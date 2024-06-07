https://ria.ru/20240607/postradavshie-1951424822.html
Число пострадавших при ракетном обстреле Луганска возросло до 50
Число пострадавших при ракетном обстреле Луганска возросло до 50 - РИА Новости, 07.06.2024
Число пострадавших при ракетном обстреле Луганска возросло до 50
Число пострадавших при ракетном обстреле Луганска возросло до 50, десять пострадавших в тяжелом состоянии, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:35
2024-06-07T16:35
2024-06-07T18:37
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ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Число пострадавших при ракетном обстреле Луганска возросло до 50, десять пострадавших в тяжелом состоянии, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в Telegram-канале.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее 6 ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силам ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. Он отметил, что в одном из многоэтажных домов полностью обрушен подъезд. Под завалами находятся люди, спасатели работают над их эвакуацией."По последней информации, в результате ракетного удара по Луганску пострадали 50 человек, из них - четверо погибло", - говорится в сообщении.Отмечается, что 46 человек, в том числе 4 ребенка, находятся в лечебных учреждениях города. Десять пострадавших в тяжелом состоянии.Ранее Пащенко сообщала, что в результате ракетного обстрела Луганска со стороны ВСУ пострадали 43 человека.
https://ria.ru/20240607/peskov-1951298719.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Число пострадавших при ракетном обстреле Луганска возросло до 50
Минздрав ЛНР: число пострадавших при обстреле Луганска выросло до 50