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Новак оценил рост цен на топливо на заправках с начала года - РИА Новости, 07.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
14:11 07.06.2024 (обновлено: 14:25 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/novak-1951340646.html
Новак оценил рост цен на топливо на заправках с начала года
Новак оценил рост цен на топливо на заправках с начала года - РИА Новости, 07.06.2024
Новак оценил рост цен на топливо на заправках с начала года
Стоимость топлива на заправках России выросла с начала года только на 1%, таргет по росту цен не выше инфляции сохраняется, сообщил вице-премьер РФ Александр... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:11
2024-06-07T14:25
пмэф-2024
экономика
россия
цены на нефть
александр новак
бензин
топливо
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Стоимость топлива на заправках России выросла с начала года только на 1%, таргет по росту цен не выше инфляции сохраняется, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Что касается автозаправочных станций, если о ценах говорить, с начала года они выросли в пределах 1% всего. Здесь наш таргет заключается в том, чтобы цены (рост цен - ред.) были не выше инфляции", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24" на ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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экономика, россия, цены на нефть, александр новак, бензин, топливо
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Цены на нефть, Александр Новак, Бензин, Топливо
Новак оценил рост цен на топливо на заправках с начала года

Новак: цены на топливо на заправках выросли с начала года только на один процент

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе
Автомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Стоимость топлива на заправках России выросла с начала года только на 1%, таргет по росту цен не выше инфляции сохраняется, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
«
"Что касается автозаправочных станций, если о ценах говорить, с начала года они выросли в пределах 1% всего. Здесь наш таргет заключается в том, чтобы цены (рост цен - ред.) были не выше инфляции", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24" на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Проблем с производством топлива в России сейчас нет, заверил Новак
Вчера, 11:33
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияЦены на нефтьАлександр НовакБензинТопливо
 
 
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