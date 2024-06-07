https://ria.ru/20240607/obstre-1951563597.html

Поврежденный при обстреле колледж в Луганске переходит на дистант

Поврежденный при обстреле колледж в Луганске переходит на дистант - РИА Новости, 08.06.2024

Поврежденный при обстреле колледж в Луганске переходит на дистант

Поврежденный в результате удара ВСУ по Луганску колледж переводят на дистанционное обучение, также будут закрыты два детсада, тоже пострадавших в результате... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-07T23:53

2024-06-07T23:53

2024-06-08T00:01

специальная военная операция на украине

в мире

луганск

вооруженные силы украины

луганская народная республика

леонид пасечник

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951282650_0:303:1440:1113_1920x0_80_0_0_d2ff3b814afee7d3c3d0e2c79ca4d913.jpg

ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Поврежденный в результате удара ВСУ по Луганску колледж переводят на дистанционное обучение, также будут закрыты два детсада, тоже пострадавших в результате обстрела ВСУ, сообщил журналистам министр образования и науки Иван Кусов.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что в пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силами ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. В одном из многоэтажных домов полностью обрушился подъезд. По последним данным, в результате ракетного обстрела пострадали 53 человека, четверо погибли."Пострадавшие учреждения, в числе которых Луганский колледж информационных технологий и предпринимательства, переводится на обучение дистанционное", - сообщил Кусов.Он уточнил, что также временно закрывают два детских сада, расположенных в непосредственной близости к району обстрела, до полной ликвидации последствий удара ВСУ.

https://ria.ru/20240607/peskov-1951298719.html

луганск

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, луганск, вооруженные силы украины, луганская народная республика, леонид пасечник