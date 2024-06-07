Рейтинг@Mail.ru
В Зарядье прозвучат народные песни в симфонической обработке - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:16 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/muzyka-1950999852.html
В Зарядье прозвучат народные песни в симфонической обработке
В Зарядье прозвучат народные песни в симфонической обработке - РИА Новости, 07.06.2024
В Зарядье прозвучат народные песни в симфонической обработке
В рамках II Московского летнего музыкального фестиваля в Зарядье зазвучит народная песня в симфонической обработке. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:16
2024-06-07T14:16
культура
новости культуры
новости шоу-бизнеса
музыка
зарядье
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950964917_0:58:1875:1113_1920x0_80_0_0_30b6cc168e0df4a31283b46e8341ddcc.jpg
МОСКВА, 07 июн — РИА Новости. В рамках II Московского летнего музыкального фестиваля в Зарядье зазвучит народная песня в симфонической обработке.Музыкальный проект Zventa Sventana проведет первый концерт в сотрудничестве с оркестром "Персимфанс" и ансамблем русской аутентичной музыки Toloka 7 июня в 19 часов.Прозвучат симфонические обработки народных песен, собранных в этнографических экспедициях и переработанных дуэтом Zventa Sventana — финалисткой второго сезона "Голоса" Тиной Кузнецовой и Юрием Усачевым. Он – основатель культовой группы "Гостья из будущего", пионер российской электронной сцены.Команда переосмыслила фольклорные произведения, адаптируя их для современного слушателя. На счету дуэта четыре студийных альбома, миллионы просмотров в YouTube, статус хедлайнера на главных фестивалях страны и выступления на площадках ПМЭФ, World Expo Dubai и экономического форума в Давосе."Персимфанс" — оркестр, в котором нет дирижера, лидерство может взять на себя каждый участник.Toloka — ансамбль русской аутентичной музыки, артисты которого работают в экспериментальных жанрах, сотрудничают с Дианой Вишневой, Домом Радио и фестивалем Context.К созданию аранжировок Zventa Sventana привлекли профессиональных музыкантов, отмеченных многочисленными премиями, например, Алексея Ретинского — резидента Дома Радио и номинанта на "Золотую маску", звукового художника и пианиста Петра Айду, специалиста в музыке барокко Руста Позюмского, Ивана Наборщикова — скрипача и композитора, работавшего с такими дирижерами, как Теодор Курентзис, Джованни Антонини и Томас Зандерлинг.
https://ria.ru/20240603/vystavki-1949413515.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950964917_0:0:1875:1407_1920x0_80_0_0_0881653bcac66a6b2bbba6d5429d9885.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, новости шоу-бизнеса, музыка, зарядье, москва
Культура, Новости культуры, Новости шоу-бизнеса, Музыка, Зарядье, Москва
В Зарядье прозвучат народные песни в симфонической обработке

В Зарядье Zventa Sventana исполнит народные песни в симфонической обработке

© Фото : предоставлено пресс-службой артистов / Анна СуховейТина Кузнецова и Юрий Усачев
Тина Кузнецова и Юрий Усачев - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой артистов / Анна Суховей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 07 июн — РИА Новости. В рамках II Московского летнего музыкального фестиваля в Зарядье зазвучит народная песня в симфонической обработке.
Музыкальный проект Zventa Sventana проведет первый концерт в сотрудничестве с оркестром "Персимфанс" и ансамблем русской аутентичной музыки Toloka 7 июня в 19 часов.
Прозвучат симфонические обработки народных песен, собранных в этнографических экспедициях и переработанных дуэтом Zventa Sventana — финалисткой второго сезона "Голоса" Тиной Кузнецовой и Юрием Усачевым. Он – основатель культовой группы "Гостья из будущего", пионер российской электронной сцены.
Команда переосмыслила фольклорные произведения, адаптируя их для современного слушателя. На счету дуэта четыре студийных альбома, миллионы просмотров в YouTube, статус хедлайнера на главных фестивалях страны и выступления на площадках ПМЭФ, World Expo Dubai и экономического форума в Давосе.
"Персимфанс" — оркестр, в котором нет дирижера, лидерство может взять на себя каждый участник.
Toloka — ансамбль русской аутентичной музыки, артисты которого работают в экспериментальных жанрах, сотрудничают с Дианой Вишневой, Домом Радио и фестивалем Context.
К созданию аранжировок Zventa Sventana привлекли профессиональных музыкантов, отмеченных многочисленными премиями, например, Алексея Ретинского — резидента Дома Радио и номинанта на "Золотую маску", звукового художника и пианиста Петра Айду, специалиста в музыке барокко Руста Позюмского, Ивана Наборщикова — скрипача и композитора, работавшего с такими дирижерами, как Теодор Курентзис, Джованни Антонини и Томас Зандерлинг.
Посетители на открытии выставки В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу в Еврейском музее и центре толерантности - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Куда сходить летом в городе. Лучшие выставки сезона
3 июня, 08:00
 
КультураНовости культурыНовости шоу-бизнесаМузыкаЗарядьеМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала