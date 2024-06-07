https://ria.ru/20240607/orban-1951563379.html
Орбан рассказал, зачем генсек НАТО приедет в Венгрию
Орбан рассказал, зачем генсек НАТО приедет в Венгрию - РИА Новости, 07.06.2024
Орбан рассказал, зачем генсек НАТО приедет в Венгрию
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на следующей неделе посетит Венгрию, будет обсуждаться вопрос неучастия Будапешта в акциях Североатлантического... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T23:49
2024-06-07T23:49
2024-06-07T23:49
в мире
венгрия
будапешт
украина
виктор орбан
йенс столтенберг
петер сийярто
нато
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БУДАПЕШТ, 7 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на следующей неделе посетит Венгрию, будет обсуждаться вопрос неучастия Будапешта в акциях Североатлантического альянса против других стран, сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Ранее Орбан заявил, что Венгрия хочет заключить с генеральным секретарем НАТО или его преемником договор о том, что Будапешт не будет участвовать в операциях против России на Украине, оставаясь членом альянса. "На следующей неделе после выборов к нам приедет генеральный секретарь НАТО, мы коснемся и этого вопроса. А 1 июля - саммит НАТО в Вашингтоне. Нам надо вести битву за то, чтобы Венгрия могла, как она хочет, остаться в стороне от всех акций, которые хотят проводить вне территории Венгрии против других стран", - сказал Орбан в интервью телеканалу TV2. По его словам, для этого "необходима сила", поскольку в ХХ веке у властей Венгрии также было желание не участвовать в двух мировых войнах, однако недоставало силы, поэтому их туда "втянули", а потом не позволили выйти. "Может еще идти речь о том, что, если надо защитить Европу, территорию Венгрии, то страны-члены предложат свои подразделения для участия в общих оборонительных акциях. Но не может идти речи о том, чтобы общие военные подразделения вели военные операции за пределами стран альянса. Это строго запрещено, НАТО не для того создавалась, это оборонительный альянс", - отметил Орбан. Ранее Орбан заявил, что юристы сейчас работают над тем, чтобы Венгрия, оставаясь членом НАТО, могла не принимать участие в деятельности альянса вне его территории. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что НАТО таким образом "сползает" в конфликт.
https://ria.ru/20240607/orban-1951561752.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, будапешт, украина, виктор орбан, йенс столтенберг, петер сийярто, нато
В мире, Венгрия, Будапешт, Украина, Виктор Орбан, Йенс Столтенберг, Петер Сийярто, НАТО
Орбан рассказал, зачем генсек НАТО приедет в Венгрию
Орбан: Столтенберг обсудит в Венгрии неучастие Будапешта в акциях НАТО
БУДАПЕШТ, 7 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на следующей неделе посетит Венгрию, будет обсуждаться вопрос неучастия Будапешта в акциях Североатлантического альянса против других стран, сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Ранее Орбан заявил, что Венгрия хочет заключить с генеральным секретарем НАТО или его преемником договор о том, что Будапешт не будет участвовать в операциях против России
на Украине
, оставаясь членом альянса.
"На следующей неделе после выборов к нам приедет генеральный секретарь НАТО, мы коснемся и этого вопроса. А 1 июля - саммит НАТО в Вашингтоне. Нам надо вести битву за то, чтобы Венгрия могла, как она хочет, остаться в стороне от всех акций, которые хотят проводить вне территории Венгрии против других стран", - сказал Орбан в интервью телеканалу TV2.
По его словам, для этого "необходима сила", поскольку в ХХ веке у властей Венгрии также было желание не участвовать в двух мировых войнах, однако недоставало силы, поэтому их туда "втянули", а потом не позволили выйти.
«
"Может еще идти речь о том, что, если надо защитить Европу
, территорию Венгрии, то страны-члены предложат свои подразделения для участия в общих оборонительных акциях. Но не может идти речи о том, чтобы общие военные подразделения вели военные операции за пределами стран альянса. Это строго запрещено, НАТО не для того создавалась, это оборонительный альянс", - отметил Орбан.
Ранее Орбан заявил, что юристы сейчас работают над тем, чтобы Венгрия, оставаясь членом НАТО, могла не принимать участие в деятельности альянса вне его территории.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто
заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что НАТО таким образом "сползает" в конфликт.