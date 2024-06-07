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Число пострадавших при ракетном обстреле Луганска увеличилось до 53 - РИА Новости, 07.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:17 07.06.2024 (обновлено: 21:29 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/postradavshie-1951544667.html
Число пострадавших при ракетном обстреле Луганска увеличилось до 53
Число пострадавших при ракетном обстреле Луганска увеличилось до 53 - РИА Новости, 07.06.2024
Число пострадавших при ракетном обстреле Луганска увеличилось до 53
Число пострадавших в результате ракетного обстрела Луганска украинскими войсками увеличилось до 53, еще четверо погибли, сообщили в пятницу в правительстве ЛНР... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T21:17
2024-06-07T21:29
специальная военная операция на украине
луганск
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Число пострадавших в результате ракетного обстрела Луганска украинскими войсками увеличилось до 53, еще четверо погибли, сообщили в пятницу в правительстве ЛНР в Telegram-канале.Ранее министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщала, что при ракетном обстреле Луганска пострадали 46 человек, еще четверо погибли, десять пострадавших в тяжелом состоянии."До 57 человек увеличилось общее количество пострадавших в результате сегодняшнего ракетного удара по Луганску. Из них четверо погибших", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что 40 человек с ранениями различной степени тяжести находятся в больницах.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что в пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силами ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. В одном из многоэтажных домов полностью обрушился подъезд. Под завалами находятся люди, спасатели работают над их эвакуацией.
https://ria.ru/20240607/peskov-1951298719.html
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луганск, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Украина, Вооруженные силы Украины
Число пострадавших при ракетном обстреле Луганска увеличилось до 53

Число пострадавших при обстреле Луганска увеличилось до 53, еще четверо погибли

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПодъезд многоквартирного жилого дома, обрушенный в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ
Подъезд многоквартирного жилого дома, обрушенный в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Подъезд многоквартирного жилого дома, обрушенный в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Число пострадавших в результате ракетного обстрела Луганска украинскими войсками увеличилось до 53, еще четверо погибли, сообщили в пятницу в правительстве ЛНР в Telegram-канале.
Ранее министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщала, что при ракетном обстреле Луганска пострадали 46 человек, еще четверо погибли, десять пострадавших в тяжелом состоянии.
«
"До 57 человек увеличилось общее количество пострадавших в результате сегодняшнего ракетного удара по Луганску. Из них четверо погибших", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что 40 человек с ранениями различной степени тяжести находятся в больницах.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что в пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силами ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. В одном из многоэтажных домов полностью обрушился подъезд. Под завалами находятся люди, спасатели работают над их эвакуацией.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганскУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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