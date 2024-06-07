https://ria.ru/20240607/pmef-1951358579.html
ПМЭФ подтвердил важность России для мировой политики, заявила Матвиенко
ПМЭФ подтвердил важность России для мировой политики, заявила Матвиенко - РИА Новости, 07.06.2024
ПМЭФ подтвердил важность России для мировой политики, заявила Матвиенко
Петербургский международный экономический форум подтвердил, что Россия была и остается важнейшим государством в мировой политике, большое количество гостей,... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:35
2024-06-07T14:35
2024-06-07T14:35
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Петербургский международный экономический форум подтвердил, что Россия была и остается важнейшим государством в мировой политике, большое количество гостей, дискуссии экспертов, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в эфире телеканала "Россия 1". "ПМЭФ подтвердил, по представительности, по высочайшему интеллектуальному уровню дискуссий, экспертному уровню, что Россия была и остается важнейшим государством в мировой политике, в экономической и политической жизни мира", - сказала политик. Спикер принимает участие в работе форума. По ее мнению, гости ПМЭФ убедились, что Россия "имеет огромный потенциал, готова к сотрудничеству". По мнению законодателя, форум придаст новый импульс к сотрудничеству России с широким кругом стран. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, политика
ПМЭФ-2024, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Политика
ПМЭФ подтвердил важность России для мировой политики, заявила Матвиенко
Матвиенко: ПМЭФ подтвердил, что Россия остается важнейшим государством в мире
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости.
Петербургский международный экономический форум подтвердил, что Россия была и остается важнейшим государством в мировой политике, большое количество гостей, дискуссии экспертов, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в эфире телеканала "Россия 1"
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"ПМЭФ подтвердил, по представительности, по высочайшему интеллектуальному уровню дискуссий, экспертному уровню, что Россия была и остается важнейшим государством в мировой политике, в экономической и политической жизни мира", - сказала политик. Спикер принимает участие в работе форума.
По ее мнению, гости ПМЭФ убедились, что Россия "имеет огромный потенциал, готова к сотрудничеству". По мнению законодателя, форум придаст новый импульс к сотрудничеству России с широким кругом стран.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.