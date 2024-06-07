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В Госдуме назвали блокировку YouTube не рациональным решением - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
09:34 07.06.2024 (обновлено: 10:09 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/pmef-1951223617.html
В Госдуме назвали блокировку YouTube не рациональным решением
В Госдуме назвали блокировку YouTube не рациональным решением - РИА Новости, 07.06.2024
В Госдуме назвали блокировку YouTube не рациональным решением
Блокировка YouTube на сегодняшний день не является рациональным решением, для поддержки российских аналогов нужны административные меры, такие как замедление... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T09:34
2024-06-07T10:09
пмэф-2024
технологии
антон горелкин
youtube
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Блокировка YouTube на сегодняшний день не является рациональным решением, для поддержки российских аналогов нужны административные меры, такие как замедление трафика, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. "Как мне представляется, блокировка YouTube - не очень рациональное решение. Социальные эффекты здесь неоднозначны, поэтому нам нужно очень хирургически выверенно работать. Рассчитываю, что 2024 год будет поворотным, и те подходы, о которых я говорил, они возобладают. Нам нужен один конкурент, нам нужно ему помогать административно и экономически. Когда я говорю про административные меры, это, например, замедление трафика, потому что ухудшение качества контента автоматически улучшает позиции российского аналога", - сказал Горелкин. По его словам, блокировка YouTube не очень эффективна, так как большое количество людей приходит на YouTube не за политическим контентом. Депутат отметил, что YouTube - безусловный лидер по многообразию контента, поэтому потенциальному российскому аналогу необходимо объединять усилия различных команд. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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технологии, антон горелкин, youtube, госдума рф
ПМЭФ-2024, Технологии, Антон Горелкин, YouTube, Госдума РФ
В Госдуме назвали блокировку YouTube не рациональным решением

Депутат Горелкин: блокировка YouTube не является рациональным решением

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин на ПМЭФ-2024
Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин на ПМЭФ-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Блокировка YouTube на сегодняшний день не является рациональным решением, для поддержки российских аналогов нужны административные меры, такие как замедление трафика, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
"Как мне представляется, блокировка YouTube - не очень рациональное решение. Социальные эффекты здесь неоднозначны, поэтому нам нужно очень хирургически выверенно работать. Рассчитываю, что 2024 год будет поворотным, и те подходы, о которых я говорил, они возобладают. Нам нужен один конкурент, нам нужно ему помогать административно и экономически. Когда я говорю про административные меры, это, например, замедление трафика, потому что ухудшение качества контента автоматически улучшает позиции российского аналога", - сказал Горелкин.
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По его словам, блокировка YouTube не очень эффективна, так как большое количество людей приходит на YouTube не за политическим контентом. Депутат отметил, что YouTube - безусловный лидер по многообразию контента, поэтому потенциальному российскому аналогу необходимо объединять усилия различных команд.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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