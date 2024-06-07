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Путин на ПМЭФ оценит экономику страны, заявил Песков - РИА Новости, 07.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
11:44 07.06.2024 (обновлено: 11:49 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/peskov-1951276610.html
Путин на ПМЭФ оценит экономику страны, заявил Песков
Путин на ПМЭФ оценит экономику страны, заявил Песков - РИА Новости, 07.06.2024
Путин на ПМЭФ оценит экономику страны, заявил Песков
Президент России Владимир Путин на ПМЭФ даст оценку состояния экономики в стране и ориентиров на будущее, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:44
2024-06-07T11:49
пмэф-2024
экономика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на ПМЭФ даст оценку состояния экономики в стране и ориентиров на будущее, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Форум экономический (ПМЭФ), поэтому, разумеется, участникам этого форума прежде всего интересно узнать оценку главы государства состояния экономики в стране, экономических достижений, экономических проблем и ориентиров", - сказал Песков журналистам.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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экономика, россия, дмитрий песков, владимир путин
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин на ПМЭФ оценит экономику страны, заявил Песков

Песков: Путин на ПМЭФ оценит состояние экономики в стране и ориентиры на будущее

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРабота ПМЭФ-2024
Работа ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Работа ПМЭФ-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на ПМЭФ даст оценку состояния экономики в стране и ориентиров на будущее, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Форум экономический (ПМЭФ), поэтому, разумеется, участникам этого форума прежде всего интересно узнать оценку главы государства состояния экономики в стране, экономических достижений, экономических проблем и ориентиров", - сказал Песков журналистам.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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