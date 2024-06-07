Рейтинг@Mail.ru
"Молох пожирает все": Орбан описал политику НАТО по Украине - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:46 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/nato-1951330078.html
"Молох пожирает все": Орбан описал политику НАТО по Украине
"Молох пожирает все": Орбан описал политику НАТО по Украине - РИА Новости, 07.06.2024
"Молох пожирает все": Орбан описал политику НАТО по Украине
НАТО требует от стран-членов еще 40 миллиардов долларов на поддержку Украины, но уже завтра может оказаться, что этой суммы недостаточно, "Молох пожирает все",... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:46
2024-06-07T13:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
венгрия
виктор орбан
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291529_66:172:1733:1110_1920x0_80_0_0_fd04d87e4e7a3f259fd14f00b6e7825e.jpg
БУДАПЕШТ, 7 июн - РИА Новости. НАТО требует от стран-членов еще 40 миллиардов долларов на поддержку Украины, но уже завтра может оказаться, что этой суммы недостаточно, "Молох пожирает все", заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "НАТО сейчас требует от стран-членов 40 миллиардов долларов в год, на что до сих пор я не был готов согласиться... Поскольку перспектива войны необозрима, то те деньги, что сегодня кажутся достаточными, завтра утром окажется, что мало. Этот Молох пожирает все, война пожирает все", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в НАТО предложили выделять Киеву по 40 миллиардов евро в год, это противоречит правилам альянса, поскольку Украина туда не входит.
https://ria.ru/20240531/zapad-1949516634.html
украина
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291529_205:91:1702:1214_1920x0_80_0_0_185b19de53c35cc51ccac5f20edccdf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, виктор орбан, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, НАТО
"Молох пожирает все": Орбан описал политику НАТО по Украине

Орбан: НАТО требует на Украину все больше денег, но этого оказывается мало

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 7 июн - РИА Новости. НАТО требует от стран-членов еще 40 миллиардов долларов на поддержку Украины, но уже завтра может оказаться, что этой суммы недостаточно, "Молох пожирает все", заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"НАТО сейчас требует от стран-членов 40 миллиардов долларов в год, на что до сих пор я не был готов согласиться... Поскольку перспектива войны необозрима, то те деньги, что сегодня кажутся достаточными, завтра утром окажется, что мало. Этот Молох пожирает все, война пожирает все", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в НАТО предложили выделять Киеву по 40 миллиардов евро в год, это противоречит правилам альянса, поскольку Украина туда не входит.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
"А нас-то за что?" Запад ощутил, каково быть мишенью России
31 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВенгрияВиктор ОрбанНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала