https://ria.ru/20240607/prichastnye-1951563177.html

Глава Крыма назвал причастных к двум ударам в новых регионах нелюдями

Глава Крыма назвал причастных к двум ударам в новых регионах нелюдями - РИА Новости, 07.06.2024

Глава Крыма назвал причастных к двум ударам в новых регионах нелюдями

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал нелюдями причастных к ударам в пятницу по Луганску и селу Садовое Херсонской области и добавил, что все, кто отдавал... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T23:46

2024-06-07T23:46

2024-06-07T23:47

специальная военная операция на украине

луганск

херсонская область

днепр (город)

сергей аксенов (политик)

владимир сальдо

леонид пасечник

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал нелюдями причастных к ударам в пятницу по Луганску и селу Садовое Херсонской области и добавил, что все, кто отдавал преступные приказы и их исполнял, ответят - "у террористов нет права на жизнь"."Киевский режим снова убивает и калечит мирных граждан. Все, кто отдавал преступные приказы, все, кто их исполнял, должны за это ответить. И они ответят. У террористов нет права на жизнь. Никакой пощады нелюдям", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. Глава Крыма также выразил соболезнования родным и близким погибших, назвав случившиеся "террористической атакой ВСУ". "Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Крым скорбит вместе с вами", - подчеркнул Аксенов. Украинская армия вечером 7 июня обстреляла магазин в селе Садовое Херсонской области. По последним данным главы региона Владимира Сальдо, погибли 22 мирных жителя, 15 пострадали, среди них пять - в очень тяжелом состоянии. Удар был нанесен с правого берега Днепра. Первый управляемым снарядом, а второй – ракетой HIMARS. В пятницу ВСУ ударили и по Луганску. Как сообщал глава ЛНР Леонид Пасечник, украинские военные выпустили не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силами ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. В одном из многоэтажных домов полностью обрушился подъезд. По последним данным, в результате ракетного обстрела пострадали 53 человека, четверо погибли.

https://ria.ru/20240607/udar-1951553754.html

https://ria.ru/20240607/mid-1951559862.html

луганск

херсонская область

днепр (город)

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луганск, херсонская область , днепр (город), сергей аксенов (политик), владимир сальдо, леонид пасечник, вооруженные силы украины