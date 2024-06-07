https://ria.ru/20240607/peskov-1951276610.html

Путин на ПМЭФ оценит экономику страны, заявил Песков

Путин на ПМЭФ оценит экономику страны, заявил Песков - РИА Новости, 07.06.2024

Путин на ПМЭФ оценит экономику страны, заявил Песков

Президент России Владимир Путин на ПМЭФ даст оценку состояния экономики в стране и ориентиров на будущее, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T11:44

2024-06-07T11:44

2024-06-07T11:49

пмэф-2024

экономика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на ПМЭФ даст оценку состояния экономики в стране и ориентиров на будущее, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Форум экономический (ПМЭФ), поэтому, разумеется, участникам этого форума прежде всего интересно узнать оценку главы государства состояния экономики в стране, экономических достижений, экономических проблем и ориентиров", - сказал Песков журналистам.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240607/peskov-1951277500.html

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экономика, россия, дмитрий песков, владимир путин