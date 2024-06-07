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На Ставрополье задержали обвиняемых в тройном убийстве 30-летней давности - РИА Новости, 07.06.2024
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21:15 07.06.2024 (обновлено: 22:43 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/obvinyaemye-1951544043.html
На Ставрополье задержали обвиняемых в тройном убийстве 30-летней давности
На Ставрополье задержали обвиняемых в тройном убийстве 30-летней давности - РИА Новости, 07.06.2024
На Ставрополье задержали обвиняемых в тройном убийстве 30-летней давности
Сотрудники правоохранительных органов задержали двух обвиняемых в тройном убийстве, совершенном более 30 лет назад в городе Кисловодске Ставропольского края,... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T21:15
2024-06-07T22:43
происшествия
кисловодск
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 7 июн — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух обвиняемых в тройном убийстве, совершенном более 30 лет назад в городе Кисловодске Ставропольского края, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по региону. &quot;В ноябре 1992 года в Кисловодске в одном из частных домовладений были обнаружены тела хозяина дома, а также его сына и невестки с огнестрельными ранениями в голову. &lt;...&gt; В результате проведенной работы полицейские задержали в городе Симферополе 51-летнего гражданина, являющегося внуком одного из погибших мужчин, а его подельника — 50-летнего жителя Республики Армения — по прибытии на территорию Российской Федерации в международный аэропорт города Минеральные Воды&quot;, — говорится в сообщении.По данным СУ СК России по региону, установить личности нападавших удалось благодаря применению современной криминалистической техники. "В частности, с места преступления были изъяты объекты со следами рук и биологическими следами, по которым были проведены молекулярно-генетические и дактилоскопические экспертизы. Спустя 31 год на основании результатов экспертиз были установлены личности фигурантов", — сообщает пресс-служба следственного управления.Как отмечает следствие, конфликт между родственниками возник из-за раздела имущества скончавшейся бабушки. Внук со своим приятелем пришли в дом, где проживали его дедушка и дядя с женой. Они убили из огнестрельного оружия троих членов семьи. "Двум мужчинам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "з", "н" статьи 102 УК РСФСР ("Убийство двух и более лиц группой лиц из корыстных побуждений"). По ходатайству следствия судом им избраны меры пресечения в виде заключения под стражу", — заключили в следственном управлении.
https://ria.ru/20240429/let-1943077888.html
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происшествия, кисловодск, ставропольский край, симферополь
Происшествия, Кисловодск, Ставропольский край, Симферополь
На Ставрополье задержали обвиняемых в тройном убийстве 30-летней давности

В Кисловодске задержали двух обвиняемых в тройном убийстве более 30 лет назад

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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ПЯТИГОРСК, 7 июн — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух обвиняемых в тройном убийстве, совершенном более 30 лет назад в городе Кисловодске Ставропольского края, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по региону.
«

"В ноябре 1992 года в Кисловодске в одном из частных домовладений были обнаружены тела хозяина дома, а также его сына и невестки с огнестрельными ранениями в голову. <...> В результате проведенной работы полицейские задержали в городе Симферополе 51-летнего гражданина, являющегося внуком одного из погибших мужчин, а его подельника — 50-летнего жителя Республики Армения — по прибытии на территорию Российской Федерации в международный аэропорт города Минеральные Воды", — говорится в сообщении.

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По данным СУ СК России по региону, установить личности нападавших удалось благодаря применению современной криминалистической техники. "В частности, с места преступления были изъяты объекты со следами рук и биологическими следами, по которым были проведены молекулярно-генетические и дактилоскопические экспертизы. Спустя 31 год на основании результатов экспертиз были установлены личности фигурантов", — сообщает пресс-служба следственного управления.
Как отмечает следствие, конфликт между родственниками возник из-за раздела имущества скончавшейся бабушки. Внук со своим приятелем пришли в дом, где проживали его дедушка и дядя с женой. Они убили из огнестрельного оружия троих членов семьи.
"Двум мужчинам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "з", "н" статьи 102 УК РСФСР ("Убийство двух и более лиц группой лиц из корыстных побуждений"). По ходатайству следствия судом им избраны меры пресечения в виде заключения под стражу", — заключили в следственном управлении.
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