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Потребление зерна в России составляет 86 миллионов тонн в год, сообщила Лут - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
09:29 07.06.2024 (обновлено: 10:23 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/pmef-1951222154.html
Потребление зерна в России составляет 86 миллионов тонн в год, сообщила Лут
Потребление зерна в России составляет 86 миллионов тонн в год, сообщила Лут - РИА Новости, 07.06.2024
Потребление зерна в России составляет 86 миллионов тонн в год, сообщила Лут
Потребление зерна в России составляет 86 миллионов тонн в год, остальное будет направлено на экспорт, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Минсельхоза... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T09:29
2024-06-07T10:23
пмэф-2024
экономика
россия
оксана лут
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Потребление зерна в России составляет 86 миллионов тонн в год, остальное будет направлено на экспорт, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. "Все будет математически считаться, прогноз по экспорту считается в соответствии с балансом. Мы внутри страны потребляем 86 миллионов тонн зерна. Мы эту цифру фиксируем и дальше исходя из того, сколько мы соберем, у нас будет дельта - излишек урожая, который мы сможем вывезти. Конечно, отправим его на экспорт", - ответила она на вопрос о возможной корректировке прогноза экспорта зерна в случае снижения прогноза урожая из-за погодных условий. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Потребление зерна в России составляет 86 миллионов тонн в год, сообщила Лут

Глава Минсельхоза Лут: потребление зерна составляет 86 миллионов тонн в год

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМинистр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на ПМЭФ-2024
Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Потребление зерна в России составляет 86 миллионов тонн в год, остальное будет направлено на экспорт, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.
"Все будет математически считаться, прогноз по экспорту считается в соответствии с балансом. Мы внутри страны потребляем 86 миллионов тонн зерна. Мы эту цифру фиксируем и дальше исходя из того, сколько мы соберем, у нас будет дельта - излишек урожая, который мы сможем вывезти. Конечно, отправим его на экспорт", - ответила она на вопрос о возможной корректировке прогноза экспорта зерна в случае снижения прогноза урожая из-за погодных условий.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Россия и ООН подтвердили важность обеспечения экспорта зерна
1 июня, 12:43
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияОксана ЛутМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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