https://ria.ru/20240607/postradavshie-1951544667.html

Число пострадавших при ракетном обстреле Луганска увеличилось до 53

Число пострадавших при ракетном обстреле Луганска увеличилось до 53 - РИА Новости, 07.06.2024

Число пострадавших при ракетном обстреле Луганска увеличилось до 53

Число пострадавших в результате ракетного обстрела Луганска украинскими войсками увеличилось до 53, еще четверо погибли, сообщили в пятницу в правительстве ЛНР... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T21:17

2024-06-07T21:17

2024-06-07T21:29

специальная военная операция на украине

луганск

украина

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Число пострадавших в результате ракетного обстрела Луганска украинскими войсками увеличилось до 53, еще четверо погибли, сообщили в пятницу в правительстве ЛНР в Telegram-канале.Ранее министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщала, что при ракетном обстреле Луганска пострадали 46 человек, еще четверо погибли, десять пострадавших в тяжелом состоянии."До 57 человек увеличилось общее количество пострадавших в результате сегодняшнего ракетного удара по Луганску. Из них четверо погибших", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что 40 человек с ранениями различной степени тяжести находятся в больницах.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что в пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силами ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. В одном из многоэтажных домов полностью обрушился подъезд. Под завалами находятся люди, спасатели работают над их эвакуацией.

https://ria.ru/20240607/peskov-1951298719.html

луганск

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

луганск, украина, вооруженные силы украины