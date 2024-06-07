https://ria.ru/20240607/pmef-1951223617.html

В Госдуме назвали блокировку YouTube не рациональным решением

В Госдуме назвали блокировку YouTube не рациональным решением - РИА Новости, 07.06.2024

В Госдуме назвали блокировку YouTube не рациональным решением

Блокировка YouTube на сегодняшний день не является рациональным решением, для поддержки российских аналогов нужны административные меры, такие как замедление... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T09:34

2024-06-07T09:34

2024-06-07T10:09

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Блокировка YouTube на сегодняшний день не является рациональным решением, для поддержки российских аналогов нужны административные меры, такие как замедление трафика, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. "Как мне представляется, блокировка YouTube - не очень рациональное решение. Социальные эффекты здесь неоднозначны, поэтому нам нужно очень хирургически выверенно работать. Рассчитываю, что 2024 год будет поворотным, и те подходы, о которых я говорил, они возобладают. Нам нужен один конкурент, нам нужно ему помогать административно и экономически. Когда я говорю про административные меры, это, например, замедление трафика, потому что ухудшение качества контента автоматически улучшает позиции российского аналога", - сказал Горелкин. По его словам, блокировка YouTube не очень эффективна, так как большое количество людей приходит на YouTube не за политическим контентом. Депутат отметил, что YouTube - безусловный лидер по многообразию контента, поэтому потенциальному российскому аналогу необходимо объединять усилия различных команд. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240605/pmef-1950592555.html

https://radiosputnik.ru/20240531/pervyy-kanal-1949690047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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технологии, антон горелкин, youtube, госдума рф