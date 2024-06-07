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Володин обсудил с представителем Никарагуа расширение сотрудничества

Володин обсудил с представителем Никарагуа расширение сотрудничества - РИА Новости, 07.06.2024

Володин обсудил с представителем Никарагуа расширение сотрудничества

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудил со спецпредставителем президента Республики Никарагуа по вопросам развития отношений с РФ Лауреано Факундо Ортегой РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T16:02

2024-06-07T16:02

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудил со спецпредставителем президента Республики Никарагуа по вопросам развития отношений с РФ Лауреано Факундо Ортегой Мурильо расширение сотрудничества России и Никарагуа в рамках парламентского измерения. Переговоры прошли на полях Петербургского международного экономического форума. "В Санкт-Петербурге 7 июня состоялась встреча председателя Государственной Думы Вячеслава Володина со спецпредставителем президента Республики Никарагуа по вопросам развития отношений с Российской Федерацией Лауреано Факундо Ортегой Мурильо. Стороны обсудили расширение сотрудничества России и Никарагуа в рамках парламентского измерения", - сказано на сайте Госдумы. Председатель ГД подчеркнул, что отношения между Россией и Никарагуа строятся на принципах дружбы, невмешательства в дела суверенных государств, взаимовыгодного сотрудничества в интересах народов обеих стран. Он также отметил, что активно развивается межпарламентский диалог, этому способствует работа комиссии по сотрудничеству Государственной Думы и Национальной Ассамблеи Республики Никарагуа. "Хочется высказать слова благодарности за то, что вы уделяете огромное внимание развитию наших отношений. Есть результаты: за прошедший год объем товарооборота между нашими странами вырос на 70 %. Можно сказать, что 2024 год очень удачно складывается для экономических отношений. Только за первый квартал товарооборот вырос на 79 %. Если такая динамика сохранится, то мы текущий год завершим с хорошим результатом", - сказал Володин. "Прежде всего, хочу еще раз высказать слова поддержки специальной военной операции, которую ведет Россия за мир во всем мире. Также хотели бы выразить наше порицание декларациям, принятым США и другими странами Запада по поводу использования оружия по территории России", - сказал Лауреано Ортега Мурильо. Председатель ГД поблагодарил представителей Никарагуа за их позицию по ситуации на Украине. Володин также раскритиковал непродуманные заявления западных политиков о возможности использования оружия, поставляемого украинскому режиму, против мирных городов РФ. По его словам, имеющиеся у России возможности позволяют пресекать такие попытки одномоментно. Но при этом всегда надо думать о дальнейших последствиях, добавил председатель ГД. "Плохо, когда европейские государства, находясь рядом, не отдают себе отчет, какая трагедия может развернуться в случае таких приказов и решений, как делает это президент Франции и другие главы государств. Когда мы говорим о мире, вклад в мирное существование больше вносите вы, чем страны, которые должны об этом думать в первую очередь", - обратился Володин к спецпредставителю президента Никарагуа. Лауреано Ортега Мурильо на встрече также отметил, что делегация Никарагуа находится на ПМЭФ для активизации двустороннего взаимодействия.

https://ria.ru/20230929/otnosheniya-1899480753.html

https://ria.ru/20240607/pmef-1951314355.html

https://ria.ru/20240311/nikaragua-1932301454.html

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