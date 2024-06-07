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Российские аграрии справились с заморозками, заявили в минсельхозе

Российские аграрии справились с заморозками, заявили в минсельхозе - РИА Новости, 07.06.2024

Российские аграрии справились с заморозками, заявили в минсельхозе

Минсельхоз заложил природные катаклизмы в свой прогноз по сбору зерна в России в этом году в 132 миллиона тонн, не меняет его, российские аграрии уже... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T09:24

2024-06-07T09:24

2024-06-07T09:25

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Минсельхоз заложил природные катаклизмы в свой прогноз по сбору зерна в России в этом году в 132 миллиона тонн, не меняет его, российские аграрии уже практически справились с пересевом после заморозков, беспокойство вызывает только подступающая засуха, заявила глава ведомства Оксана Лут в интервью РИА Новости на ПМЭФ. "У нас, как я и говорила, погибло чуть более 1 миллиона гектаров. Еще 700 тысяч гектаров пострадало. Практически все, подавляющее большинство площадей у нас было пересеяно. Поэтому если посмотреть на объем, то мы не потеряем много. Понятно, что яровые всегда дают меньше, чем озимые. Но тем не менее, в наших расчетах, когда мы давали прогноз 132 миллиона тонн, мы сразу уже исходили из того, что у нас будут определенные природные условия", - сказала министр. "Этот год у нас високосный, он отличается тем, что мы мерзнем, сохнем и тонем. И у нас все три ситуации, которые были возможны, случились в этом году. Но тем не менее, мы понимали, что у нас всегда, каждый год происходит что-то из этого", - отметила Лут. Она подчеркнула, что с ситуацией с заморозками российские аграрии справились "достаточно неплохо". "Сельхозтоваропроизводители быстро собрались и пересеяли. Наибольшее волнение у нас вызывает подступающая засуха. Потому что в ряде регионов ПФО и ЦФО у нас достаточно мало воды в почве", - добавила глава Минсельхоза. И только в случае засухи министерство допускает корректировку прогноза по урожаю в этом году. "Конечно, если у нас будет ситуация с засухой, тогда, возможно, мы будем корректировать прогноз. А если дождь нам поможет, тогда, соответственно, выйдем на заявленный объем", - заключила Лут. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240214/rostselmash-1927327977.html

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экономика, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)