https://ria.ru/20240607/pmef-1951364337.html

В рамках ПМЭФ пройдет шаббатное застолье в Большой хоральной синагоге

В рамках ПМЭФ пройдет шаббатное застолье в Большой хоральной синагоге - РИА Новости, 07.06.2024

В рамках ПМЭФ пройдет шаббатное застолье в Большой хоральной синагоге

Шаббатное застолье пройдет в пятницу вечером в Большой хоральной синагоге в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума, сообщил РИА... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T14:54

2024-06-07T14:54

2024-06-07T14:54

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Шаббатное застолье пройдет в пятницу вечером в Большой хоральной синагоге в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума, сообщил РИА Новости глава Еврейского делового сообщества Санкт-Петербурга "Свой среди своих" раввин Шауль Брук. "Наше мероприятие в рамках ПМЭФ пройдет сегодня вечером в стенах Большой хоральной синагоги, которая является важным архитектурным ансамблем в городе... Будем проводить шаббат в классическом виде, расскажем о традициях Субботы. У тех, кто практикует иудаизм, будет возможность принять участие в шаббатном застолье. Перед грядущим праздником Шавуот 11 июня (дарования евреям Торы – ред.) поговорим о религиозном смысле праздника. Главное, чтобы каждый человек, пришедший на наше мероприятие, почувствовал, что он среди своих, таких же людей, как и он, расслабился и почувствовал себя как дома", - рассказал раввин. Он отметил, что сегодня в России ситуация для еврейских общин очень благоприятная. "Мы сотрудничаем с государственными структурами и с другими конфессиями", - сказал Брук. Для гостей мероприятия будет организована экскурсия по Большой хоральной синагоге Санкт-Петербурга с рассказом об истории и культуре еврейского народа. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240606/arse-1951074116.html

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