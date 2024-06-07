https://ria.ru/20240607/nato-1951330078.html

"Молох пожирает все": Орбан описал политику НАТО по Украине

"Молох пожирает все": Орбан описал политику НАТО по Украине - РИА Новости, 07.06.2024

"Молох пожирает все": Орбан описал политику НАТО по Украине

НАТО требует от стран-членов еще 40 миллиардов долларов на поддержку Украины, но уже завтра может оказаться, что этой суммы недостаточно, "Молох пожирает все",... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T13:46

2024-06-07T13:46

2024-06-07T13:46

специальная военная операция на украине

в мире

украина

венгрия

виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 7 июн - РИА Новости. НАТО требует от стран-членов еще 40 миллиардов долларов на поддержку Украины, но уже завтра может оказаться, что этой суммы недостаточно, "Молох пожирает все", заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "НАТО сейчас требует от стран-членов 40 миллиардов долларов в год, на что до сих пор я не был готов согласиться... Поскольку перспектива войны необозрима, то те деньги, что сегодня кажутся достаточными, завтра утром окажется, что мало. Этот Молох пожирает все, война пожирает все", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в НАТО предложили выделять Киеву по 40 миллиардов евро в год, это противоречит правилам альянса, поскольку Украина туда не входит.

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украина

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Кирилл Волков

в мире, украина, венгрия, виктор орбан, нато