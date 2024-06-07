https://ria.ru/20240607/popov-1951353804.html
Экс-командующий 58-й армией Попов будет участвовать в заседании суда
Экс-командующий 58-й армией Попов будет участвовать в заседании суда - РИА Новости, 07.06.2024
Экс-командующий 58-й армией Попов будет участвовать в заседании суда
Экс-командующий 58-й армией генерал Иван Попов будет участвовать по видеоконференцсвязи в заседании 2-го Западного окружного военного суда, который сегодня... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:29
2024-06-07T14:29
2024-06-07T14:29
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иван попов (генерал)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Экс-командующий 58-й армией генерал Иван Попов будет участвовать по видеоконференцсвязи в заседании 2-го Западного окружного военного суда, который сегодня рассмотрит жалобу на отказ перевести его под домашний арест, сообщили РИА Новости в суде. "Генерал Иван Попов будет участвовать в заседании по ВКС", - сказала собеседница агентства. В мае 235 гарнизонный военный суд отказался переводить Попова из СИЗО под домашний арест. После заседания адвокат генерала сообщил РИА Новости, что прокурор не поддержал ходатайство следователя о смягчении меры пресечения. Попов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц с использованием служебного положения (часть 4 статьи 159 УК РФ). По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.
https://ria.ru/20240524/arest-1948086265.html
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происшествия, россия, запорожская область, иван попов (генерал)
Происшествия, Россия, Запорожская область, Иван Попов (генерал)
Экс-командующий 58-й армией Попов будет участвовать в заседании суда
Экс-командующий 58-й армией Попов будет участвовать в заседании по ВКС
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Экс-командующий 58-й армией генерал Иван Попов будет участвовать по видеоконференцсвязи в заседании 2-го Западного окружного военного суда, который сегодня рассмотрит жалобу на отказ перевести его под домашний арест, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Генерал Иван Попов будет участвовать в заседании по ВКС", - сказала собеседница агентства.
В мае 235 гарнизонный военный суд отказался переводить Попова из СИЗО под домашний арест. После заседания адвокат генерала сообщил РИА Новости, что прокурор не поддержал ходатайство следователя о смягчении меры пресечения.
Попов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц с использованием служебного положения (часть 4 статьи 159 УК РФ).
По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.