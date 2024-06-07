https://ria.ru/20240607/muzyka-1950999852.html

В Зарядье прозвучат народные песни в симфонической обработке

В Зарядье прозвучат народные песни в симфонической обработке - РИА Новости, 07.06.2024

В Зарядье прозвучат народные песни в симфонической обработке

В рамках II Московского летнего музыкального фестиваля в Зарядье зазвучит народная песня в симфонической обработке. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T14:16

2024-06-07T14:16

2024-06-07T14:16

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МОСКВА, 07 июн — РИА Новости. В рамках II Московского летнего музыкального фестиваля в Зарядье зазвучит народная песня в симфонической обработке.Музыкальный проект Zventa Sventana проведет первый концерт в сотрудничестве с оркестром "Персимфанс" и ансамблем русской аутентичной музыки Toloka 7 июня в 19 часов.Прозвучат симфонические обработки народных песен, собранных в этнографических экспедициях и переработанных дуэтом Zventa Sventana — финалисткой второго сезона "Голоса" Тиной Кузнецовой и Юрием Усачевым. Он – основатель культовой группы "Гостья из будущего", пионер российской электронной сцены.Команда переосмыслила фольклорные произведения, адаптируя их для современного слушателя. На счету дуэта четыре студийных альбома, миллионы просмотров в YouTube, статус хедлайнера на главных фестивалях страны и выступления на площадках ПМЭФ, World Expo Dubai и экономического форума в Давосе."Персимфанс" — оркестр, в котором нет дирижера, лидерство может взять на себя каждый участник.Toloka — ансамбль русской аутентичной музыки, артисты которого работают в экспериментальных жанрах, сотрудничают с Дианой Вишневой, Домом Радио и фестивалем Context.К созданию аранжировок Zventa Sventana привлекли профессиональных музыкантов, отмеченных многочисленными премиями, например, Алексея Ретинского — резидента Дома Радио и номинанта на "Золотую маску", звукового художника и пианиста Петра Айду, специалиста в музыке барокко Руста Позюмского, Ивана Наборщикова — скрипача и композитора, работавшего с такими дирижерами, как Теодор Курентзис, Джованни Антонини и Томас Зандерлинг.

https://ria.ru/20240603/vystavki-1949413515.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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