Глава Крыма назвал причастных к двум ударам в новых регионах нелюдями
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал нелюдями причастных к ударам в пятницу по Луганску и селу Садовое Херсонской области и добавил, что все, кто отдавал... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T23:46
2024-06-07T23:47
специальная военная операция на украине
луганск
херсонская область
днепр (город)
сергей аксенов (политик)
владимир сальдо
леонид пасечник
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал нелюдями причастных к ударам в пятницу по Луганску и селу Садовое Херсонской области и добавил, что все, кто отдавал преступные приказы и их исполнял, ответят - "у террористов нет права на жизнь"."Киевский режим снова убивает и калечит мирных граждан. Все, кто отдавал преступные приказы, все, кто их исполнял, должны за это ответить. И они ответят. У террористов нет права на жизнь. Никакой пощады нелюдям", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. Глава Крыма также выразил соболезнования родным и близким погибших, назвав случившиеся "террористической атакой ВСУ". "Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Крым скорбит вместе с вами", - подчеркнул Аксенов. Украинская армия вечером 7 июня обстреляла магазин в селе Садовое Херсонской области. По последним данным главы региона Владимира Сальдо, погибли 22 мирных жителя, 15 пострадали, среди них пять - в очень тяжелом состоянии. Удар был нанесен с правого берега Днепра. Первый управляемым снарядом, а второй – ракетой HIMARS. В пятницу ВСУ ударили и по Луганску. Как сообщал глава ЛНР Леонид Пасечник, украинские военные выпустили не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силами ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. В одном из многоэтажных домов полностью обрушился подъезд. По последним данным, в результате ракетного обстрела пострадали 53 человека, четверо погибли.
https://ria.ru/20240607/udar-1951553754.html
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луганск
херсонская область
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луганск, херсонская область , днепр (город), сергей аксенов (политик), владимир сальдо, леонид пасечник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Херсонская область , Днепр (город), Сергей Аксенов (политик), Владимир Сальдо, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины
Глава Крыма назвал причастных к двум ударам в новых регионах нелюдями

Глава Крыма назвал нелюдями причастных к ударам по Луганску и Херсонской области

© фото очевидцаПодъезд жилого дома в Луганске, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Подъезд жилого дома в Луганске, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
© фото очевидца
Подъезд жилого дома в Луганске, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал нелюдями причастных к ударам в пятницу по Луганску и селу Садовое Херсонской области и добавил, что все, кто отдавал преступные приказы и их исполнял, ответят - "у террористов нет права на жизнь".
«
"Киевский режим снова убивает и калечит мирных граждан. Все, кто отдавал преступные приказы, все, кто их исполнял, должны за это ответить. И они ответят. У террористов нет права на жизнь. Никакой пощады нелюдям", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
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Сальдо рассказал подробности удара в Херсонской области, где погибли люди
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Глава Крыма также выразил соболезнования родным и близким погибших, назвав случившиеся "террористической атакой ВСУ".
«
"Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Крым скорбит вместе с вами", - подчеркнул Аксенов.
Украинская армия вечером 7 июня обстреляла магазин в селе Садовое Херсонской области. По последним данным главы региона Владимира Сальдо, погибли 22 мирных жителя, 15 пострадали, среди них пять - в очень тяжелом состоянии. Удар был нанесен с правого берега Днепра. Первый управляемым снарядом, а второй – ракетой HIMARS.
В пятницу ВСУ ударили и по Луганску. Как сообщал глава ЛНР Леонид Пасечник, украинские военные выпустили не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силами ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. В одном из многоэтажных домов полностью обрушился подъезд. По последним данным, в результате ракетного обстрела пострадали 53 человека, четверо погибли.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганскХерсонская областьДнепр (город)Сергей Аксенов (политик)Владимир СальдоЛеонид ПасечникВооруженные силы Украины
 
 
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