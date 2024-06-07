https://ria.ru/20240607/pmef-1951314355.html

Лавров и спецпредставитель президента Никарагуа проводят встречу на ПМЭФ

Лавров и спецпредставитель президента Никарагуа проводят встречу на ПМЭФ - РИА Новости, 07.06.2024

Лавров и спецпредставитель президента Никарагуа проводят встречу на ПМЭФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров и спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с Россией Лауреано Ортега проводят встречу на ПМЭФ в... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T13:12

2024-06-07T13:12

2024-06-07T15:00

пмэф-2024

россия

никарагуа

санкт-петербург

сергей лавров

даниэль ортега

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951371965_0:39:1280:759_1920x0_80_0_0_b17781b9286ed3711725465ac23f3e3e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с Россией Лауреано Ортега проводят встречу на ПМЭФ в Санкт-Петербурге. "Надеюсь президент и вице-президент в порядке, мы следим за их политической деятельностью. Президент Путин знает, что мы встречаемся и просил меня передать самые наилучшие пожелания президенту Даниэлю Ортеге и вице-президенту Росарио Мурильо", - сказал Лавров в начале встречи. Со своей стороны, Ортега передал Лаврову теплый привет от президента и вице-президента, а также президенту России Владимиру Путину. Он поблагодарил российского министра за возможность встретиться и поздравил его с проведением ПМЭФ, качество проведения которого из года в год становится всё лучше. "Я считаю, что этот форум является основополагающим для формирования нового миропорядка, над которым мы работаем с Россией, Китаем и другими странами", - отметил Ортега. "Я хочу также еще раз выразить поддержку СВО. Победа России будет победой мира", - сказал он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240606/pmef-1951057026.html

https://ria.ru/20240607/pmef-1951225113.html

https://ria.ru/20240607/peskov-1951280412.html

россия

никарагуа

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, никарагуа, санкт-петербург, сергей лавров, даниэль ортега, владимир путин