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Российские аграрии справились с заморозками, заявили в минсельхозе - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
09:24 07.06.2024 (обновлено: 09:25 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/pmef-1951221094.html
Российские аграрии справились с заморозками, заявили в минсельхозе
Российские аграрии справились с заморозками, заявили в минсельхозе - РИА Новости, 07.06.2024
Российские аграрии справились с заморозками, заявили в минсельхозе
Минсельхоз заложил природные катаклизмы в свой прогноз по сбору зерна в России в этом году в 132 миллиона тонн, не меняет его, российские аграрии уже... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T09:24
2024-06-07T09:25
пмэф-2024
экономика
россия
оксана лут
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Минсельхоз заложил природные катаклизмы в свой прогноз по сбору зерна в России в этом году в 132 миллиона тонн, не меняет его, российские аграрии уже практически справились с пересевом после заморозков, беспокойство вызывает только подступающая засуха, заявила глава ведомства Оксана Лут в интервью РИА Новости на ПМЭФ. "У нас, как я и говорила, погибло чуть более 1 миллиона гектаров. Еще 700 тысяч гектаров пострадало. Практически все, подавляющее большинство площадей у нас было пересеяно. Поэтому если посмотреть на объем, то мы не потеряем много. Понятно, что яровые всегда дают меньше, чем озимые. Но тем не менее, в наших расчетах, когда мы давали прогноз 132 миллиона тонн, мы сразу уже исходили из того, что у нас будут определенные природные условия", - сказала министр. "Этот год у нас високосный, он отличается тем, что мы мерзнем, сохнем и тонем. И у нас все три ситуации, которые были возможны, случились в этом году. Но тем не менее, мы понимали, что у нас всегда, каждый год происходит что-то из этого", - отметила Лут. Она подчеркнула, что с ситуацией с заморозками российские аграрии справились "достаточно неплохо". "Сельхозтоваропроизводители быстро собрались и пересеяли. Наибольшее волнение у нас вызывает подступающая засуха. Потому что в ряде регионов ПФО и ЦФО у нас достаточно мало воды в почве", - добавила глава Минсельхоза. И только в случае засухи министерство допускает корректировку прогноза по урожаю в этом году. "Конечно, если у нас будет ситуация с засухой, тогда, возможно, мы будем корректировать прогноз. А если дождь нам поможет, тогда, соответственно, выйдем на заявленный объем", - заключила Лут. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240214/rostselmash-1927327977.html
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экономика, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Российские аграрии справились с заморозками, заявили в минсельхозе

Глава Минсельхоза Лут: аграрии справились с пересевом после заморозков

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПосевной комплекс сеет пшеницу
Посевной комплекс сеет пшеницу - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Посевной комплекс сеет пшеницу. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Минсельхоз заложил природные катаклизмы в свой прогноз по сбору зерна в России в этом году в 132 миллиона тонн, не меняет его, российские аграрии уже практически справились с пересевом после заморозков, беспокойство вызывает только подступающая засуха, заявила глава ведомства Оксана Лут в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
"У нас, как я и говорила, погибло чуть более 1 миллиона гектаров. Еще 700 тысяч гектаров пострадало. Практически все, подавляющее большинство площадей у нас было пересеяно. Поэтому если посмотреть на объем, то мы не потеряем много. Понятно, что яровые всегда дают меньше, чем озимые. Но тем не менее, в наших расчетах, когда мы давали прогноз 132 миллиона тонн, мы сразу уже исходили из того, что у нас будут определенные природные условия", - сказала министр.
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"Этот год у нас високосный, он отличается тем, что мы мерзнем, сохнем и тонем. И у нас все три ситуации, которые были возможны, случились в этом году. Но тем не менее, мы понимали, что у нас всегда, каждый год происходит что-то из этого", - отметила Лут.
Она подчеркнула, что с ситуацией с заморозками российские аграрии справились "достаточно неплохо". "Сельхозтоваропроизводители быстро собрались и пересеяли. Наибольшее волнение у нас вызывает подступающая засуха. Потому что в ряде регионов ПФО и ЦФО у нас достаточно мало воды в почве", - добавила глава Минсельхоза.
И только в случае засухи министерство допускает корректировку прогноза по урожаю в этом году. "Конечно, если у нас будет ситуация с засухой, тогда, возможно, мы будем корректировать прогноз. А если дождь нам поможет, тогда, соответственно, выйдем на заявленный объем", - заключила Лут.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияОксана ЛутМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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