https://ria.ru/20240607/pavodok-1951344253.html

В Якутии ввели режим ЧС федерального уровня

В Якутии ввели режим ЧС федерального уровня - РИА Новости, 07.06.2024

В Якутии ввели режим ЧС федерального уровня

Режим ЧС федерального уровня ввели в Якутии из-за паводка, это позволит быстрее провести восстановительные работы, написал в своем Telegram-канале глава региона РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T14:19

2024-06-07T14:19

2024-06-07T14:19

россия

айсен николаев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр куренков (мчс)

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ЯКУТСК, 7 июн - РИА Новости. Режим ЧС федерального уровня ввели в Якутии из-за паводка, это позволит быстрее провести восстановительные работы, написал в своем Telegram-канале глава региона Айсен Николаев. "По нашему предложению, озвученному во время визита главы МЧС РФ Александра Куренкова, наводнению, которое произошло в республике, присвоен статус федерального", - заявил глава Якутии. Он отметил, что предварительная сумма ущерба, согласованная с федеральными ведомствами, составляет 2,9 миллиарда рублей. "Статус федерального ЧС позволит быстро и эффективно провести восстановительные работы и поддержать пострадавших людей", - сказал Николаев. Ранее режим ЧС регионального характера ввели в республике 20 мая. Весенний паводок в регионе нанес ущерб Намскому, Олекминскому, Нюрбинскому и Анабарскому районам.

https://ria.ru/20240606/most-1950937459.html

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россия, айсен николаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков (мчс)