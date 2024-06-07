https://ria.ru/20240607/obstre-1951563597.html
Поврежденный при обстреле колледж в Луганске переходит на дистант
Поврежденный при обстреле колледж в Луганске переходит на дистант - РИА Новости, 08.06.2024
Поврежденный при обстреле колледж в Луганске переходит на дистант
Поврежденный в результате удара ВСУ по Луганску колледж переводят на дистанционное обучение, также будут закрыты два детсада, тоже пострадавших в результате... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-07T23:53
2024-06-07T23:53
2024-06-08T00:01
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ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Поврежденный в результате удара ВСУ по Луганску колледж переводят на дистанционное обучение, также будут закрыты два детсада, тоже пострадавших в результате обстрела ВСУ, сообщил журналистам министр образования и науки Иван Кусов.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что в пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силами ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. В одном из многоэтажных домов полностью обрушился подъезд. По последним данным, в результате ракетного обстрела пострадали 53 человека, четверо погибли."Пострадавшие учреждения, в числе которых Луганский колледж информационных технологий и предпринимательства, переводится на обучение дистанционное", - сообщил Кусов.Он уточнил, что также временно закрывают два детских сада, расположенных в непосредственной близости к району обстрела, до полной ликвидации последствий удара ВСУ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Поврежденный при обстреле колледж в Луганске переходит на дистант
Колледж в Луганске переходит на дистант, два детсада приостанавливают работу