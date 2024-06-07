https://ria.ru/20240607/pmef-1951546910.html

ПМЭФ доказал миру силу России, считает индонезийский эксперт

ПМЭФ доказал миру силу России, считает индонезийский эксперт - РИА Новости, 07.06.2024

ПМЭФ доказал миру силу России, считает индонезийский эксперт

ПМЭФ-2024 справился со своей задачей и доказал миру силу России, заявила РИА Новости аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T21:33

2024-06-07T21:33

2024-06-07T21:33

пмэф-2024

россия

индонезия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951030263_0:162:2984:1841_1920x0_80_0_0_35a943be06c3bda3f321955b8bfcb651.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. ПМЭФ-2024 справился со своей задачей и доказал миру силу России, заявила РИА Новости аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности Индонезии Бакри Рахакундини Конни на полях форума. "Самое главное, чего достиг ПМЭФ в этом году - на самом деле показал всему миру реальную мощь России", - отметила Конни. Аналитик добавила, что в своем выступлении президент РФ Владимир Путин подчеркнул два важных момента для будущего России - "суверенитет талантов", а также увеличение бюджета на отечественную науку и высокие технологии. По словам Конни, это также соответствует ее представлению о сильных сторонах России, на которые сейчас будет выгодно сделать упор. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240607/zapad-1951500014.html

россия

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, индонезия, владимир путин