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Новак оценил рост цен на топливо на заправках с начала года
Новак оценил рост цен на топливо на заправках с начала года - РИА Новости, 07.06.2024
Новак оценил рост цен на топливо на заправках с начала года
Стоимость топлива на заправках России выросла с начала года только на 1%, таргет по росту цен не выше инфляции сохраняется, сообщил вице-премьер РФ Александр... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:11
2024-06-07T14:11
2024-06-07T14:25
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Стоимость топлива на заправках России выросла с начала года только на 1%, таргет по росту цен не выше инфляции сохраняется, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Что касается автозаправочных станций, если о ценах говорить, с начала года они выросли в пределах 1% всего. Здесь наш таргет заключается в том, чтобы цены (рост цен - ред.) были не выше инфляции", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24" на ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, цены на нефть, александр новак, бензин, топливо
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Цены на нефть, Александр Новак, Бензин, Топливо
Новак оценил рост цен на топливо на заправках с начала года
Новак: цены на топливо на заправках выросли с начала года только на один процент