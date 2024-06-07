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Дипломаты ответили послу США, раскритиковавшему Сийярто за участие в ПМЭФ - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
23:56 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/posolstvo-1951563862.html
Дипломаты ответили послу США, раскритиковавшему Сийярто за участие в ПМЭФ
Дипломаты ответили послу США, раскритиковавшему Сийярто за участие в ПМЭФ - РИА Новости, 07.06.2024
Дипломаты ответили послу США, раскритиковавшему Сийярто за участие в ПМЭФ
Участие главы МИД Венгрии Петера Сийярто в ПМЭФ "задело чувства" американского посла в Будапеште Дэвида Прессмана, который решил, что ему можно раздавать... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T23:56
2024-06-07T23:56
пмэф-2024
венгрия
россия
сша
петер сийярто
джо байден
радослав сикорский
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 7 июн - РИА Новости. Участие главы МИД Венгрии Петера Сийярто в ПМЭФ "задело чувства" американского посла в Будапеште Дэвида Прессмана, который решил, что ему можно раздавать указания министрам суверенных стран, в то время как другие страны ЕС были лишены Америкой выгодного сотрудничества с Россией, заявило посольство России в Венгрии. "Участие Петера Сийярто в Петербургском международном экономическом форуме задело чувства американского посла в Венгрии, который вновь решил, что ему позволено указывать, с кем и каким образом должны сотрудничать правительства суверенных государств", - говорится в комментарии посольства, размещенном в Telegram-канале. Ранее Прессман раскритиковал Сийярто за визит в Санкт-Петербург, подсчитав, что тот в восьмой раз посещает Россию после начала специальной военной операции на Украине, и заявив, что "зависимость Венгрии от российской энергии опасна и не нужна". Посол США также утверждал, что все партнеры Венгрии по ЕС "сделали выбор сократить зависимость". Дипмиссия назвала удивительными слова о том, что страны ЕС сделали выбор в пользу отказа от российских энергоносителей. "На самом деле никакого выбора у них не было, их бесцеремонным образом лишили выгодного для них сотрудничества с Россией в сфере газовых поставок посредством беспрецедентного политического давления и откровенных преступлений, как в случае с терактом на "Северных потоках". Известно же обещание (президента США) Джо Байдена сделать так, что "газопровода больше не будет", - заявили в посольстве. Там также напомнили о реакции европейских стран на диверсию на газопроводах, отметив, что Германия проявила "молчаливое смирение", а ее власти забыли об интересах национальной экономики, в то время как глава МИД Польши Радослав Сикорский, в сентябре 2022 года депутат Европарламента, выразил "неуемную радость верноподданичества", опубликовав фотографию места теракта с подписью "спасибо, США". Сийярто на полях ПМЭФ заявил журналистам, что сотрудничество с Россией в сфере энергетики должно продолжаться, поскольку российские энергоносители жизненно важны для Венгрии. По сообщениям СМИ, Венгрия выступала против новых ограничений на импорт российского топлива, в том числе предложения по СПГ в рамках планируемого 14-го пакета антироссийских санкций ЕС. Ранее президент РФ Владимир Путин на вопрос американского журналиста Такера Карлсона о том, кто взорвал "Северный поток", со смехом ответил: "Вы, конечно". Он добавил, что у ЦРУ на этот счет нет алиби. Российский лидер подчеркнул, что, расследуя взрывы на "Северных потоках", надо искать того, кто не только был заинтересован в этом, но и кто был способен это сделать. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20240607/ekspert-1951552449.html
https://ria.ru/20240607/pmef-1951316528.html
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венгрия, россия, сша, петер сийярто, джо байден, радослав сикорский, евросоюз, мид польши, европарламент, северный поток
ПМЭФ-2024, Венгрия, Россия, США, Петер Сийярто, Джо Байден, Радослав Сикорский, Евросоюз, МИД Польши, Европарламент, Северный поток
Дипломаты ответили послу США, раскритиковавшему Сийярто за участие в ПМЭФ

Дипломаты из России ответили послу США, которого задело участие Сийярто в ПМЭФ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПетер Сийярто на ПМЭФ-2024
Петер Сийярто на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Петер Сийярто на ПМЭФ-2024
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БУДАПЕШТ, 7 июн - РИА Новости. Участие главы МИД Венгрии Петера Сийярто в ПМЭФ "задело чувства" американского посла в Будапеште Дэвида Прессмана, который решил, что ему можно раздавать указания министрам суверенных стран, в то время как другие страны ЕС были лишены Америкой выгодного сотрудничества с Россией, заявило посольство России в Венгрии.
«
"Участие Петера Сийярто в Петербургском международном экономическом форуме задело чувства американского посла в Венгрии, который вновь решил, что ему позволено указывать, с кем и каким образом должны сотрудничать правительства суверенных государств", - говорится в комментарии посольства, размещенном в Telegram-канале.
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Ранее Прессман раскритиковал Сийярто за визит в Санкт-Петербург, подсчитав, что тот в восьмой раз посещает Россию после начала специальной военной операции на Украине, и заявив, что "зависимость Венгрии от российской энергии опасна и не нужна". Посол США также утверждал, что все партнеры Венгрии по ЕС "сделали выбор сократить зависимость".
Дипмиссия назвала удивительными слова о том, что страны ЕС сделали выбор в пользу отказа от российских энергоносителей.
«
"На самом деле никакого выбора у них не было, их бесцеремонным образом лишили выгодного для них сотрудничества с Россией в сфере газовых поставок посредством беспрецедентного политического давления и откровенных преступлений, как в случае с терактом на "Северных потоках". Известно же обещание (президента США) Джо Байдена сделать так, что "газопровода больше не будет", - заявили в посольстве.
Там также напомнили о реакции европейских стран на диверсию на газопроводах, отметив, что Германия проявила "молчаливое смирение", а ее власти забыли об интересах национальной экономики, в то время как глава МИД Польши Радослав Сикорский, в сентябре 2022 года депутат Европарламента, выразил "неуемную радость верноподданичества", опубликовав фотографию места теракта с подписью "спасибо, США".
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Вчера, 13:20
Сийярто на полях ПМЭФ заявил журналистам, что сотрудничество с Россией в сфере энергетики должно продолжаться, поскольку российские энергоносители жизненно важны для Венгрии. По сообщениям СМИ, Венгрия выступала против новых ограничений на импорт российского топлива, в том числе предложения по СПГ в рамках планируемого 14-го пакета антироссийских санкций ЕС.
Ранее президент РФ Владимир Путин на вопрос американского журналиста Такера Карлсона о том, кто взорвал "Северный поток", со смехом ответил: "Вы, конечно". Он добавил, что у ЦРУ на этот счет нет алиби. Российский лидер подчеркнул, что, расследуя взрывы на "Северных потоках", надо искать того, кто не только был заинтересован в этом, но и кто был способен это сделать.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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Вчера, 18:45
 
ПМЭФ-2024ВенгрияРоссияСШАПетер СийяртоДжо БайденРадослав СикорскийЕвросоюзМИД ПольшиЕвропарламентСеверный поток
 
 
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