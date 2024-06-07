https://ria.ru/20240607/pozhary-1951528446.html
Глава Якутии Николаев: жара и сухие грозы спровоцировали лесные пожары
Глава Якутии Николаев: жара и сухие грозы спровоцировали лесные пожары - РИА Новости, 07.06.2024
Глава Якутии Николаев: жара и сухие грозы спровоцировали лесные пожары
Жара и сухие грозы уже в конце мая спровоцировали лесные пожары в Якутии, среднегодовая температура воздуха в районах была превышена на 6-7 градусов, сообщил в... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T20:10
2024-06-07T20:10
2024-06-07T20:10
республика саха (якутия)
олекминский район
айсен николаев
наводнения в россии — 2024
республика саха (якутия)
пожары
природные пожары в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951527835_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d943b466c1d6bced61202ba1b7f1fc83.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Жара и сухие грозы уже в конце мая спровоцировали лесные пожары в Якутии, среднегодовая температура воздуха в районах была превышена на 6-7 градусов, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава региона Айсен Николаев. Николаев отметил, что лесные пожары в Якутии происходят ежегодно. И по его мнению, это не так опасно для вечной мерзлоты. "Наша главная задача - не допустить возгорания до такой степени, чтобы оно наносило угрозу жизни и здоровью людей. Этот год у нас чрезвычайно сухой. В мае во многих районах уже были зафиксированы температуры за плюс 30 градусов, устойчиво. Метеослужба говорит о том, что в ряде районов среднегодовая температура воздуха была превышена на 6-7 градусов, при том, что осадков практически не было. И сейчас мы видим прохождение сухих гроз уже в конце мая. И это привело к пожарам", - сказал он. Большим подспорьем в тушении лесных пожаров, по его словам, является работа самолетов-зондировщиков. Работа по вызыванию искусственных осадков стабилизовала обстановку в Олекминском районе, где отмечается высокий класс пожарной опасности в лесах. Ранее сообщалось о том, что особый противопожарный режим введен в девяти районах Якутии, где установился чрезвычайно высокий класс пожарной опасности леса. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240523/yakutiya-1947830918.html
олекминский район
республика саха (якутия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951527835_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_d2ff21afbd2cc772bf168c77d1b46e9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олекминский район, айсен николаев, наводнения в россии — 2024, республика саха (якутия), пожары, природные пожары в россии
Республика Саха (Якутия), Олекминский район, Айсен Николаев, Наводнения в России — 2024, Республика Саха (Якутия), пожары, Природные пожары в России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Жара и сухие грозы уже в конце мая спровоцировали лесные пожары в Якутии, среднегодовая температура воздуха в районах была превышена на 6-7 градусов, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава региона Айсен Николаев.
Николаев отметил, что лесные пожары в Якутии происходят ежегодно. И по его мнению, это не так опасно для вечной мерзлоты. "Наша главная задача - не допустить возгорания до такой степени, чтобы оно наносило угрозу жизни и здоровью людей. Этот год у нас чрезвычайно сухой. В мае во многих районах уже были зафиксированы температуры за плюс 30 градусов, устойчиво. Метеослужба говорит о том, что в ряде районов среднегодовая температура воздуха была превышена на 6-7 градусов, при том, что осадков практически не было. И сейчас мы видим прохождение сухих гроз уже в конце мая. И это привело к пожарам", - сказал он.
Большим подспорьем в тушении лесных пожаров, по его словам, является работа самолетов-зондировщиков. Работа по вызыванию искусственных осадков стабилизовала обстановку в Олекминском районе
, где отмечается высокий класс пожарной опасности в лесах.
Ранее сообщалось о том, что особый противопожарный режим введен в девяти районах Якутии, где установился чрезвычайно высокий класс пожарной опасности леса.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.