https://ria.ru/20240607/peskov-1951275854.html

Песков сообщил о скорой встрече Путина и Эрдогана

Песков сообщил о скорой встрече Путина и Эрдогана - РИА Новости, 07.06.2024

Песков сообщил о скорой встрече Путина и Эрдогана

Контакты России и Турции продолжатся уже в ближайшей перспективе, что касается контактов на высоком уровне, лидеры встретятся, как только будет возможность,... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T11:42

2024-06-07T11:42

2024-06-07T12:03

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Контакты России и Турции продолжатся уже в ближайшей перспективе, что касается контактов на высоком уровне, лидеры встретятся, как только будет возможность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Российско-турецкие контакты продолжаются, российско-турецкий экономический диалог продолжается со всеми существующими проблемами... В Турции, может быть, сложнее справляться с этим давлением, учитывая в том числе экономические проблемы, которые есть у страны... Контакты на высоком уровне будут продолжаться, в том числе и уже в самой ближней перспективе. На высшем уровне, как только представится возможность, президенты встретятся", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20240607/makron-1951282776.html

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2024

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владимир путин, реджеп тайип эрдоган