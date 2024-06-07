Никарагуа планирует построить с "Росатомом" центр ядерной медицины
В Никарагуа надеются в 2025 г начать строить центр ядерной медицины с Росатомом
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСпециальный представитель президента Республики Никарагуа по взаимодействию с Российской Федерацией Лауреано Факундо Ортега Мурильо на ПМЭФ-2024. 7 июня 2024
Специальный представитель президента Республики Никарагуа по взаимодействию с Российской Федерацией Лауреано Факундо Ортега Мурильо на ПМЭФ-2024. 7 июня 2024
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Правительство Никарагуа рассчитывает в 2025 году совместно с "Росатомом" начать строительство в Манагуа центра ядерной медицины, на его ввод в эксплуатацию потребуется около трех лет, сообщил в интервью РИА Новости советник президента Никарагуа по вопросам инвестиций Лауреано Ортега.
"Мы надеемся, что сможем завершить все процедуры по финансированию в этом году, начать строительство в следующем году и что потребуется около трех лет, чтобы завершить его и начать эксплуатацию центра в Манагуа, и мы чрезвычайно благодарны России, потому что этому проекту уделяется особое внимание", - сказал Ортега на полях Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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