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Никарагуа планирует построить с "Росатомом" центр ядерной медицины - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
15:12 07.06.2024 (обновлено: 15:17 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/nikaragua-1951379806.html
Никарагуа планирует построить с "Росатомом" центр ядерной медицины
Никарагуа планирует построить с "Росатомом" центр ядерной медицины - РИА Новости, 07.06.2024
Никарагуа планирует построить с "Росатомом" центр ядерной медицины
Правительство Никарагуа рассчитывает в 2025 году совместно с "Росатомом" начать строительство в Манагуа центра ядерной медицины, на его ввод в эксплуатацию... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:12
2024-06-07T15:17
пмэф-2024
экономика
никарагуа
манагуа (город)
россия
лауреано ортега
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Правительство Никарагуа рассчитывает в 2025 году совместно с "Росатомом" начать строительство в Манагуа центра ядерной медицины, на его ввод в эксплуатацию потребуется около трех лет, сообщил в интервью РИА Новости советник президента Никарагуа по вопросам инвестиций Лауреано Ортега. "Мы надеемся, что сможем завершить все процедуры по финансированию в этом году, начать строительство в следующем году и что потребуется около трех лет, чтобы завершить его и начать эксплуатацию центра в Манагуа, и мы чрезвычайно благодарны России, потому что этому проекту уделяется особое внимание", - сказал Ортега на полях Петербургского международного экономического форума. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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экономика, никарагуа, манагуа (город), россия, лауреано ортега, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
ПМЭФ-2024, Экономика, Никарагуа, Манагуа (город), Россия, Лауреано Ортега, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Никарагуа планирует построить с "Росатомом" центр ядерной медицины

В Никарагуа надеются в 2025 г начать строить центр ядерной медицины с Росатомом

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСпециальный представитель президента Республики Никарагуа по взаимодействию с Российской Федерацией Лауреано Факундо Ортега Мурильо на ПМЭФ-2024. 7 июня 2024
Специальный представитель президента Республики Никарагуа по взаимодействию с Российской Федерацией Лауреано Факундо Ортега Мурильо на ПМЭФ-2024. 7 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Специальный представитель президента Республики Никарагуа по взаимодействию с Российской Федерацией Лауреано Факундо Ортега Мурильо на ПМЭФ-2024. 7 июня 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Правительство Никарагуа рассчитывает в 2025 году совместно с "Росатомом" начать строительство в Манагуа центра ядерной медицины, на его ввод в эксплуатацию потребуется около трех лет, сообщил в интервью РИА Новости советник президента Никарагуа по вопросам инвестиций Лауреано Ортега.
"Мы надеемся, что сможем завершить все процедуры по финансированию в этом году, начать строительство в следующем году и что потребуется около трех лет, чтобы завершить его и начать эксплуатацию центра в Манагуа, и мы чрезвычайно благодарны России, потому что этому проекту уделяется особое внимание", - сказал Ортега на полях Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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