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Матвиенко прокомментировала налоговые изменения, внесенные Минфином - РИА Новости, 07.06.2024
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12:53 07.06.2024 (обновлено: 13:25 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/nalogi-1951304974.html
Матвиенко прокомментировала налоговые изменения, внесенные Минфином
Матвиенко прокомментировала налоговые изменения, внесенные Минфином - РИА Новости, 07.06.2024
Матвиенко прокомментировала налоговые изменения, внесенные Минфином
Налоговые предложения, разработанные Минфином, не нуждаются в каких-то концептуальных изменениях, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:53
2024-06-07T13:25
валентина матвиенко
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
совет федерации рф
госдума рф
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Налоговые предложения, разработанные Минфином, не нуждаются в каких-то концептуальных изменениях, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.Правительство РФ внесло в Госдуму разработанный Минфином законопроект с изменениями в Налоговый кодекс РФ. Среди них, в частности, расширенная прогрессия НДФЛ, повышение ставки налога на прибыль с 20% до 25%, расширение возможности для малого бизнеса пользоваться упрощенной системой налогообложения с одновременным введением обязанности для предприятий с большой выручкой платить НДС."Я считаю, что в том виде, в котором этот документ внесён, он не нуждается в каких-то концептуальных серьезных изменениях. Да, что-то надо подшлифовать, что-то донастроить", - сказала Матвиенко в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ.Спикер СФ отметила, что российский парламент должен принять налоговые изменения до конца весенней сессии, выразив уверенность, что парламент готов продлить сессию при необходимости.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240607/nalogi-1951304215.html
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валентина матвиенко, экономика, министерство финансов рф (минфин россии), совет федерации рф, госдума рф, россия
Валентина Матвиенко, Экономика, Министерство финансов РФ (Минфин России), Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Россия
Матвиенко прокомментировала налоговые изменения, внесенные Минфином

Матвиенко: налоговые изменения не нуждаются в концептуальных правках

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Налоговые предложения, разработанные Минфином, не нуждаются в каких-то концептуальных изменениях, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Правительство РФ внесло в Госдуму разработанный Минфином законопроект с изменениями в Налоговый кодекс РФ. Среди них, в частности, расширенная прогрессия НДФЛ, повышение ставки налога на прибыль с 20% до 25%, расширение возможности для малого бизнеса пользоваться упрощенной системой налогообложения с одновременным введением обязанности для предприятий с большой выручкой платить НДС.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Налоговые изменения примут до конца весенней сессии, заявила Матвиенко
Вчера, 12:53
"Я считаю, что в том виде, в котором этот документ внесён, он не нуждается в каких-то концептуальных серьезных изменениях. Да, что-то надо подшлифовать, что-то донастроить", - сказала Матвиенко в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ.
Спикер СФ отметила, что российский парламент должен принять налоговые изменения до конца весенней сессии, выразив уверенность, что парламент готов продлить сессию при необходимости.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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Валентина МатвиенкоЭкономикаМинистерство финансов РФ (Минфин России)Совет Федерации РФГосдума РФРоссия
 
 
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