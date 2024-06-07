Рейтинг@Mail.ru
Володин обсудил с представителем Никарагуа расширение сотрудничества - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
16:02 07.06.2024 (обновлено: 16:04 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/pmef-1951409129.html
Володин обсудил с представителем Никарагуа расширение сотрудничества
Володин обсудил с представителем Никарагуа расширение сотрудничества - РИА Новости, 07.06.2024
Володин обсудил с представителем Никарагуа расширение сотрудничества
Председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудил со спецпредставителем президента Республики Никарагуа по вопросам развития отношений с РФ Лауреано Факундо Ортегой РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:02
2024-06-07T16:04
пмэф-2024
россия
никарагуа
санкт-петербург
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951381753_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_47f39b74cff49f6903daae9b438faef0.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудил со спецпредставителем президента Республики Никарагуа по вопросам развития отношений с РФ Лауреано Факундо Ортегой Мурильо расширение сотрудничества России и Никарагуа в рамках парламентского измерения. Переговоры прошли на полях Петербургского международного экономического форума. "В Санкт-Петербурге 7 июня состоялась встреча председателя Государственной Думы Вячеслава Володина со спецпредставителем президента Республики Никарагуа по вопросам развития отношений с Российской Федерацией Лауреано Факундо Ортегой Мурильо. Стороны обсудили расширение сотрудничества России и Никарагуа в рамках парламентского измерения", - сказано на сайте Госдумы. Председатель ГД подчеркнул, что отношения между Россией и Никарагуа строятся на принципах дружбы, невмешательства в дела суверенных государств, взаимовыгодного сотрудничества в интересах народов обеих стран. Он также отметил, что активно развивается межпарламентский диалог, этому способствует работа комиссии по сотрудничеству Государственной Думы и Национальной Ассамблеи Республики Никарагуа. "Хочется высказать слова благодарности за то, что вы уделяете огромное внимание развитию наших отношений. Есть результаты: за прошедший год объем товарооборота между нашими странами вырос на 70 %. Можно сказать, что 2024 год очень удачно складывается для экономических отношений. Только за первый квартал товарооборот вырос на 79 %. Если такая динамика сохранится, то мы текущий год завершим с хорошим результатом", - сказал Володин. "Прежде всего, хочу еще раз высказать слова поддержки специальной военной операции, которую ведет Россия за мир во всем мире. Также хотели бы выразить наше порицание декларациям, принятым США и другими странами Запада по поводу использования оружия по территории России", - сказал Лауреано Ортега Мурильо. Председатель ГД поблагодарил представителей Никарагуа за их позицию по ситуации на Украине. Володин также раскритиковал непродуманные заявления западных политиков о возможности использования оружия, поставляемого украинскому режиму, против мирных городов РФ. По его словам, имеющиеся у России возможности позволяют пресекать такие попытки одномоментно. Но при этом всегда надо думать о дальнейших последствиях, добавил председатель ГД. "Плохо, когда европейские государства, находясь рядом, не отдают себе отчет, какая трагедия может развернуться в случае таких приказов и решений, как делает это президент Франции и другие главы государств. Когда мы говорим о мире, вклад в мирное существование больше вносите вы, чем страны, которые должны об этом думать в первую очередь", - обратился Володин к спецпредставителю президента Никарагуа. Лауреано Ортега Мурильо на встрече также отметил, что делегация Никарагуа находится на ПМЭФ для активизации двустороннего взаимодействия.
https://ria.ru/20230929/otnosheniya-1899480753.html
https://ria.ru/20240607/pmef-1951314355.html
https://ria.ru/20240311/nikaragua-1932301454.html
https://ria.ru/20240607/nikaragua-1951373387.html
россия
никарагуа
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951381753_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_15d9ed3280810351410bdf9940643e19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, никарагуа, санкт-петербург, вячеслав володин, госдума рф
ПМЭФ-2024, Россия, Никарагуа, Санкт-Петербург, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин обсудил с представителем Никарагуа расширение сотрудничества

