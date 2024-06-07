https://ria.ru/20240607/nalogi-1951304974.html

Матвиенко прокомментировала налоговые изменения, внесенные Минфином

Матвиенко прокомментировала налоговые изменения, внесенные Минфином - РИА Новости, 07.06.2024

Матвиенко прокомментировала налоговые изменения, внесенные Минфином

Налоговые предложения, разработанные Минфином, не нуждаются в каких-то концептуальных изменениях, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T12:53

2024-06-07T12:53

2024-06-07T13:25

валентина матвиенко

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

совет федерации рф

госдума рф

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Налоговые предложения, разработанные Минфином, не нуждаются в каких-то концептуальных изменениях, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.Правительство РФ внесло в Госдуму разработанный Минфином законопроект с изменениями в Налоговый кодекс РФ. Среди них, в частности, расширенная прогрессия НДФЛ, повышение ставки налога на прибыль с 20% до 25%, расширение возможности для малого бизнеса пользоваться упрощенной системой налогообложения с одновременным введением обязанности для предприятий с большой выручкой платить НДС."Я считаю, что в том виде, в котором этот документ внесён, он не нуждается в каких-то концептуальных серьезных изменениях. Да, что-то надо подшлифовать, что-то донастроить", - сказала Матвиенко в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ.Спикер СФ отметила, что российский парламент должен принять налоговые изменения до конца весенней сессии, выразив уверенность, что парламент готов продлить сессию при необходимости.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

валентина матвиенко, экономика, министерство финансов рф (минфин россии), совет федерации рф, госдума рф, россия