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Песков сообщил о скорой встрече Путина и Эрдогана - РИА Новости, 07.06.2024
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11:42 07.06.2024 (обновлено: 12:03 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/peskov-1951275854.html
Песков сообщил о скорой встрече Путина и Эрдогана
Песков сообщил о скорой встрече Путина и Эрдогана - РИА Новости, 07.06.2024
Песков сообщил о скорой встрече Путина и Эрдогана
Контакты России и Турции продолжатся уже в ближайшей перспективе, что касается контактов на высоком уровне, лидеры встретятся, как только будет возможность,... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:42
2024-06-07T12:03
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Контакты России и Турции продолжатся уже в ближайшей перспективе, что касается контактов на высоком уровне, лидеры встретятся, как только будет возможность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Российско-турецкие контакты продолжаются, российско-турецкий экономический диалог продолжается со всеми существующими проблемами... В Турции, может быть, сложнее справляться с этим давлением, учитывая в том числе экономические проблемы, которые есть у страны... Контакты на высоком уровне будут продолжаться, в том числе и уже в самой ближней перспективе. На высшем уровне, как только представится возможность, президенты встретятся", - сказал он журналистам.
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владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Песков сообщил о скорой встрече Путина и Эрдогана

Песков: Путин и Эрдоган встретятся, как только появится возможность

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Контакты России и Турции продолжатся уже в ближайшей перспективе, что касается контактов на высоком уровне, лидеры встретятся, как только будет возможность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Российско-турецкие контакты продолжаются, российско-турецкий экономический диалог продолжается со всеми существующими проблемами... В Турции, может быть, сложнее справляться с этим давлением, учитывая в том числе экономические проблемы, которые есть у страны... Контакты на высоком уровне будут продолжаться, в том числе и уже в самой ближней перспективе. На высшем уровне, как только представится возможность, президенты встретятся", - сказал он журналистам.
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