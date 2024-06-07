Число пострадавших при ракетном обстреле Луганска увеличилось до 53
Число пострадавших при обстреле Луганска увеличилось до 53, еще четверо погибли
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПодъезд многоквартирного жилого дома, обрушенный в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ
Подъезд многоквартирного жилого дома, обрушенный в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ
ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Число пострадавших в результате ракетного обстрела Луганска украинскими войсками увеличилось до 53, еще четверо погибли, сообщили в пятницу в правительстве ЛНР в Telegram-канале.
Ранее министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщала, что при ракетном обстреле Луганска пострадали 46 человек, еще четверо погибли, десять пострадавших в тяжелом состоянии.
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"До 57 человек увеличилось общее количество пострадавших в результате сегодняшнего ракетного удара по Луганску. Из них четверо погибших", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что 40 человек с ранениями различной степени тяжести находятся в больницах.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что в пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силами ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. В одном из многоэтажных домов полностью обрушился подъезд. Под завалами находятся люди, спасатели работают над их эвакуацией.