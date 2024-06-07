https://ria.ru/20240607/nikaragua-1951379806.html

Никарагуа планирует построить с "Росатомом" центр ядерной медицины

Никарагуа планирует построить с "Росатомом" центр ядерной медицины - РИА Новости, 07.06.2024

Никарагуа планирует построить с "Росатомом" центр ядерной медицины

Правительство Никарагуа рассчитывает в 2025 году совместно с "Росатомом" начать строительство в Манагуа центра ядерной медицины, на его ввод в эксплуатацию... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:12

2024-06-07T15:12

2024-06-07T15:17

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манагуа (город)

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лауреано ортега

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Правительство Никарагуа рассчитывает в 2025 году совместно с "Росатомом" начать строительство в Манагуа центра ядерной медицины, на его ввод в эксплуатацию потребуется около трех лет, сообщил в интервью РИА Новости советник президента Никарагуа по вопросам инвестиций Лауреано Ортега. "Мы надеемся, что сможем завершить все процедуры по финансированию в этом году, начать строительство в следующем году и что потребуется около трех лет, чтобы завершить его и начать эксплуатацию центра в Манагуа, и мы чрезвычайно благодарны России, потому что этому проекту уделяется особое внимание", - сказал Ортега на полях Петербургского международного экономического форума. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230929/otnosheniya-1899480753.html

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манагуа (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, никарагуа, манагуа (город), россия, лауреано ортега, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"