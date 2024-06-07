https://ria.ru/20240607/pmef-1951222154.html
Потребление зерна в России составляет 86 миллионов тонн в год, сообщила Лут
Потребление зерна в России составляет 86 миллионов тонн в год, сообщила Лут - РИА Новости, 07.06.2024
Потребление зерна в России составляет 86 миллионов тонн в год, сообщила Лут
Потребление зерна в России составляет 86 миллионов тонн в год, остальное будет направлено на экспорт, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Минсельхоза... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T09:29
2024-06-07T09:29
2024-06-07T10:23
пмэф-2024
экономика
россия
оксана лут
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951241361_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6bc69696452030027c7e74559e127a11.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Потребление зерна в России составляет 86 миллионов тонн в год, остальное будет направлено на экспорт, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. "Все будет математически считаться, прогноз по экспорту считается в соответствии с балансом. Мы внутри страны потребляем 86 миллионов тонн зерна. Мы эту цифру фиксируем и дальше исходя из того, сколько мы соберем, у нас будет дельта - излишек урожая, который мы сможем вывезти. Конечно, отправим его на экспорт", - ответила она на вопрос о возможной корректировке прогноза экспорта зерна в случае снижения прогноза урожая из-за погодных условий. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240601/mid-1949862628.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951241361_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_36576f6f286c732c70eeb20ade75acbf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Потребление зерна в России составляет 86 миллионов тонн в год, сообщила Лут
Глава Минсельхоза Лут: потребление зерна составляет 86 миллионов тонн в год
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Потребление зерна в России составляет 86 миллионов тонн в год, остальное будет направлено на экспорт, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.
"Все будет математически считаться, прогноз по экспорту считается в соответствии с балансом. Мы внутри страны потребляем 86 миллионов тонн зерна. Мы эту цифру фиксируем и дальше исходя из того, сколько мы соберем, у нас будет дельта - излишек урожая, который мы сможем вывезти. Конечно, отправим его на экспорт", - ответила она на вопрос о возможной корректировке прогноза экспорта зерна в случае снижения прогноза урожая из-за погодных условий.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.