https://ria.ru/20240607/peskov-1951280577.html
Участие Путина в саммите G20 на повестке дня, заявил Песков
Участие Путина в саммите G20 на повестке дня, заявил Песков - РИА Новости, 07.06.2024
Участие Путина в саммите G20 на повестке дня, заявил Песков
Вопрос участия президента России Владимира Путина в саммите G20 в Бразилии осенью стоит на повестке дня, но пока решений нет, заявил его пресс-секретарь Дмитрий РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:57
2024-06-07T11:57
2024-06-07T11:57
политика
россия
владимир путин
бразилия
дмитрий песков
большая двадцатка
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Вопрос участия президента России Владимира Путина в саммите G20 в Бразилии осенью стоит на повестке дня, но пока решений нет, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Это на повестке дня, но пока нет никаких решений", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об участии президента в предстоящем саммите в Бразилии.
https://ria.ru/20230909/sammit-1895096189.html
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политика, россия, владимир путин, бразилия, дмитрий песков, большая двадцатка
Политика, Россия, Владимир Путин, Бразилия, Дмитрий Песков, Большая двадцатка
Участие Путина в саммите G20 на повестке дня, заявил Песков
Песков: решение по участию Путина в саммите G20 в Бразилии еще не принято