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Глава Якутии Николаев: жара и сухие грозы спровоцировали лесные пожары - РИА Новости, 07.06.2024
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Республика Саха (Якутия)
 
20:10 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/pozhary-1951528446.html
Глава Якутии Николаев: жара и сухие грозы спровоцировали лесные пожары
Глава Якутии Николаев: жара и сухие грозы спровоцировали лесные пожары - РИА Новости, 07.06.2024
Глава Якутии Николаев: жара и сухие грозы спровоцировали лесные пожары
Жара и сухие грозы уже в конце мая спровоцировали лесные пожары в Якутии, среднегодовая температура воздуха в районах была превышена на 6-7 градусов, сообщил в... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T20:10
2024-06-07T20:10
республика саха (якутия)
олекминский район
айсен николаев
наводнения в россии — 2024
республика саха (якутия)
пожары
природные пожары в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Жара и сухие грозы уже в конце мая спровоцировали лесные пожары в Якутии, среднегодовая температура воздуха в районах была превышена на 6-7 градусов, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава региона Айсен Николаев. Николаев отметил, что лесные пожары в Якутии происходят ежегодно. И по его мнению, это не так опасно для вечной мерзлоты. "Наша главная задача - не допустить возгорания до такой степени, чтобы оно наносило угрозу жизни и здоровью людей. Этот год у нас чрезвычайно сухой. В мае во многих районах уже были зафиксированы температуры за плюс 30 градусов, устойчиво. Метеослужба говорит о том, что в ряде районов среднегодовая температура воздуха была превышена на 6-7 градусов, при том, что осадков практически не было. И сейчас мы видим прохождение сухих гроз уже в конце мая. И это привело к пожарам", - сказал он. Большим подспорьем в тушении лесных пожаров, по его словам, является работа самолетов-зондировщиков. Работа по вызыванию искусственных осадков стабилизовала обстановку в Олекминском районе, где отмечается высокий класс пожарной опасности в лесах. Ранее сообщалось о том, что особый противопожарный режим введен в девяти районах Якутии, где установился чрезвычайно высокий класс пожарной опасности леса. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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олекминский район, айсен николаев, наводнения в россии — 2024, республика саха (якутия), пожары, природные пожары в россии
Республика Саха (Якутия), Олекминский район, Айсен Николаев, Наводнения в России — 2024, Республика Саха (Якутия), пожары, Природные пожары в России

Глава Якутии Николаев: жара и сухие грозы спровоцировали лесные пожары

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Жара и сухие грозы уже в конце мая спровоцировали лесные пожары в Якутии, среднегодовая температура воздуха в районах была превышена на 6-7 градусов, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава региона Айсен Николаев.
Николаев отметил, что лесные пожары в Якутии происходят ежегодно. И по его мнению, это не так опасно для вечной мерзлоты. "Наша главная задача - не допустить возгорания до такой степени, чтобы оно наносило угрозу жизни и здоровью людей. Этот год у нас чрезвычайно сухой. В мае во многих районах уже были зафиксированы температуры за плюс 30 градусов, устойчиво. Метеослужба говорит о том, что в ряде районов среднегодовая температура воздуха была превышена на 6-7 градусов, при том, что осадков практически не было. И сейчас мы видим прохождение сухих гроз уже в конце мая. И это привело к пожарам", - сказал он.
Большим подспорьем в тушении лесных пожаров, по его словам, является работа самолетов-зондировщиков. Работа по вызыванию искусственных осадков стабилизовала обстановку в Олекминском районе, где отмечается высокий класс пожарной опасности в лесах.
Ранее сообщалось о том, что особый противопожарный режим введен в девяти районах Якутии, где установился чрезвычайно высокий класс пожарной опасности леса.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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Республика Саха (Якутия)Олекминский районАйсен НиколаевНаводнения в России — 2024Республика Саха (Якутия)пожарыПриродные пожары в России
 
 
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