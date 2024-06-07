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Число пострадавших при ракетном обстреле Луганска возросло до 50 - РИА Новости, 07.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:35 07.06.2024 (обновлено: 18:37 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/postradavshie-1951424822.html
Число пострадавших при ракетном обстреле Луганска возросло до 50
Число пострадавших при ракетном обстреле Луганска возросло до 50 - РИА Новости, 07.06.2024
Число пострадавших при ракетном обстреле Луганска возросло до 50
Число пострадавших при ракетном обстреле Луганска возросло до 50, десять пострадавших в тяжелом состоянии, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:35
2024-06-07T18:37
специальная военная операция на украине
в мире
луганск
луганская народная республика
леонид пасечник
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Число пострадавших при ракетном обстреле Луганска возросло до 50, десять пострадавших в тяжелом состоянии, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в Telegram-канале.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее 6 ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силам ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. Он отметил, что в одном из многоэтажных домов полностью обрушен подъезд. Под завалами находятся люди, спасатели работают над их эвакуацией.&quot;По последней информации, в результате ракетного удара по Луганску пострадали 50 человек, из них - четверо погибло&quot;, - говорится в сообщении.Отмечается, что 46 человек, в том числе 4 ребенка, находятся в лечебных учреждениях города. Десять пострадавших в тяжелом состоянии.Ранее Пащенко сообщала, что в результате ракетного обстрела Луганска со стороны ВСУ пострадали 43 человека.
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в мире, луганск, луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганск, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины
Число пострадавших при ракетном обстреле Луганска возросло до 50

Минздрав ЛНР: число пострадавших при обстреле Луганска выросло до 50

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПодъезд многоквартирного жилого дома, обрушенный в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ
Подъезд многоквартирного жилого дома, обрушенный в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости
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Подъезд многоквартирного жилого дома, обрушенный в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ
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ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Число пострадавших при ракетном обстреле Луганска возросло до 50, десять пострадавших в тяжелом состоянии, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в Telegram-канале.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее 6 ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силам ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. Он отметил, что в одном из многоэтажных домов полностью обрушен подъезд. Под завалами находятся люди, спасатели работают над их эвакуацией.
«

"По последней информации, в результате ракетного удара по Луганску пострадали 50 человек, из них - четверо погибло", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 46 человек, в том числе 4 ребенка, находятся в лечебных учреждениях города. Десять пострадавших в тяжелом состоянии.
Ранее Пащенко сообщала, что в результате ракетного обстрела Луганска со стороны ВСУ пострадали 43 человека.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганскЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникВооруженные силы Украины
 
 
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