https://ria.ru/20240607/peskov-1951275854.html
Песков сообщил о скорой встрече Путина и Эрдогана
Песков сообщил о скорой встрече Путина и Эрдогана - РИА Новости, 07.06.2024
Песков сообщил о скорой встрече Путина и Эрдогана
Контакты России и Турции продолжатся уже в ближайшей перспективе, что касается контактов на высоком уровне, лидеры встретятся, как только будет возможность,... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:42
2024-06-07T11:42
2024-06-07T12:03
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951141733_0:251:2964:1918_1920x0_80_0_0_7f13c0f10fbc0bf3aac7496632f4fc6c.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Контакты России и Турции продолжатся уже в ближайшей перспективе, что касается контактов на высоком уровне, лидеры встретятся, как только будет возможность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Российско-турецкие контакты продолжаются, российско-турецкий экономический диалог продолжается со всеми существующими проблемами... В Турции, может быть, сложнее справляться с этим давлением, учитывая в том числе экономические проблемы, которые есть у страны... Контакты на высоком уровне будут продолжаться, в том числе и уже в самой ближней перспективе. На высшем уровне, как только представится возможность, президенты встретятся", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20240607/makron-1951282776.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951141733_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_23431ead7a0875279107222c04700cca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Песков сообщил о скорой встрече Путина и Эрдогана
Песков: Путин и Эрдоган встретятся, как только появится возможность
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Контакты России и Турции продолжатся уже в ближайшей перспективе, что касается контактов на высоком уровне, лидеры встретятся, как только будет возможность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Российско-турецкие контакты продолжаются, российско-турецкий экономический диалог продолжается со всеми существующими проблемами... В Турции, может быть, сложнее справляться с этим давлением, учитывая в том числе экономические проблемы, которые есть у страны... Контакты на высоком уровне будут продолжаться, в том числе и уже в самой ближней перспективе. На высшем уровне, как только представится возможность, президенты встретятся", - сказал он журналистам.