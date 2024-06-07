В Зарядье прозвучат народные песни в симфонической обработке
В Зарядье Zventa Sventana исполнит народные песни в симфонической обработке
© Фото : предоставлено пресс-службой артистов / Анна СуховейТина Кузнецова и Юрий Усачев
© Фото : предоставлено пресс-службой артистов / Анна Суховей
МОСКВА, 07 июн — РИА Новости. В рамках II Московского летнего музыкального фестиваля в Зарядье зазвучит народная песня в симфонической обработке.
Музыкальный проект Zventa Sventana проведет первый концерт в сотрудничестве с оркестром "Персимфанс" и ансамблем русской аутентичной музыки Toloka 7 июня в 19 часов.
Прозвучат симфонические обработки народных песен, собранных в этнографических экспедициях и переработанных дуэтом Zventa Sventana — финалисткой второго сезона "Голоса" Тиной Кузнецовой и Юрием Усачевым. Он – основатель культовой группы "Гостья из будущего", пионер российской электронной сцены.
"Персимфанс" — оркестр, в котором нет дирижера, лидерство может взять на себя каждый участник.
Toloka — ансамбль русской аутентичной музыки, артисты которого работают в экспериментальных жанрах, сотрудничают с Дианой Вишневой, Домом Радио и фестивалем Context.
К созданию аранжировок Zventa Sventana привлекли профессиональных музыкантов, отмеченных многочисленными премиями, например, Алексея Ретинского — резидента Дома Радио и номинанта на "Золотую маску", звукового художника и пианиста Петра Айду, специалиста в музыке барокко Руста Позюмского, Ивана Наборщикова — скрипача и композитора, работавшего с такими дирижерами, как Теодор Курентзис, Джованни Антонини и Томас Зандерлинг.
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