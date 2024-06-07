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Глава Якутии Николаев: жара и сухие грозы спровоцировали лесные пожары

Глава Якутии Николаев: жара и сухие грозы спровоцировали лесные пожары - РИА Новости, 07.06.2024

Глава Якутии Николаев: жара и сухие грозы спровоцировали лесные пожары

Жара и сухие грозы уже в конце мая спровоцировали лесные пожары в Якутии, среднегодовая температура воздуха в районах была превышена на 6-7 градусов, сообщил в... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T20:10

2024-06-07T20:10

2024-06-07T20:10

республика саха (якутия)

олекминский район

айсен николаев

наводнения в россии — 2024

республика саха (якутия)

пожары

природные пожары в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Жара и сухие грозы уже в конце мая спровоцировали лесные пожары в Якутии, среднегодовая температура воздуха в районах была превышена на 6-7 градусов, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава региона Айсен Николаев. Николаев отметил, что лесные пожары в Якутии происходят ежегодно. И по его мнению, это не так опасно для вечной мерзлоты. "Наша главная задача - не допустить возгорания до такой степени, чтобы оно наносило угрозу жизни и здоровью людей. Этот год у нас чрезвычайно сухой. В мае во многих районах уже были зафиксированы температуры за плюс 30 градусов, устойчиво. Метеослужба говорит о том, что в ряде районов среднегодовая температура воздуха была превышена на 6-7 градусов, при том, что осадков практически не было. И сейчас мы видим прохождение сухих гроз уже в конце мая. И это привело к пожарам", - сказал он. Большим подспорьем в тушении лесных пожаров, по его словам, является работа самолетов-зондировщиков. Работа по вызыванию искусственных осадков стабилизовала обстановку в Олекминском районе, где отмечается высокий класс пожарной опасности в лесах. Ранее сообщалось о том, что особый противопожарный режим введен в девяти районах Якутии, где установился чрезвычайно высокий класс пожарной опасности леса. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240523/yakutiya-1947830918.html

олекминский район

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

олекминский район, айсен николаев, наводнения в россии — 2024, республика саха (якутия), пожары, природные пожары в россии