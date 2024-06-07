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В Якутии ввели режим ЧС федерального уровня - РИА Новости, 07.06.2024
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14:19 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/pavodok-1951344253.html
В Якутии ввели режим ЧС федерального уровня
В Якутии ввели режим ЧС федерального уровня - РИА Новости, 07.06.2024
В Якутии ввели режим ЧС федерального уровня
Режим ЧС федерального уровня ввели в Якутии из-за паводка, это позволит быстрее провести восстановительные работы, написал в своем Telegram-канале глава региона РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:19
2024-06-07T14:19
россия
айсен николаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр куренков (мчс)
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ЯКУТСК, 7 июн - РИА Новости. Режим ЧС федерального уровня ввели в Якутии из-за паводка, это позволит быстрее провести восстановительные работы, написал в своем Telegram-канале глава региона Айсен Николаев. "По нашему предложению, озвученному во время визита главы МЧС РФ Александра Куренкова, наводнению, которое произошло в республике, присвоен статус федерального", - заявил глава Якутии. Он отметил, что предварительная сумма ущерба, согласованная с федеральными ведомствами, составляет 2,9 миллиарда рублей. "Статус федерального ЧС позволит быстро и эффективно провести восстановительные работы и поддержать пострадавших людей", - сказал Николаев. Ранее режим ЧС регионального характера ввели в республике 20 мая. Весенний паводок в регионе нанес ущерб Намскому, Олекминскому, Нюрбинскому и Анабарскому районам.
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россия, айсен николаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков (мчс)
Россия, Айсен Николаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Александр Куренков (МЧС)
В Якутии ввели режим ЧС федерального уровня

В Якутии ввели режим ЧС федерального уровня из-за паводка

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРека Лена
Река Лена - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЯКУТСК, 7 июн - РИА Новости. Режим ЧС федерального уровня ввели в Якутии из-за паводка, это позволит быстрее провести восстановительные работы, написал в своем Telegram-канале глава региона Айсен Николаев.
«
"По нашему предложению, озвученному во время визита главы МЧС РФ Александра Куренкова, наводнению, которое произошло в республике, присвоен статус федерального", - заявил глава Якутии.
Он отметил, что предварительная сумма ущерба, согласованная с федеральными ведомствами, составляет 2,9 миллиарда рублей. "Статус федерального ЧС позволит быстро и эффективно провести восстановительные работы и поддержать пострадавших людей", - сказал Николаев.
Ранее режим ЧС регионального характера ввели в республике 20 мая.
Весенний паводок в регионе нанес ущерб Намскому, Олекминскому, Нюрбинскому и Анабарскому районам.
Мост, поврежденный на региональной дороге Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо в Муйском районе Бурятии из-за подмыва опор - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
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РоссияАйсен НиколаевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр Куренков (МЧС)
 
 
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