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Новак заявил о стабильной ситуации на рынке топлива

Новак заявил о стабильной ситуации на рынке топлива - РИА Новости, 07.06.2024

Новак заявил о стабильной ситуации на рынке топлива

Запасы бензина и дизельного топлива в России сейчас на 5-10% выше, чем годом ранее, ситуация на рынке стабильна, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T14:27

2024-06-07T14:27

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Запасы бензина и дизельного топлива в России сейчас на 5-10% выше, чем годом ранее, ситуация на рынке стабильна, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "На (российском топливном - ред.) рынке абсолютно стабильная ситуация, на сегодняшний день у нас запасы бензина и дизельного топлива, если сравнить с прошлым годом, на 5-10% выше. Мы видим, что наши НПЗ производят больше бензина и дизельного топлива по сравнению с прошлым годом", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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экономика, цены на нефть, россия, александр новак