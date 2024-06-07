https://ria.ru/20240607/pmef-1951314355.html
Лавров и спецпредставитель президента Никарагуа проводят встречу на ПМЭФ
Лавров и спецпредставитель президента Никарагуа проводят встречу на ПМЭФ - РИА Новости, 07.06.2024
Лавров и спецпредставитель президента Никарагуа проводят встречу на ПМЭФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров и спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с Россией Лауреано Ортега проводят встречу на ПМЭФ в... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:12
2024-06-07T13:12
2024-06-07T15:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с Россией Лауреано Ортега проводят встречу на ПМЭФ в Санкт-Петербурге. "Надеюсь президент и вице-президент в порядке, мы следим за их политической деятельностью. Президент Путин знает, что мы встречаемся и просил меня передать самые наилучшие пожелания президенту Даниэлю Ортеге и вице-президенту Росарио Мурильо", - сказал Лавров в начале встречи. Со своей стороны, Ортега передал Лаврову теплый привет от президента и вице-президента, а также президенту России Владимиру Путину. Он поблагодарил российского министра за возможность встретиться и поздравил его с проведением ПМЭФ, качество проведения которого из года в год становится всё лучше. "Я считаю, что этот форум является основополагающим для формирования нового миропорядка, над которым мы работаем с Россией, Китаем и другими странами", - отметил Ортега. "Я хочу также еще раз выразить поддержку СВО. Победа России будет победой мира", - сказал он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240606/pmef-1951057026.html
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россия, никарагуа, санкт-петербург, сергей лавров, даниэль ортега, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, Никарагуа, Санкт-Петербург, Сергей Лавров, Даниэль Ортега, Владимир Путин
Лавров и спецпредставитель президента Никарагуа проводят встречу на ПМЭФ
Глава МИД РФ и спецпредставитель президента Никарагуа проводят встречу на ПМЭФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с Россией Лауреано Ортега проводят встречу на ПМЭФ в Санкт-Петербурге.
"Надеюсь президент и вице-президент в порядке, мы следим за их политической деятельностью. Президент Путин знает, что мы встречаемся и просил меня передать самые наилучшие пожелания президенту Даниэлю Ортеге и вице-президенту Росарио Мурильо", - сказал Лавров в начале встречи.
Со своей стороны, Ортега передал Лаврову теплый привет от президента и вице-президента, а также президенту России Владимиру Путину.
Он поблагодарил российского министра за возможность встретиться и поздравил его с проведением ПМЭФ, качество проведения которого из года в год становится всё лучше.
"Я считаю, что этот форум является основополагающим для формирования нового миропорядка, над которым мы работаем с Россией, Китаем и другими странами", - отметил Ортега.
"Я хочу также еще раз выразить поддержку СВО. Победа России будет победой мира", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.