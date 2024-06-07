https://ria.ru/20240607/pmef-1951222154.html

Потребление зерна в России составляет 86 миллионов тонн в год, сообщила Лут

Потребление зерна в России составляет 86 миллионов тонн в год, сообщила Лут - РИА Новости, 07.06.2024

Потребление зерна в России составляет 86 миллионов тонн в год, сообщила Лут

Потребление зерна в России составляет 86 миллионов тонн в год, остальное будет направлено на экспорт, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Минсельхоза... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T09:29

2024-06-07T09:29

2024-06-07T10:23

пмэф-2024

экономика

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Потребление зерна в России составляет 86 миллионов тонн в год, остальное будет направлено на экспорт, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. "Все будет математически считаться, прогноз по экспорту считается в соответствии с балансом. Мы внутри страны потребляем 86 миллионов тонн зерна. Мы эту цифру фиксируем и дальше исходя из того, сколько мы соберем, у нас будет дельта - излишек урожая, который мы сможем вывезти. Конечно, отправим его на экспорт", - ответила она на вопрос о возможной корректировке прогноза экспорта зерна в случае снижения прогноза урожая из-за погодных условий. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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экономика, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)