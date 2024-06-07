https://ria.ru/20240607/nato-1951330078.html
"Молох пожирает все": Орбан описал политику НАТО по Украине
"Молох пожирает все": Орбан описал политику НАТО по Украине - РИА Новости, 07.06.2024
"Молох пожирает все": Орбан описал политику НАТО по Украине
НАТО требует от стран-членов еще 40 миллиардов долларов на поддержку Украины, но уже завтра может оказаться, что этой суммы недостаточно, "Молох пожирает все",... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:46
2024-06-07T13:46
2024-06-07T13:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
венгрия
виктор орбан
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291529_66:172:1733:1110_1920x0_80_0_0_fd04d87e4e7a3f259fd14f00b6e7825e.jpg
БУДАПЕШТ, 7 июн - РИА Новости. НАТО требует от стран-членов еще 40 миллиардов долларов на поддержку Украины, но уже завтра может оказаться, что этой суммы недостаточно, "Молох пожирает все", заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "НАТО сейчас требует от стран-членов 40 миллиардов долларов в год, на что до сих пор я не был готов согласиться... Поскольку перспектива войны необозрима, то те деньги, что сегодня кажутся достаточными, завтра утром окажется, что мало. Этот Молох пожирает все, война пожирает все", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в НАТО предложили выделять Киеву по 40 миллиардов евро в год, это противоречит правилам альянса, поскольку Украина туда не входит.
https://ria.ru/20240531/zapad-1949516634.html
украина
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291529_205:91:1702:1214_1920x0_80_0_0_185b19de53c35cc51ccac5f20edccdf3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, венгрия, виктор орбан, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, НАТО
"Молох пожирает все": Орбан описал политику НАТО по Украине
Орбан: НАТО требует на Украину все больше денег, но этого оказывается мало