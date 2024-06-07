https://ria.ru/20240607/novak-1951340646.html

Новак оценил рост цен на топливо на заправках с начала года

Новак оценил рост цен на топливо на заправках с начала года - РИА Новости, 07.06.2024

Новак оценил рост цен на топливо на заправках с начала года

Стоимость топлива на заправках России выросла с начала года только на 1%, таргет по росту цен не выше инфляции сохраняется, сообщил вице-премьер РФ Александр... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T14:11

2024-06-07T14:11

2024-06-07T14:25

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Стоимость топлива на заправках России выросла с начала года только на 1%, таргет по росту цен не выше инфляции сохраняется, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Что касается автозаправочных станций, если о ценах говорить, с начала года они выросли в пределах 1% всего. Здесь наш таргет заключается в том, чтобы цены (рост цен - ред.) были не выше инфляции", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24" на ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, цены на нефть, александр новак, бензин, топливо