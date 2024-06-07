Рейтинг@Mail.ru
Поврежденный при обстреле колледж в Луганске переходит на дистант - РИА Новости, 08.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:53 07.06.2024 (обновлено: 00:01 08.06.2024)
https://ria.ru/20240607/obstre-1951563597.html
Поврежденный при обстреле колледж в Луганске переходит на дистант
Поврежденный при обстреле колледж в Луганске переходит на дистант - РИА Новости, 08.06.2024
Поврежденный при обстреле колледж в Луганске переходит на дистант
Поврежденный в результате удара ВСУ по Луганску колледж переводят на дистанционное обучение, также будут закрыты два детсада, тоже пострадавших в результате... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-07T23:53
2024-06-08T00:01
специальная военная операция на украине
в мире
луганск
вооруженные силы украины
луганская народная республика
леонид пасечник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951282650_0:303:1440:1113_1920x0_80_0_0_d2ff3b814afee7d3c3d0e2c79ca4d913.jpg
ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Поврежденный в результате удара ВСУ по Луганску колледж переводят на дистанционное обучение, также будут закрыты два детсада, тоже пострадавших в результате обстрела ВСУ, сообщил журналистам министр образования и науки Иван Кусов.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что в пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силами ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. В одном из многоэтажных домов полностью обрушился подъезд. По последним данным, в результате ракетного обстрела пострадали 53 человека, четверо погибли."Пострадавшие учреждения, в числе которых Луганский колледж информационных технологий и предпринимательства, переводится на обучение дистанционное", - сообщил Кусов.Он уточнил, что также временно закрывают два детских сада, расположенных в непосредственной близости к району обстрела, до полной ликвидации последствий удара ВСУ.
https://ria.ru/20240607/peskov-1951298719.html
луганск
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951282650_0:168:1440:1248_1920x0_80_0_0_30fdb7e75ff097715b8fa7aba21c9813.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганск, вооруженные силы украины, луганская народная республика, леонид пасечник
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганск, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник
Поврежденный при обстреле колледж в Луганске переходит на дистант

Колледж в Луганске переходит на дистант, два детсада приостанавливают работу

© фото очевидцаПодъезд жилого дома в Луганске, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Подъезд жилого дома в Луганске, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
© фото очевидца
Подъезд жилого дома в Луганске, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Поврежденный в результате удара ВСУ по Луганску колледж переводят на дистанционное обучение, также будут закрыты два детсада, тоже пострадавших в результате обстрела ВСУ, сообщил журналистам министр образования и науки Иван Кусов.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что в пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силами ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. В одном из многоэтажных домов полностью обрушился подъезд. По последним данным, в результате ракетного обстрела пострадали 53 человека, четверо погибли.
«
"Пострадавшие учреждения, в числе которых Луганский колледж информационных технологий и предпринимательства, переводится на обучение дистанционное", - сообщил Кусов.
Он уточнил, что также временно закрывают два детских сада, расположенных в непосредственной близости к району обстрела, до полной ликвидации последствий удара ВСУ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Пескову задали вопрос о возможном ударе по недружественным странам
Вчера, 12:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганскВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаЛеонид Пасечник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала