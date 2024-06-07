https://ria.ru/20240607/pmef-1951358579.html

ПМЭФ подтвердил важность России для мировой политики, заявила Матвиенко

ПМЭФ подтвердил важность России для мировой политики, заявила Матвиенко - РИА Новости, 07.06.2024

ПМЭФ подтвердил важность России для мировой политики, заявила Матвиенко

Петербургский международный экономический форум подтвердил, что Россия была и остается важнейшим государством в мировой политике, большое количество гостей,... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T14:35

2024-06-07T14:35

2024-06-07T14:35

пмэф-2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Петербургский международный экономический форум подтвердил, что Россия была и остается важнейшим государством в мировой политике, большое количество гостей, дискуссии экспертов, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в эфире телеканала "Россия 1". "ПМЭФ подтвердил, по представительности, по высочайшему интеллектуальному уровню дискуссий, экспертному уровню, что Россия была и остается важнейшим государством в мировой политике, в экономической и политической жизни мира", - сказала политик. Спикер принимает участие в работе форума. По ее мнению, гости ПМЭФ убедились, что Россия "имеет огромный потенциал, готова к сотрудничеству". По мнению законодателя, форум придаст новый импульс к сотрудничеству России с широким кругом стран. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.

https://ria.ru/20240606/pmef-1951081696.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, политика