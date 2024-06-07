https://ria.ru/20240607/peskov-1951280577.html

Участие Путина в саммите G20 на повестке дня, заявил Песков

Участие Путина в саммите G20 на повестке дня, заявил Песков - РИА Новости, 07.06.2024

Участие Путина в саммите G20 на повестке дня, заявил Песков

Вопрос участия президента России Владимира Путина в саммите G20 в Бразилии осенью стоит на повестке дня, но пока решений нет, заявил его пресс-секретарь Дмитрий РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T11:57

2024-06-07T11:57

2024-06-07T11:57

политика

россия

владимир путин

бразилия

дмитрий песков

большая двадцатка

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Вопрос участия президента России Владимира Путина в саммите G20 в Бразилии осенью стоит на повестке дня, но пока решений нет, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Это на повестке дня, но пока нет никаких решений", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об участии президента в предстоящем саммите в Бразилии.

https://ria.ru/20230909/sammit-1895096189.html

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политика, россия, владимир путин, бразилия, дмитрий песков, большая двадцатка