Володин обсудил со спецпредставителем Никарагуа расширение сотрудничества РФ

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСпециальный представитель президента Республики Никарагуа по взаимодействию с Российской Федерацией Лауреано Факундо Ортега Мурильо на ПМЭФ-2024
Специальный представитель президента Республики Никарагуа по взаимодействию с Российской Федерацией Лауреано Факундо Ортега Мурильо на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Специальный представитель президента Республики Никарагуа по взаимодействию с Российской Федерацией Лауреано Факундо Ортега Мурильо на ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудил со спецпредставителем президента Республики Никарагуа по вопросам развития отношений с РФ Лауреано Факундо Ортегой Мурильо расширение сотрудничества России и Никарагуа в рамках парламентского измерения.
Переговоры прошли на полях Петербургского международного экономического форума.
Никарагуа - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
В Никарагуа охарактеризовали отношения с Россией
29 сентября 2023, 15:43
Санкт-Петербурге 7 июня состоялась встреча председателя Государственной Думы Вячеслава Володина со спецпредставителем президента Республики Никарагуа по вопросам развития отношений с Российской Федерацией Лауреано Факундо Ортегой Мурильо. Стороны обсудили расширение сотрудничества России и Никарагуа в рамках парламентского измерения", - сказано на сайте Госдумы.
Председатель ГД подчеркнул, что отношения между Россией и Никарагуа строятся на принципах дружбы, невмешательства в дела суверенных государств, взаимовыгодного сотрудничества в интересах народов обеих стран. Он также отметил, что активно развивается межпарламентский диалог, этому способствует работа комиссии по сотрудничеству Государственной Думы и Национальной Ассамблеи Республики Никарагуа.
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров проводит встречу со Спецпредставителем Президента Никарагуа по вопросам развития отношений с Россией Лауреано Ортегой на ПМЭФ. 7 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Лавров и спецпредставитель президента Никарагуа проводят встречу на ПМЭФ
Вчера, 13:12
"Хочется высказать слова благодарности за то, что вы уделяете огромное внимание развитию наших отношений. Есть результаты: за прошедший год объем товарооборота между нашими странами вырос на 70 %. Можно сказать, что 2024 год очень удачно складывается для экономических отношений. Только за первый квартал товарооборот вырос на 79 %. Если такая динамика сохранится, то мы текущий год завершим с хорошим результатом", - сказал Володин.
"Прежде всего, хочу еще раз высказать слова поддержки специальной военной операции, которую ведет Россия за мир во всем мире. Также хотели бы выразить наше порицание декларациям, принятым США и другими странами Запада по поводу использования оружия по территории России", - сказал Лауреано Ортега Мурильо.
Вид на город Манагуа, Никарагуа - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Россия может построить в Никарагуа центр ядерной науки
11 марта, 14:37
Председатель ГД поблагодарил представителей Никарагуа за их позицию по ситуации на Украине. Володин также раскритиковал непродуманные заявления западных политиков о возможности использования оружия, поставляемого украинскому режиму, против мирных городов РФ. По его словам, имеющиеся у России возможности позволяют пресекать такие попытки одномоментно. Но при этом всегда надо думать о дальнейших последствиях, добавил председатель ГД.
"Плохо, когда европейские государства, находясь рядом, не отдают себе отчет, какая трагедия может развернуться в случае таких приказов и решений, как делает это президент Франции и другие главы государств. Когда мы говорим о мире, вклад в мирное существование больше вносите вы, чем страны, которые должны об этом думать в первую очередь", - обратился Володин к спецпредставителю президента Никарагуа.
Лауреано Ортега Мурильо на встрече также отметил, что делегация Никарагуа находится на ПМЭФ для активизации двустороннего взаимодействия.
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провёл встречу со Спецпредставителем Президента Никарагуа по вопросам развития отношений с Россией Лауреано Ортегой на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Никарагуа ведет переговоры о вступлении в БРИКС
Вчера, 15:01
 
ПМЭФ-2024РоссияНикарагуаСанкт-ПетербургВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала